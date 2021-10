La pénurie d’approvisionnement en Bitcoin ouvre la voie à des prix plus élevés, selon l’analyste de crypto Nicholas Merten

L’analyste crypto populaire Nicholas Merten de DataDash examine une mesure clé pour expliquer ce qui alimente la course haussière de Bitcoin vers de nouveaux sommets historiques.

Dans une récente mise à jour de Bitcoin, Merten dit à ses 473 000 abonnés que les investisseurs détiennent Bitcoin (BTC) pendant des périodes de plus en plus longues, ce qui est de bon augure pour ses objectifs de fin d’année de 100 000 $ et au-delà.

« La raison pour laquelle les prix du marché montent ou descendent généralement sont les entrées et les sorties, et si nous pouvons savoir qu’il y a plus de gens désireux de vendre ou d’acheter sur le marché, nous pouvons généralement savoir dans quelle direction le prix va aller, et nous ‘ re capable de repérer la tendance beaucoup, beaucoup plus simple.

Nous avons mis en place les bases ici pour que Bitcoin commence à affréter jusqu’à des sommets historiques ici dans un proche avenir. Cela pourrait vraiment être ce mois-ci, si la dynamique se maintient. Mais je veux vraiment garder mes estimations aussi prudentes que possible ici, et j’aimerais supposer que nous allons probablement voir quelque chose d’ici un mois, un mois et demi, deux mois, trois mois.

Merten note que le prix du Bitcoin a récemment augmenté malgré le manque d’événements marquants concernant la principale crypto au monde.

Merten fait référence à la métrique sous le nom d’ondes HODL, qui signifie « tenir bon pour la vie ». Étant donné que les données en chaîne permettent à quiconque de vérifier combien de temps un acheteur a conservé le BTC en sa possession, l’analyste note la tendance selon laquelle le BTC agrégé est détenu pendant de plus longues périodes.

« Ils ne déménagent pas dans un délai de 24 heures, ils ne déménagent pas dans un délai d’un jour à une semaine, d’une semaine à un mois. Ils commencent vraiment à être détenus pendant de plus longues périodes.

Nous pouvons voir sur la chaîne cette tendance générale selon laquelle de plus en plus de personnes adoptent cette approche à long terme. Ils n’auront aucun impact sur le côté vendeur, du moins pas pendant une longue période. »

Sur la base de ces données, Merten reste convaincu que BTC peut atteindre de nouveaux sommets cette année.

« Nous sommes donc en octobre. Nous espérions qu’à la fin de cette année, nous verrions une remontée jusqu’aux précédents sommets historiques de 65 000, puis préparerions le terrain pour continuer à grimper plus haut et atteindre de nouveaux sommets de prix, et finalement affréter vers six territoire à chiffres à 100 000, et notre estimation la plus euphorique étant de 200 000 $ dans ce cycle.

je

Ne manquez pas un battement – Abonnez-vous pour recevoir des alertes par e-mail crypto directement dans votre boîte de réception

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Telegram

Surfez le quotidien Hodl Mix

Consultez les dernières nouvelles. Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable avant de faire des investissements à haut risque dans Bitcoin, crypto-monnaie ou actifs numériques. Veuillez noter que vos transferts et transactions sont à vos risques et périls et que toute perte que vous pourriez subir est de votre responsabilité. The Daily Hodl ne recommande pas l’achat ou la vente de crypto-monnaies ou d’actifs numériques, et The Daily Hodl n’est pas non plus un conseiller en investissement. Veuillez noter que The Daily Hodl participe au marketing d’affiliation.

Image en vedette : Shutterstock/Tithi Luadthong