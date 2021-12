La pénurie continue de Xbox oblige Microsoft à utiliser des kits de développement dans le dernier tournoi Halo

Si vous avez essayé d’acheter une PS5 ou une Xbox Series X au cours de la dernière année, vous savez à quel point cela peut être difficile. Vous pourriez penser que Microsoft, la société qui construit et vend littéralement des consoles Xbox, pourrait en attraper, mais même elle a du mal. Ainsi, pour son dernier tournoi Halo Infinite, le HCS Kickoff Major Raleigh 2021, la société utilise des kits de développement modifiés pour certains joueurs du tournoi.

Hier, la nouvelle saison des Halo Championship Series a commencé avec un tournoi de 250 000 $ mettant en vedette des équipes eSport d’OpTic, G2, eUnited et Cloud9. Mais, avant le début du tournoi, Tahir Hasandjekic, responsable des 343s esports, a annoncé sur Twitter que certains joueurs devraient utiliser des kits de développement fonctionnant en mode de vente au détail. La raison? « La pénurie mondiale de la chaîne d’approvisionnement est réelle », a expliqué Hasandjekic.

Selon Hasandjekic, les kits de développement seront « fonctionnellement identiques » et la seule vraie différence sera que les unités de développement seront différentes des consoles Xbox de vente au détail.

Mettre la main sur des consoles de nouvelle génération continue d’être un problème, même plus d’un an après le lancement des machines. Avec certains géants de la technologie comme Intel suggérant que la pénurie de puces pourrait continuer à causer des problèmes jusqu’en 2023 et les scalpers continuant à utiliser des robots pour récupérer les quelques consoles qui apparaissent en ligne, c’est très comme ça en 2022, il restera difficile et frustrant d’acheter un PS5 ou Xbox Series X au prix de détail. Les scalpers auraient réalisé quelque 104 millions de dollars de bénéfices rien qu’en août dernier, selon Micheal Driscoll, responsable principal des produits de données de la société de crédit à la consommation Avant.

G/O Media peut toucher une commission

Économisez 40 $

Micro USB Yéti bleu

Podcasteurs, musiciens et streamers, réjouissez-vous !

Ce petit micro élégant est disponible en plusieurs couleurs mignonnes, mais ses spécifications sont ce qui rend vraiment cette offre incroyable. Ce micro comprend un condensateur, de sorte que votre voix sonnera d’une clarté cristalline au lieu d’être calme et étouffée comme un micro de téléphone.

Même l’acteur principal de Deathloop avait besoin de l’aide de Bethesda pour mettre la main sur une console PS5 afin qu’il puisse réellement jouer au jeu qu’il a aidé à créer et dans lequel il joue. Bien que certaines personnes m’aient dit qu’il était devenu un peu plus facile d’acheter le moins cher , Xbox Series S moins puissante, les autres consoles de nouvelle génération restent insaisissables, frustrant beaucoup de ceux qui continuent de chasser les machines en ligne.