La pension mensuelle de Rs 9250 sur l’investissement de Rs 15 lakh restera-t-elle fixe pendant 10 ans dans PMVVY ?

Si votre dépôt bancaire à terme arrive à échéance, son renouvellement peut ne pas générer un taux d’intérêt élevé. Actuellement, la plupart des grandes banques offrent des taux d’intérêt entre 5 et 6 pour cent sur leurs programmes FD sur une durée de 1 à 10 ans. Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana (PMVVY) est une option d’investissement alternative que l’on peut envisager pour un rendement fixe et assuré soutenu par une garantie gouvernementale.

On peut investir jusqu’à un montant maximum de Rs 15 lakh et obtenir un revenu de retraite régulier pendant 10 ans. Après dix ans, le capital est remboursé à l’investisseur. Mais, le revenu de retraite ou le taux d’intérêt reste-t-il fixe pendant toute la durée de dix ans ? Examinons dix caractéristiques clés de Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana (PMVVY), y compris les nouvelles règles après la modification du régime PMVVY en 2020.

Qu’est-ce que Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana (PMVVY)

PMVVY est un plan d’investissement forfaitaire ponctuel sur 10 ans avec une option pour percevoir un revenu régulier mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel, sous forme de pension. Le montant que l’on investit sous forme de somme forfaitaire s’appelle le prix d’achat.

Quoi de neuf dans PMVVY

Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana (PMVVY) est essentiellement un programme du gouvernement indien visant à fournir un revenu régulier aux personnes âgées. Le fonctionnement et les caractéristiques du PMVVY ont été modifiés en 2020 et le régime est désormais assorti d’un taux de pension modifié.

Paiements d’intérêts

Conformément aux termes et conditions de ce plan, les taux de pension garantis pour les polices vendues au cours d’une année seront examinés et décidés au début de chaque année par le ministère des Finances du gouvernement indien. Pour le premier exercice, c’est-à-dire jusqu’au 31 mars 2021, le Régime a fourni une pension garantie de 7,40 pour cent par an payable mensuellement.

Le taux d’intérêt est-il fixe pour dix ans ?

Pour quelqu’un qui investit dans PMVVY, le taux d’intérêt restera-t-il fixe pendant toute la durée de dix ans ? Selon le site Web du LIC, voici ce qu’il indique : « Pour l’exercice 2021-22, le régime fournira une pension assurée de 7,40 % par an payable mensuellement. Ce taux de pension assuré sera payable pendant toute la durée de la police de 10 ans pour toutes les polices souscrites jusqu’au 31 mars 2022. » La pension restera donc fixe pendant 10 ans au taux déclaré pour cet exercice.

Avantages PMVVY

C’est ce que l’on perçoit comme revenu régulier, au décès en cours de mandat et à l’échéance du PMVVY.

une. Paiement de la pension : À la survie du pensionné pendant la durée de la police de 10 ans, une pension arriérée (à la fin de chaque période selon le mode choisi) sera payable.

Le retraité devra soumettre le certificat de vie dans le formulaire du LIC ou en ligne «Jeevan Pramaan» aux intervalles de temps prescrits de temps à autre. Les versements de la pension ne sont libérés qu’à la réception du certificat de vie.

b. Prestation de décès : Au décès du retraité pendant la durée de la police de 10 ans, le prix d’achat sera remboursé au bénéficiaire.

c. Prestation à l’échéance : À la survie du pensionné jusqu’à la fin de la durée de la police de 10 ans, le prix d’achat ainsi que la pension finale, un versement sera payable.

Taux de pension PMVVY

Les taux de pension pour le prix d’achat de Rs 1000 pour les différents modes de paiement de la pension sont :

Annuel : Rs 76.60 par an

Semestriel : Rs 75.20 par an

Trimestriel : Rs 74,50 par an

Mensuel : Rs 74,00 par an

Par conséquent, selon l’option de pension, le taux d’intérêt du PMVVY variera entre 7,4 pour cent et 7,6 pour cent par an.

Caractéristiques

L’âge minimum d’entrée est maintenu à 60 ans et le montant minimum et maximum pouvant être investi ainsi que le montant minimum et maximum de la pension sont également fixés.

Investissement et pension maximum

L’investissement maximum autorisé dans PMVVY est de Rs 15 lakh sous l’option de pension mensuelle tandis que la pension maximale sera de Rs 9250 par mois. Cela signifie que si les deux conjoints ont plus de 60 ans, l’investissement total peut être de Rs 30 lakh et la famille peut recevoir une pension mensuelle de Rs 18500 par mois pendant 10 ans.

Dernière date prolongée pour PMVVY

La dernière prolongation de la date d’investissement du PMVVY est fixée au 31 mars 2023. Cependant, les taux de pension garantis pour les polices vendues au cours du prochain exercice seront revus et décidés au début de l’exercice suivant.

PMVVY – Où acheter

LIC of India est le seul autorisé à exploiter ce programme. Ce programme peut être acheté hors ligne ainsi qu’en ligne. L’achat de la police dans le cadre de ce programme subventionné par le gouvernement nécessite la validation du numéro Aadhaar.

