La pénurie bouleverse le secteur de l’événementiel d’ici la fin de l’année

24/11/2021 à 10:01 CET

Fran Extremera

Les déjeuners et dîners d’affaires avec open bars qui incluent des boissons internationales sont en danger pour les prochaines vacances de Noël. Cette situation découle de la pénurie de certains distillats importés et bouleverse le secteur de l’événementiel, notamment face à la Saint-Sylvestre.

Il n’y a pas quelques couples qui ont a également retardé leurs liens de mariage jusqu’aux prochaines semaines, qui sont les dernières d’une année également plombée, dans le secteur du mariage, par la pandémie. Ainsi, les fournisseurs eux-mêmes ont commencé à annoncer aux futurs mariés qu’ils n’auront assuré que les approvisionnements en boissons nationales.

La situation est confirmée par les entrepreneurs des distributeurs qui opèrent sur la Costa del Sol, comme c’est le cas de Distribuciones Gourmet 340, dont le siège est situé à Torrox-Costa. Depuis le début de l’été dernier, il y a eu des distillats haut de gamme sans stock, ce dont on ne se souvient plus ces dernières années et qui commence par la réactivation de « l’un des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire », selon Rafael Ramírez.

Le président de l’Association des commerçants et industriels de Mijas (ACIM), Martín Gómez, qui se trouve devant l’un des bars historiques du centre historique de Mijas, affirme que Les gins internationaux tels que Seagram’s sont épuisés dans la majeure partie du territoire andalou. Et c’est ce que confirment les distributeurs de la Costa Tropical de Grenade, à quelques semaines de là où ils peuvent facturer jusqu’à 30% du chiffre d’affaires pour une année entière.

Les mouvements s’adaptent spéculatif, cependant. Consulté les porte-parole du secteur des événements dans les groupes d’entreprises de Torremolinos, Benalmádena et le terme Mijeño lui-même, tous conviennent qu’il existe certains points de vente, tels que ceux de la propriété étrangère, où il y a toutes sortes de boissons pour l’instant.

Et en ce sens, un distributeur de Fuengirola a décidé durant ce mois de novembre « investir plus de 20 000 euros dans certaines des plus grandes marques ». En ce sens, les distillats sont traditionnellement achetés par les entreprises bien à l’avance, afin « d’éviter des augmentations qui coïncident juste avec les dates de plus forte demande, les premiers mois de l’été ou le mois de décembre ».

Cette collection de distillats est courante parmi le groupe d’hommes d’affaires chinois opérant sur la Costa del Sol. Un porte-parole qui n’a pas voulu donner son nom a précisé qu’il existe différents canaux de commercialisation parmi ses compatriotes, de sorte que la spéculation n’a pas été remarquée dans certaines boissons . Mais oui il y en a d’autres des produits pour repas d’affaires qui se raréfient en raison de difficultés dans le transport international de marchandises.

Ce sont des verres en verre et en plastique, avec certaines caractéristiques qui limitent leur utilisation le reste de l’année. Il existe également des sacs de fête très bon marché qui ne sont actuellement pas répertoriés dans les catalogues. « Vous pouvez en acheter un avec un prix plus élevé, mais il n’y en a pas de bon marché. Nous essayons auprès des clients qu’il n’y en ait peut-être pas au prix habituel cette année et il y a de nombreux désagréments », ajoute le distributeur chinois dont l’axe d’opérations est situé à la zone industrielle de Guadalhorce.De la capitale.

Le vice-président exécutif de l’Association des entrepreneurs hôteliers de la Costa del Sol (Aehcos), Javier Hernández, déclare qu’en ce moment la pénurie elle est particulièrement préoccupée « par la hausse des prix qu’elle entraîne », avec la réduction conséquente des soldes de profits du secteur du tourisme. « La situation conjoncturelle de certaines boissons reste au second plan, si l’on prend en compte un autre problème majeur, comme la baisse des réserves pour décembre », précise-t-il. Et c’est que le retour au confinement en Autriche ou la remontée inquiétante des infections au Royaume-Uni ou en Allemagne est un revers supplémentaire.

Distillé avec de l’or et d’autres produits uniques au monde

Le littoral de la Costa del Sol attire des clients extrêmement exigeants lors de la planification d’une célébration ou de toute fête privée. Des distillats à l’or comestible à d’autres délices uniques au monde, ils font partie de certains catalogues, comme l’expriment les propriétaires de la société Axarquia Distribuciones Gourmet 340, Rafael Ramírez et Nancy Luyten : « La crise sanitaire a compliqué l’arrivée de certains exclusifs les références. »