La pénétration de la technologie dans la logistique est un facteur clé de la poussée vers le secteur : GoBOLT

Alors que le comportement des consommateurs est passé considérablement d’une présence physique dans un magasin pour acheter des marchandises à un recours au commerce électronique, d’autant plus que nous traversons toujours une pandémie, le secteur responsable de la circulation des marchandises connaît désormais de bonnes affaires. Cependant, comme toutes les industries, le secteur de la logistique a été impacté négativement pendant les blocages. Où en est l’industrie et comment ? Ce sont quelques questions auxquelles Parag Aggarwal, PDG et co-fondateur de GoBOLT, une entreprise de logistique technologique, répond.

Comment la pandémie a-t-elle affecté l’industrie de la logistique? Quels sont les défis auxquels elle est confrontée ?

Avec l’épidémie de pandémie, presque toutes les industries ont souffert et le marché de la logistique n’a pas fait exception. COVID-19 a également entraîné un changement dans le comportement et les préférences des consommateurs et ils ont eu recours aux achats en ligne pour tous leurs besoins d’achat. Cette transformation de la psyché des consommateurs a eu un impact significatif sur le marché de la logistique car il s’agit en grande partie d’un secteur axé sur les consommateurs. La communauté des conducteurs a été particulièrement confrontée à un revers majeur, car leurs moyens de subsistance durables étaient menacés.

La crise du coronavirus a créé un effet d’entraînement sur le secteur de la logistique et a posé divers défis sur son chemin de survie et de croissance. C’est l’un des marchés très peu organisés et en raison de la pandémie, l’ensemble de l’écosystème logistique a été confronté à divers obstacles. Que ce soit les petits vendeurs ou les chauffeurs, le secteur ne pouvait pas fonctionner de manière optimale.

L’absence de demande des consommateurs a encore modifié le paysage logistique pour les petits acteurs. Finalement, ils ont dû vendre leurs actifs et fermer complètement leurs opérations. Cependant, pour que le marché avance sur le chemin du renouveau, un soutien au niveau de l’écosystème avec une approche holistique est nécessaire afin que les acteurs puissent survivre, prospérer et poursuivre leurs opérations.

GoBOLT a vu son chiffre d’affaires augmenter de 6 fois au cours des trois dernières années, quels sont les facteurs qui soutiennent cette croissance positive ?

Nous sommes fiers de partager que nous sommes l’une des rares entreprises de logistique technologique à avoir connu une croissance significative ainsi qu’une rentabilité précoce. Dès notre création, nous avons constamment développé notre entreprise et, au fil des ans, nous avons réussi à nous tailler une niche. Atteindre une croissance de 6 fois le chiffre d’affaires au cours des trois dernières années n’est pas moins qu’une étape importante pour nous et de multiples facteurs ont contribué à cette croissance remarquable.

GoBOLT est une entreprise de logistique technologique qui vise à améliorer l’efficacité et la vitesse de la chaîne d’approvisionnement. Grâce à notre modèle d’exploitation hybride unique et à notre pile technologique interne, nous avons été en mesure de faire preuve de leadership en matière de coûts et de flexibilité auprès des acteurs de l’industrie du commerce électronique et non électronique, ce qui nous a aidés à gagner des entreprises dans l’ensemble du secteur. Nous attribuons principalement notre croissance à notre modèle commercial hybride d’actifs à haut rendement, à notre forte capacité d’exécution, à notre pile technologique exclusive permettant l’excellence opérationnelle et à notre capacité à répondre à des segments commerciaux diversifiés.

Nous nous sommes continuellement concentrés sur l’amélioration de nos services, l’expansion de notre réseau et l’augmentation de notre part d’affaires, à la fois en ce qui concerne les clients actuels et la nouvelle clientèle. Cela a également joué un rôle central dans la poussée de notre croissance sur le marché. De plus, nous avons largement profité de la croissance significative du segment du commerce électronique en Inde en raison des normes de distanciation sociale induites par la pandémie et de l’augmentation des achats en ligne par les consommateurs. La pénétration de la technologie dans la logistique est un autre facteur clé qui a donné l’impulsion nécessaire à la croissance de GoBOLT.

Qu’apporte GoBOLT pour rendre les opérations logistiques plus efficaces ? Comment votre pile technologique peut-elle aider à améliorer la chaîne d’approvisionnement ?

L’innovation n’est plus une option mais est plutôt devenue le besoin urgent du moment pour faire face à la dynamique de l’industrie et avoir un avantage concurrentiel sur le marché. Ainsi, les acteurs de la logistique s’adaptent rapidement aux technologies numériques innovantes pour enrichir leurs opérations.

Chez GoBolt, nous croyons en l’exploitation optimale du potentiel de la technologie pour fournir des services transparents à nos clients. Nos solutions technologiques contribuent largement au fonctionnement rapide, transparent et efficace de nos opérations. GoBOLT s’appuie sur une solide pile technologique interne qui a été développée après une analyse de marché approfondie et combinant l’expertise de divers professionnels de la chaîne d’approvisionnement de premier plan. Il nous aide à numériser les chaînes d’approvisionnement de l’industrie hors commerce électronique, nous donne une visibilité sur les nœuds de la chaîne d’approvisionnement et nous aide également à identifier la poche d’inefficacités dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement.

