La pénurie de chauffeurs de bus se propage à travers le Royaume-Uni – votre région est-elle touchée ? | Royaume-Uni | Nouvelles

La pénurie de main-d’œuvre qui a ravagé le Royaume-Uni ces derniers mois s’étend désormais à l’industrie des transports publics alors que les chauffeurs de bus passent à des emplois de chauffeur de camion désormais mieux rémunérés. Les opérateurs ont reproché aux patrons du transport routier de braconner leurs chauffeurs et ont averti qu’ils avaient besoin de 4 000 recrues pour maintenir le secteur en mouvement.

La Confédération des transports publics a déclaré: «Cela a un impact dans tout le pays.

« Plus de chauffeurs de bus démissionnent que nous ne pouvons en recruter et parler d’emplois mieux rémunérés dans le transport routier aggrave le problème.

« Certains ont incontestablement été attirés par la conduite en camion par toutes ces discussions sur l’augmentation des salaires. »

Sans surprise, les chauffeurs de bus qui gagnent en moyenne 32 500 £ par an ont été tentés d’obtenir plus du double – jusqu’à 78 000 £ par an – au volant d’un camion.

Il existe également des problèmes de chaîne d’approvisionnement mondiale dans un certain nombre de secteurs.

La crise a conduit à des parvis de carburant et à des supermarchés vides alors que les consommateurs paniquent pour acheter de l’essence et de la nourriture.

Ailleurs, l’industrie hôtelière souffre également d’une pénurie de personnes pour travailler, avec un emploi sur six dans l’industrie actuellement vacant.

La pénurie oblige les entreprises à redoubler d’efforts pour attirer et retenir leur personnel, les trois quarts affirmant qu’elles ont offert un meilleur salaire, selon une étude du cabinet d’expertise comptable BDO publiée la semaine dernière.