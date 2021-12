La Pennsylvanie demande à la Cour suprême de prendre l’affaire Bill Cosby

Le Commonwealth de Pennsylvanie a demandé lundi à la Cour suprême des États-Unis de se saisir d’une affaire qui a échoué contre l’ex-acteur Bill Cosby. La question dans l’affaire, lorsqu’elle est formulée par le Commonwealth, est de savoir si un communiqué de presse est devenu contraignant pour les procureurs lorsqu’il a annoncé que Cosby ne serait pas inculpé au pénal d’agression sexuelle. Le communiqué de presse contenait en quelque sorte une clause de sauvegarde pour les procureurs qui, selon le Commonwealth, est essentielle pour comprendre le problème. Le Commonwealth a résumé la question – assez curieusement – avec pas mal de faits précédant la question:

QUESTION PRÉSENTÉE Le procureur de district du comté de Montgomery, en Pennsylvanie, a publié un communiqué de presse annonçant que son bureau ne déposerait pas d’accusations d’agression sexuelle contre William H. Cosby parce qu’il n’y avait « pas de preuves crédibles et admissibles » pour prouver la culpabilité de Cosby au-delà de tout doute raisonnable, donc « un dans les circonstances de cette affaire, il serait impossible d’obtenir une condamnation. Le communiqué de presse indiquait également que le procureur de district « prévient toutes les parties à cette affaire qu’il reconsidérera cette décision en cas de besoin ». Plusieurs années plus tard, après que Cosby ait fait une série d’aveux inculpatoires dans des dépositions civiles, un nouveau procureur de district a accusé Cosby des mêmes crimes, et il a finalement été condamné. LA QUESTION PRÉSENTÉE EST : Lorsqu’un procureur annonce publiquement qu’il ne déposera pas d’accusations pénales sur la base d’un manque de preuves, la clause de procédure régulière du quatorzième amendement transforme-t-elle cette annonce en une promesse contraignante qu’aucune accusation ne sera jamais déposée, une promesse sur laquelle la cible peut s’appuyer comme s’il s’agissait d’une immunité ?

« La Cour suprême de Pennsylvanie a classé l’affaire pénale de Cosby avec préjudice en vertu de la clause de procédure régulière », a poursuivi le Commonwealth dans sa demande à la Cour suprême des États-Unis. « Il a conclu qu’il s’était appuyé, à son détriment, sur un communiqué de presse dans lequel le procureur avait refusé de porter plainte il y a des années. Croyant prétendument que la déclinaison l’immunisait contre de futures poursuites, Cosby a fourni des preuves relatives au crime dans le cadre d’un litige civil ultérieur. Ces preuves étaient (involontairement) incriminantes et ont conduit l’État à porter les accusations qu’il avait précédemment décidé de ne pas poursuivre en raison du manque de preuves.

« Mais comme l’a conclu la dissidence de l’ancien juge en chef de Pennsylvanie, la confiance de Cosby dans le communiqué de presse, qu’elle soit réelle ou non, n’était pas raisonnable », a poursuivi le Commonwealth. « Le communiqué de presse indiquait qu’aucune accusation ne serait déposée, pas qu’elle ne le serait jamais, et en effet, il pourrait être lu pour dire que le procureur pourrait reconsidérer si de nouvelles preuves étaient trouvées. Le fait que Cosby fournisse de telles preuves en se fondant soi-disant sur un vague communiqué de presse a peut-être été préjudiciable, mais ce n’était pas raisonnable. »

Le Commonwealth a ensuite accusé sa propre Cour suprême d’avoir tenté une « expansion drastique » de la clause de procédure régulière « bien au-delà de tout ce qui est envisagé » par SCOTUS. Cela soulève le spectre que des « décisions similaires de ne pas engager de poursuites » pourraient soudainement se transformer « en octrois effectifs d’immunité dans d’autres États ».

Après avoir exposé en détail les faits de l’affaire – des faits qui sont depuis longtemps dans le domaine public – le Commonwealth a poursuivi en réaffirmant le problème central présenté à plusieurs reprises dans la demande :

Parfois, dans les enquêtes pénales, le procureur annonce une décision de ne pas engager de poursuites pénales. C’est ce qui s’est passé ici : en 2005, le procureur de district Castor a publié un communiqué de presse déclarant, en partie, qu’il avait trouvé « des preuves insuffisantes, crédibles et admissibles » pour prouver que Cosby était coupable de l’agression sexuelle de Andréa Constand. La question ici est de savoir si la clause de procédure régulière du quatorzième amendement transforme cette simple annonce en une promesse contraignante de ne jamais poursuivre, sur laquelle l’accusé a le droit de s’appuyer à perpétuité. La Cour suprême de Pennsylvanie a jugé qu’une fois le communiqué de presse publié, la clause de procédure régulière excluait toute poursuite.

