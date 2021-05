La pénurie aiguë de vaccin COVID-19 a mis la vie des gens en grave danger: Ficci

“S’il n’est pas utilisé judicieusement, il peut décourager les entreprises innovantes, qui ont fortement investi dans la R&D, et s’avérer contre-productif par rapport à la situation actuelle”, a déclaré Ficci.

La chambre de l’industrie Ficci a déclaré jeudi qu’il y avait actuellement un large décalage entre la demande et l’offre de vaccins COVID-19 dans le pays et que sa pénurie aiguë mettait la vie de personnes en danger. Il a ajouté que le pays était confronté à un défi de taille: garantir un accès rapide à des vaccins et des médicaments abordables pour la prévention de la pandémie et le traitement des patients atteints de COVID-19.

«Actuellement, il y a une grande inadéquation entre la demande et l’offre de vaccins dans le pays. La pénurie aiguë de vaccins a mis la vie de nos populations, y compris les médecins, les prestataires de services de santé et d’autres travailleurs essentiels, en grave danger et a exacerbé la crise », a déclaré la chambre dans un communiqué.

Compte tenu de l’augmentation des infections, il est essentiel d’augmenter la disponibilité des vaccins sur un pied de guerre, a-t-il ajouté.

La chambre a également déclaré que la fourniture de licences obligatoires doit être utilisée avec prudence et avec la plus grande discrétion.

«S’il n’est pas utilisé judicieusement, il peut décourager les entreprises innovantes, qui ont fortement investi dans la R&D, et s’avérer contre-productif par rapport à la situation actuelle», a déclaré Ficci.

Selon l’Organisation mondiale du commerce (OMC), un pays membre est autorisé à délivrer des licences obligatoires pour permettre à une entreprise de produire un produit ou un procédé breveté sans le consentement du titulaire du brevet ou sans l’intention d’utiliser l’invention protégée par brevet elle-même.

C’est l’une des flexibilités dans le domaine de la protection par brevet incluses dans l’accord de l’OMC sur la propriété intellectuelle – l’Accord sur les ADPIC (Aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce).

En outre, la chambre a déclaré que dans l’intérêt plus large et à long terme du pays, l’Inde ne devrait pas se précipiter pour faire unilatéralement quoi que ce soit qui puisse saper ses efforts actuels pour parvenir à une solution multilatérale sur cette question.

«L’objectif immédiat doit être de se connecter avec les bonnes entreprises mondiales pour faciliter le transfert de technologie et les licences volontaires aux entreprises indiennes qui ont la capacité et la capacité de produire en masse des vaccins COVID», a-t-il ajouté.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.