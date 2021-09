La pénurie de carburant entraîne une limite d’essence de 30 £ : le plafond devrait-il être national ? | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Phillip Schofield dit que l’achat de carburant de panique est “incroyablement égoïste”

Au cours des derniers mois, la pénurie de chauffeurs de camions a entraîné des retards d’approvisionnement dans les restaurants et les supermarchés, et maintenant le carburant s’épuise dans les stations-service britanniques. Jusqu’à 90 pour cent des stations-service britanniques se sont asséchées dans les grandes villes anglaises ce matin, après que des centaines de personnes ont commencé à “paniquer” acheter des gallons d’essence et de diesel pour stocker à la maison.

De nombreux conducteurs n’ont pas pu acheter de carburant, y compris les services d’urgence, et il y a eu une vague de critiques qualifiant les acheteurs de panique d’« égoïstes ».

Les ministres et les détaillants de carburant ont exhorté les gens à ne pas consommer plus de carburant que nécessaire.

Le directeur exécutif de la Petrol Retailers Association, Gordon Balmer, a déclaré : « Nous avons besoin de calme. S’il vous plaît, ne paniquez pas, achetez: si les gens drainent le réseau, cela devient une prophétie auto-réalisatrice.”

Le Premier ministre Boris Johnson se prépare à enrôler des centaines de soldats pour conduire des pétroliers à travers le pays pour fournir de l’essence, dans le cadre d’un plan d’urgence du gouvernement connu sous le nom d’opération Escalin.

Le manque actuel de chauffeurs routiers s’élève à environ 100 000, et les analystes politiques ont imputé la pénurie d’approvisionnement à la décision du Royaume-Uni de quitter l’UE.

Les papiers de visa interminables, les passages frontaliers et les files d’attente ont dissuadé environ 25 000 conducteurs européens de continuer à travailler au Royaume-Uni depuis le Brexit.

M. Johnson a maintenant approuvé 5 000 visas pour les conducteurs étrangers dans le but d’atténuer la crise du carburant.

Mais les critiques disent que cette décision n’est pas suffisante pour résoudre la crise de l’approvisionnement.

Edwin Atema, responsable de la recherche et de l’application au syndicat FNV basé aux Pays-Bas, a déclaré à la BBC qu’il était peu probable que les conducteurs de l’UE affluent vers la Grande-Bretagne compte tenu des conditions proposées.

Ils ont déclaré: “Les travailleurs de l’UE à qui nous parlons n’iront pas au Royaume-Uni pour un visa à court terme pour aider le Royaume-Uni à sortir de la merde qu’ils ont eux-mêmes créée.”

Plus tôt cette année, le gouvernement a rejeté un appel à délivrer 10 000 visas temporaires aux travailleurs de l’UE, et les ministres ont plutôt décidé d’assouplir les règles des tests de conduite et les heures de conduite légales, de neuf à 11 par jour.

Le ministère de l’Intérieur a déclaré dans un communiqué: “Le peuple britannique a voté à plusieurs reprises pour mettre fin à la libre circulation et reprendre le contrôle de notre système d’immigration et les employeurs devraient investir dans notre main-d’œuvre nationale au lieu de compter sur la main-d’œuvre étrangère.”

Mais malgré les récentes offres d’augmentation de salaire des employeurs, de nombreux anciens chauffeurs de camion ont affirmé que les conditions de travail sont inacceptables et qu’ils ne reviendront jamais.

Jim Titheridge, un ancien chauffeur de poids lourds de 30 ans, a partagé un message viral qui disait : « Non seulement nous avons été rejetés de nos villes, mais nous avons également subi des baisses de salaire massives, en raison de l’afflux de chauffeurs étrangers prêts à travailler. pour un salaire élevé là d’où ils viennent.

M. Titheridge a également souligné le manque d’installations de nuit, de nettoyage et d’accueil disponibles pour les conducteurs à travers le Royaume-Uni.

Dans un dernier appel au gouvernement, il a ajouté : « Voulez-vous que je recommence à conduire des camions ? Donnez-moi une bonne raison de le faire.

“Donnez à n’importe qui une bonne raison d’en faire une profession.

“Peut-être qu’une fois que vous aurez compris pourquoi vous ne pouvez pas, vous comprendrez pourquoi vos étagères ne sont pas aussi pleines qu’elles pourraient l’être.

“Je l’ai essayé pendant plus de 30 ans, mais je n’y retournerai jamais, vous ne pouviez tout simplement pas me payer assez.”

COVID-19 a également eu un rôle majeur à jouer dans la crise des camionneurs, car plus de 40 000 tests de poids lourds ont été annulés par la DVSA en raison de la pandémie l’année dernière, créant un énorme arriéré de Britanniques attendant d’obtenir leur permis et de rejoindre l’industrie .

Les transporteurs ont également du mal à attirer les jeunes vers le travail et n’ont pas réussi à remplacer le grand nombre de chauffeurs routiers qui ont récemment décidé de prendre leur retraite.

Environ 2 000 chauffeurs quittent l’industrie chaque semaine, mais seulement 1 000 nouvelles recrues rejoignent le marché du travail au cours de la même période.

Selon vous, qu’est-ce qui est à blâmer pour les pénuries d’approvisionnement? Brexit, employeurs ou conditions de conduite ? Faites-nous savoir plus sur ce que vous pensez dans la section commentaires ci-dessous.