Nous travaillons dans le seul but d’assurer la livraison express et d’améliorer l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement. Les algorithmes utilisés dans notre pile technologique nous aident à atteindre cet objectif très objectif : identifier les inefficacités dans les processus et l’exécution et nous aider à y remédier efficacement !

Quelles technologies se sont révélées révolutionnaires pour l’industrie de la logistique au cours des cinq dernières années et à quoi ressemble l’avenir immédiat en termes d’adaptation technologique par les acteurs de la logistique ?

L’Inde est à l’aube d’une révolution numérique et le segment de la logistique a été un adaptateur actif de la transformation numérique. Avec l’avènement de la technologie et du commerce électronique, le secteur de la logistique en Inde a connu une croissance sans précédent au cours des dernières années. Même les petits et moyens acteurs ont adopté l’adoption de la technologie afin de gérer leurs opérations de manière transparente et efficace.

Au cours des 5 dernières années, la technologie a été une combinaison de technologies matérielles et logicielles. Auparavant, les solutions technologiques matérielles exposaient l’IoT dans la logistique. Le marché a vu l’émergence des camions BS 6 avec des mécanismes de contrôle ECU transmettant des données en temps réel sur le camion qui aideraient à leur maintenance et à leur entretien. Les technologies de sécurité routière dans les cabines de conduite se sont davantage concentrées sur la réduction des accidents de la route. En revanche, les solutions logicielles dans le secteur de la logistique ont connu un énorme changement.

Des entreprises comme GoBOLT sont entrées sur le marché et proposent des algorithmes d’optimisation des itinéraires, des systèmes de gestion automatisés en usine, des solutions de gestion d’entrepôt, ainsi qu’une visibilité de bout en bout sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement.

Nous prévoyons que de l’Internet des objets, de l’intelligence artificielle, de l’apprentissage automatique à l’analyse des mégadonnées et à l’automatisation, les entreprises seront enclines à intégrer ces technologies de pointe dans leur fonctionnement afin de rationaliser et de développer leur chaîne d’approvisionnement. modèles et gérer la pression en plein essor. La transformation numérique jouera un rôle central dans l’amélioration de l’expérience client globale ainsi que dans la croissance soutenue du marché de la logistique. Dans l’ensemble, la perturbation technologique va en effet révolutionner l’ensemble du secteur de la chaîne d’approvisionnement et de la logistique dans les années à venir.

Plan de croissance et d’expansion pour GoBOLT

Récemment, GoBOLT a levé 20 millions de dollars auprès de Paragon Partners et de son investisseur existant, Aavishkaar Capital dans le cadre de son cycle de série B. Nous sommes en train d’utiliser ce capital pour étendre nos empreintes à de nouvelles zones géographiques et améliorer notre réseau de distribution pan-indien. Nous souhaitons également investir massivement dans la technologie et apporter des innovations dans nos offres SaaS. Parallèlement à cela, nous nous concentrerons également sur l’amélioration de nos solutions express de bout en bout.

Nous souhaitons doubler nos revenus de Rs 22 à Rs 25 crores par mois au cours des 12 à 18 prochains mois. De plus, nous visons également à poursuivre notre croissance rentable et visons à atteindre un chiffre d’affaires de 1 500 cr au cours de l’exercice 25, tout en nous concentrant sur notre vision de transformer les chaînes d’approvisionnement en chaînes d’approvisionnement express.

Avis | Le secteur de la logistique sera-t-il le précurseur de la transition des véhicules électriques en Inde ?

À l’heure actuelle, EV est une technologie révolutionnaire dans l’industrie et a récemment été massivement acceptée par les clients. Que ce soit pour un usage privé ou commercial ; Les véhicules électroniques sont tous prêts à faire sentir leur présence sur le marché dans les temps à venir.

De plus, selon les rapports de l’industrie, ils devraient représenter 30% des ventes de véhicules en Inde d’ici 2030. Outre les gains environnementaux, cette transition devrait permettre d’économiser des importations de pétrole brut d’une valeur de 1 07 566 crores de roupies, comme estimé dans un rapport de le Conseil de l’énergie, de l’environnement et de l’eau, un groupe de réflexion basé à Delhi.

Les véhicules électriques ne contribuent pas seulement à réduire l’empreinte carbone, mais réduisent également la dépendance à l’égard des prix des carburants en constante augmentation. Les entreprises de logistique attendent de telles opportunités et seraient donc les premières à adopter la même chose. Le secteur de la logistique, qui dépend directement des différents modes de transport, s’apprête également à déployer des VE pour répondre efficacement aux exigences du secteur. L’écosystème ne travaille pas seulement à la fabrication d’un bon produit, mais établit également un réseau de services solide à travers le pays qui aidera les petits acteurs à s’orienter également vers les véhicules électriques.

Les rapports de l’industrie mettent en évidence une tendance similaire et indiquent que la taille du marché mondial des véhicules électriques devrait passer de 4 093 000 unités en 2021 à 34 756 000 unités d’ici 2030, à un TCAC de 26,8 %. Ils partagent en outre que l’Inde a déjà montré un vif intérêt à jouer un rôle majeur dans ce changement de paradigme automobile. En plus de cela, le pays a déjà exprimé la volonté de devenir le plus grand hub pour les véhicules électriques à l’avenir. Par conséquent, les leaders de l’industrie considèrent les véhicules électriques comme une option prometteuse à long terme, en particulier pour l’industrie de la logistique !

