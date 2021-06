La pensée confuse de «l’antiracisme» ⋆ 10z viral

Cette semaine, un clip de l’escroc racial le plus en vue d’Amérique, Ibram X. Kendi, a commencé à faire le tour de Twitter. Kendi, l’auteur de “Comment être un antiraciste”, a sans aucun doute fait fortune en accusant ceux qui ne sont pas d’accord avec lui de complices du racisme américain – et en offrant une absolution partielle à ceux qui répètent ses idées cultes. Dans un extrait particulier d’une interview récente, cependant, il a été demandé à Kendi de faire une chose très simple : définir le racisme lui-même. Kendi a échoué de manière significative dans cette tâche. “Je le définirais comme un ensemble de politiques racistes qui conduisent à des inégalités raciales qui sont étayées par des idées racistes”, a déclaré Kendi.

Le public a éclaté de rire.

Kendi a ensuite réitéré sa définition et a ajouté : « Et l’antiracisme est assez simple en utilisant les mêmes termes. L’antiracisme est un ensemble de politiques antiracistes menant à l’équité raciale qui sont étayées par des idées antiracistes.

Ceci, bien sûr, est totalement absurde. Aucun terme ne peut être défini par une simple référence au terme lui-même. Si quelqu’un vous demandait de définir un éléphant et que vous expliquiez rapidement qu’un éléphant est en fait un animal connu sous le nom d’éléphant, vous n’ajouteriez aucune nouvelle information. Si quelqu’un vous demandait de décrire la colère et que vous définissiez ensuite la colère comme le sentiment d’être en colère, vous laisseriez l’auditeur dans un doute sérieux quant à votre santé mentale.

Pourtant, la gauche n’acquiesce pas seulement à cela ; il le défend. Pour des pensées profondes comme celles de Kendi, les PDG paient des millions : Jack Dorsey de Twitter a donné 10 millions de dollars au Center for Antiracist Research de l’Université de Boston l’année dernière ; La Fondation Vertex de Vertex Pharmaceuticals donne au centre de Kendi 1,5 million de dollars sur trois ans ; Bank of America a fait appel à Kendi pour livrer son message insipide ; Le Boston Globe s’est associé au centre de Kendi pour créer une nouvelle plateforme médiatique. À ce jour, le Centre de recherche antiraciste n’a généré précisément aucune recherche ; son site Web se lit comme suit : « Nous acceptons maintenant des propositions pour nos équipes de recherche et de politique. » Le centre accepte également les candidatures pour son « Antibigotry Convening ». Et, bien sûr, le centre propose des marchandises, y compris des masques faciaux du Festival du livre antiraciste (pour seulement 25 $!).

L’objectif de beaucoup à gauche ces jours-ci n’est pas la clarification mais l’obscurcissement, en particulier sur les questions raciales. Les données ne sont pas seulement inutiles ; c’est vilipendé. Si la gauche souhaite promouvoir l’argument selon lequel les inégalités raciales sont le résultat d’injustices historiques, on pourrait espérer que quelqu’un se donnerait la peine de quantifier dans quelle mesure ces inégalités sont le résultat de décisions individuelles par rapport au résultat d’autres facteurs. Si, par exemple, les taux de pauvreté différentiels par communauté sont fortement liés à la maternité célibataire – et si la maternité célibataire ne peut être évitée que par la prise de décision personnelle – alors se concentrer sur le racisme historique à l’exclusion de la prise de décision personnelle ne fait pas seulement peu de bien ; il fait un mal actif. Pourtant, c’est précisément ce que propose Kendi – et il vous traite de raciste si vous suggérez le contraire.

Les solutions de Kendi sont le genre de solutions que la gauche aime. Il a proposé un département fédéral de l’antiracisme avec le pouvoir de pré-approuver « toutes les politiques publiques locales, étatiques et fédérales pour s’assurer qu’elles ne produiront pas d’iniquité raciale, surveiller ces politiques, enquêter sur les politiques racistes privées lorsque l’inégalité raciale fait surface et surveiller fonctionnaires pour l’expression d’idées racistes. En d’autres termes, c’est une dictature autoritaire d’établir l’antiracisme vaguement défini de Kendi.

La gauche embrasse cette pensée vague parce qu’elle promeut un programme plus large : blâmer largement les institutions pour tous les problèmes, puis remodeler ces institutions. Dans cette tâche, l’obscurcissement devient profondément important, de peur que les Américains ne reconnaissent que dans une Amérique libre, la meilleure voie pour atténuer les inégalités est les droits individuels plutôt qu’une réécriture descendante de la société américaine.

