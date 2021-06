La Pennsylvanie envoie une délégation en Arizona et les législateurs de l’État visiteront le centre d’audit ⋆ 10z viral

La Pennsylvanie a envoyé mercredi une délégation de législateurs de l’État en Arizona pour une visite complète du centre d’audit, rapporte Christina Bobb de One America News.

Comme l’a rapporté le Gateway Pundit, “Christina Bobb a annoncé cette nouvelle il y a quelques instants sur One America News que la Pennsylvanie a envoyé une délégation en Arizona mardi. Ils ont exprimé leur intérêt pour l’audit de l’Arizona et feront une visite sur place du centre d’audit mercredi. »

« La Pennsylvanie a en fait envoyé une délégation ici. Ils ont exprimé leur intérêt pour l’audit en Arizona et peut-être pour le reproduire en Pennsylvanie. Il y a donc une délégation de législateurs d’État de Pennsylvanie qui arrive en Arizona aujourd’hui », a déclaré Bobb. « Ils font une visite des coulisses demain. J’espère les rattraper demain, alors j’espère que nous en aurons une partie.

“Ce sera l’occasion pour eux de sortir et de voir exactement ce qui se passe en Arizona et s’ils aiment ce qu’ils voient, rapportez-le en Pennsylvanie”, a poursuivi Bobb.

Bobb a révélé que d’autres États expriment leur intérêt pour l’audit de l’Arizona et pourraient éventuellement reproduire le processus. Cela survient alors que les efforts d’intégrité électorale continuent de gagner le soutien des électeurs républicains après l’élection présidentielle très controversée de 2020, que le président Donald Trump a qualifiée d’élection la plus «corrompue» de l’histoire des États-Unis.

« Je pense qu’une fois qu’ils ont réalisé que le [Arizona] Le Sénat était honnête et réel lorsqu’il a dit: “Hé, nous invitons tout État à venir jeter un coup d’œil à cela”, alors je pense que nous allons commencer à voir d’autres États emboîter le pas », a déclaré Bobb. « Il sera intéressant, et je pense assez révélateur, de voir quels États et quels dirigeants de différents États prennent réellement l’initiative de venir ici, car l’intégrité des élections est certainement un sujet brûlant en ce moment, et ce le sera probablement dans un avenir prévisible. . “

« C’est Ground Zero, c’est l’endroit où il faut être. Je pense donc que nous pouvons nous attendre à voir beaucoup plus de décideurs clés venir examiner de plus près l’Arizona. »

