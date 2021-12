La pensée hors des sentiers battus de Xavi est une épée à double tranchant

Photo de Quality Sport Images/.

L’expérimentation de la légende de Barcelone a donné des résultats mitigés contre Osasuna

Lorsque vous vous battez pour une place en haut du tableau, seules les victoires feront l’affaire.

Xavi le sait mieux que quiconque et se reprochera de ne pas s’être démené après avoir perdu des points à Pampelune.

Pour le meilleur, et peut-être parfois pour le pire, Xavi n’est pas comme Ronald Koeman.

Jusqu’à présent, avec des résultats mitigés, il a montré une volonté d’expérimenter et de prendre des risques.

Une partie de cela est par nécessité. Surtout avec la sélection des joueurs, puisque la liste des joueurs disponibles continue de baisser de semaine en semaine.

En termes de formation et de tactique, cependant, Xavi est un chercheur et ne veut pas se contenter d’une solution pragmatique et cohérente.



Photo par ANDER GILLENEA/. via .

A court terme, ce style de management peut être pénible quand on n’obtient pas de résultats, et stagne au milieu de la table.

La question sera de savoir si cette expérimentation conduit à la découverte d’une formule gagnante qui permet à l’équipe de mettre sur pied une séquence de victoires.

Contre Osasuna, Xavi a pris de gros risques pour débuter le match.

C’est une habitude ces derniers temps de ne pas savoir exactement quelle est la formation, comme si c’était un secret entre le manager et ses joueurs.

3-3-3-1 ? 3-4-3 ?

Quoi qu’il en soit, cela semblait bien fonctionner, surtout compte tenu du court préavis avec la chute de Memphis Depay et de quelques jours seulement pour se préparer.

Remerciez Gavi d’avoir joué un rôle important, couvrant parfois Abde en tant qu’arrière gauche de facto, tout en se précipitant pour soutenir l’attaque en possession.

Donnez également à Abde le mérite d’avoir profité du positionnement avancé dans lequel il s’est trouvé. Jusqu’à présent, il est la première révélation de l’ère Xavi et se rend indispensable pour l’avenir.



Photo de Juan Manuel Serrano Arce/.

Xavi a également le mérite d’avoir donné une chance à Samuel Umtiti, surtout après que Clément Lenglet a été vu en train de faire des blagues après l’embarras de la Ligue des champions.

Malgré quelques passes rouillées, Umtiti a semblé agressif et désireux de montrer qu’il peut encore contribuer, rendant la sélection de son manager plus difficile à l’avenir et créant peut-être des opportunités de mouvement lorsque la fenêtre de transfert s’ouvrira.

Barcelone a dominé la possession en première mi-temps et avait l’air aussi bien qu’il l’a été depuis longtemps en jouant à l’arrière.

Le premier but était totalement mérité, mais l’égalisation rapide d’Osasuna a rappelé que Barcelone continue d’être vulnérable en défendant des coups de pied arrêtés, avec un marquage d’homme épouvantable.

Barcelone a vraiment besoin d’un spécialiste des coups de pied arrêtés capable d’améliorer l’équipe des deux côtés du ballon. Même offensivement, il est absurde de voir combien de corners et de coups francs ils gagnent, et à quel point ils sont capables d’en faire peu.

Au début de la seconde mi-temps, avec un peu de chance, le Barça a de nouveau été récompensé et Xavi mérite d’être reconnu pour la façon dont son système les a mis en place.

Nico, qui avait un jeu solide en tant que milieu de terrain box to box, a libéré Ousmane Dembele, qui était dans une position parfaite pour commencer la contre-attaque, trouvant un Abde verrouillé et chargé, qui semblait déterminé à montrer une finition composée et clinique.

Avec une avance de 2-1, c’est là que les managers doivent briller et trouver un moyen de remporter la victoire.

Retirer Nico et mettre Oscar Mingueza n’était tout simplement pas le bon choix.



Photo de Juan Manuel Serrano Arce/.

Mingueza n’a rien fait de mal en particulier, c’est plutôt la perturbation de l’équipe à un moment où la structure et la tactique fonctionnaient.

Nico était l’un des meilleurs joueurs de la journée, et c’était un gros risque de passer à une ligne de fond à quatre, et à tout le moins de ne pas choisir Sergino Dest ou Alejandro Balde, deux joueurs qui sont à l’aise pour jouer à ce poste.

On pourrait également dire que Xavi a attendu trop longtemps pour effectuer un remplacement, et que celui qui a crié était d’éliminer Luuk de Jong, qui était l’un des rares joueurs à n’avoir aucun impact positif sur le match.

Pourquoi ne pas faire venir Ferran Jutgla ou Philippe Coutinho plus tôt ?

Des jambes fraîches qui peuvent appuyer et peut-être marquer un but décisif pour glacer le match.

En fait, lancer Luuk a probablement été la seule mauvaise décision que Xavi a prise pour commencer le match.

Pour l’instant, un faux neuf doit être sur la table. Avoir Yusuf Demir, Coutinho ou même Riqui Puig jouer ce rôle, c’est sûrement mieux que d’aller avec le De Jong maladroit et inefficace.

Contre le Bayern Munich, nul doute que les joueurs méritaient d’être écoutés pour jouer avec si peu d’envie et d’intensité.

Dans celui-ci, cependant, Xavi doit lever la main et montrer à ses joueurs qu’il n’a pas peur d’être tenu pour responsable. La gestion du jeu n’était tout simplement pas assez bonne.

C’est un résultat douloureux à accepter, mais vous n’avez pas le temps de vous apitoyer sur votre sort.

Xavi est jeune et a beaucoup à apprendre.

Et je n’ai aucun doute qu’il apprendra de chaque erreur qu’il commet.

Barcelone est dans les tranchées maintenant, et ils doivent garder leur sang-froid et rester dans le combat.

Cela ne sera pas plus facile à partir d’ici, mais il reste encore beaucoup de temps.

Avoir un manager comme Xavi qui est positif, flexible et concentré sur la victoire les aidera à réussir.

La pression est maintenant sur lui pour faire mieux la prochaine fois.