Puis vint la critique (c’est nous qui soulignons dans l’original) :

Cosby est un dangereux précédent. Une annonce de l’accusation de ne pas déposer d’accusations ne devrait pas déclencher de protections de procédure régulière contre de futures procédures pénales, car les circonstances pourraient changer, y compris de nouvelles déclarations incriminantes de l’accusé. La Cour suprême de Pennsylvanie a statué qu’une procédure régulière rend le recours préjudiciable à une décision de ne pas engager de poursuites constitutionnellement exécutoire, indépendamment de son caractère raisonnable. Le recours préjudiciable, selon cette juridiction, transforme une simple décision de ne pas engager de poursuites, voire l’absence de décision de poursuites, en une promesse de non-poursuite assortie d’une garantie constitutionnelle. Un suspect n’a qu’à s’appuyer à son détriment pour ratifier son immunité contre de futures poursuites. C’est une proposition assez attrayante, non seulement pour des célébrités comme Cosby, mais pour toutes sortes de plaideurs de variétés de jardin.

Les États peuvent donner aux citoyens plus de droits que la parole prévue par la Constitution américaine. Le Commonwealth a pris soin de souligner que dans cette affaire, la Cour suprême de Pennsylvanie a articulé son analyse sur la Constitution des États-Unis, et pas uniquement sur les droits supplémentaires présentés par la constitution de l’État. Ainsi, soutient le Commonwealth, la Cour suprême des États-Unis peut traiter l’affaire.

Pour parvenir à cette conclusion, la Cour s’est principalement appuyée sur Santobello v. New York, 404 US 257 (1971), diverses opinions du troisième circuit fédéral et d’autres opinions fédérales, et la jurisprudence de Pennsylvanie appliquant l’analyse fédérale de la procédure régulière. En effet, le tribunal a spécifiquement noté qu’en vertu de la loi de Pennsylvanie, les principes fédéraux et étatiques de procédure régulière « sont généralement compris comme fonctionnant conjointement ». Cosby, 252 A.3d à 1135 (App.82a), citant Commonwealth v. Sims, 919 A.2d 931, 941 n.6 (Pa. 2007). Nulle part le tribunal n’a identifié une analyse unique au droit de la procédure régulière de Pennsylvanie.

« [A] l’annonce du procureur qu’il ne cherche pas à inculper un accusé est désormais l’équivalent fonctionnel d’une immunité transactionnelle », a poursuivi le Commonwealth. « Si cela était vrai, cela dévasterait le pouvoir discrétionnaire d’un procureur de choisir, le cas échéant, les accusations à porter contre un accusé. »

Le Commonwealth a ensuite signalé une série d’autres affaires très médiatisées à travers le pays où les procureurs ont déterminé que des accusations pouvaient être déposées après une pause initiale :

Par exemple, à la suite de la fusillade de la police sur Elie McClain, un massothérapeute non armé, le procureur de district a expliqué : «[N]o des accusations criminelles d’État seront déposées à la suite de cet incident. De même, après le meurtre d’une fillette de 7 ans, le bureau du procureur de l’État a refusé de porter plainte sur la base de preuves insuffisantes, mais a expliqué qu’il continuerait à travailler avec la police tout en poursuivant son enquête sur le crime. Ces déclarations de presse publiques n’ont jamais lié le procureur de district par intérim ou les procureurs de district successifs. En effet, le bureau du procureur du district de San Francisco dispose même d’une unité qui examine certains cas dans lesquels les administrations précédentes ont refusé de porter plainte.

« Cosby a implicitement interprété le communiqué de presse comme une grâce, mais la Cour suprême de Pennsylvanie avait précédemment jugé que les procureurs ne pouvaient pas accorder de grâce », a ajouté le Commonwealth en plaisantant devant sa propre haute cour.

Le fait n’est pas que la Cour suprême de Pennsylvanie ait violé les lois de son propre État. Le fait est plutôt qu’une personne raisonnablement prudente aurait été imprudente de s’appuyer sur une prétendue garantie que le procureur n’a pas clairement transmise et qu’il n’avait peut-être pas le pouvoir d’accorder. Les procureurs ont utilisé des mots similaires dans de nombreux communiqués de presse, dans de nombreux cas graves, et ils – dont beaucoup sont des représentants élus de l’État – continueront sans aucun doute à le faire. Les accusés qui sont ensuite poursuivis dans de tels cas sur la base de nouvelles preuves pourraient désormais revendiquer de manière plausible l’immunité en vertu de la clause de procédure régulière, citant Cosby et des décisions d’État similaires.

Cosby a été libéré d’une prison de Pennsylvanie le 30 juin après que la Cour suprême de l’État a annulé sa condamnation. D’autres accusés de premier plan, y compris Keith Raniere et Ghislaine Maxwell, ont engagé l’avocat de Cosby et utilisé ses arguments juridiques dans leurs cas, respectivement. (Les arguments n’auguraient rien de bon pour Maxwell.)

Un porte-parole de Cosby a démenti la décision du Commonwealth.

Dans une déclaration envoyée à NPR, le porte-parole de Cosby Andrew V. Wyatt a fait valoir que le comté de Montgomery DA demande au plus haut tribunal du pays de « jeter la Constitution par la fenêtre, comme il l’a fait, pour satisfaire la foule #metoo ».

« C’est un dernier effort pathétique qui ne prévaudra pas », a déclaré Wyatt à NPR. Il a également réprimandé la « fixation du procureur du Commonwealth avec M. Cosby », la qualifiant de « pour le moins troublante ».

Lire la pétition et le communiqué de presse du parquet ci-dessous.

