La pénurie de chauffeurs de camion imputée aux documents de l’UE sur le Brexit | Royaume-Uni | Nouvelles

Le Brexit est “à blâmer” pour la pénurie de chauffeurs routiers, selon le Dr Shola

Le Royaume-Uni commence à ressentir les effets du départ de milliers de chauffeurs routiers européens car le Brexit, Covid, les mauvaises conditions de travail et les bas salaires les ont poussés à quitter l’industrie. Sans chauffeurs routiers, les produits comme la nourriture ne sont pas livrés – dans un monde globalisé, la population britannique dépend du transport international de marchandises.

Les effets d’entraînement de la pénurie de chauffeurs routiers ont été ressentis par les grandes marques qui ont dû fermer leurs sites à travers le pays.

Parmi les personnes les plus touchées se trouve le nom de famille Nandos, qui a dû fermer 50 restaurants, certains garages à essence BP ont fermé, l’Islande annule 30 à 40 livraisons par jour, McDonald’s a dû arrêter de servir des milkshakes et des boissons en bouteille, et Haribo a du mal à livrer au Royaume-Uni.

On a demandé aux lecteurs d’Express “qu’est-ce qui est le plus responsable de la pénurie de chauffeurs de camions ? Brexit, employeurs ou je ne sais pas ?”

Une grande majorité des lecteurs d’Express, 87 pour cent, déclarent que le Brexit est à blâmer, selon un sondage mené auprès de 37 259 personnes du 27 août à 12 heures jusqu’au 31 août à 8 heures.

Un lecteur, chauffeur de camion, a déclaré : « Nous avons dû obtenir un CPC pour continuer à conduire les véhicules que nous conduisions sans CPC, mais à nos frais.

« Ce qui n’est pas bon marché, au prix d’une semaine complète d’entraînement, juste pour continuer à faire ce que nous avons toujours fait.

« Beaucoup ne se sont jamais dérangés et ont simplement abandonné la conduite.

“C’était la législation de l’UE et cela a créé une pénurie de chauffeurs.”

Duncan Walker, qui a également un permis poids lourds, a déclaré : « Je ne l’utilise pas [HGV license], grâce au fait que je dois payer pour m’asseoir dans une salle de classe pendant une semaine, ce qui me coûte 500 £, pour apprendre à faire un travail que je faisais depuis plus de 40 ans, tous les deux ans. “

Une autre personne a demandé : « Il est temps que ce gouvernement dépense nos impôts sur de nouveaux centres de formation et d’examen des conducteurs au lieu de les gaspiller sur le HS2, et d’abandonner une partie de la paperasserie que l’UE a introduite sur les conducteurs de poids lourds qui n’opéreront qu’au Royaume-Uni. »

Environ 2 000 conducteurs quittent l’industrie chaque semaine, souvent en raison de départs à la retraite, mais seulement environ 1 000 nouvelles recrues rejoignent le marché du travail au cours de la même période.

Les entreprises de transport souhaitent que le gouvernement ajoute des chauffeurs à la liste des professions en pénurie, leur permettant de se qualifier pour un visa de travailleur qualifié et facilitant le passage de la frontière.

Le gouvernement a rejeté un appel à délivrer 10 000 visas temporaires aux travailleurs de l’UE, et les ministres ont plutôt décidé d’assouplir les règles des tests de conduite et les heures de conduite légales, de neuf à 11 par jour.

Le directeur général de la Royal Haulage Association, Richard Burnett, a déclaré : « Les plans que le gouvernement a mis en place pour soutenir l’industrie ne fonctionnent pas.

« Ils ne comblent pas cette lacune assez rapidement. »

Le ministère de l’Intérieur a déclaré dans un communiqué: “Le peuple britannique a voté à plusieurs reprises pour mettre fin à la libre circulation et reprendre le contrôle de notre système d’immigration et les employeurs devraient investir dans notre main-d’œuvre nationale au lieu de compter sur la main-d’œuvre étrangère.”

Un lecteur d’Express a fait écho à ce sentiment en déclarant : “Un autre exemple d’entreprises britanniques s’appuyant sur des chauffeurs étrangers pour maintenir leurs coûts bas et ne pas payer pour la formation.”

Quelqu’un d’autre a convenu : « La faute est carrément avec l’industrie des transports, comme l’agriculture.

« Il n’a pas investi dans les Britanniques et s’est appuyé sur des Européens bon marché, sous prétexte que le Royaume-Uni voulait de la nourriture « bon marché ».

« Maintenant, les comptes sont revenus et ce sont eux qui l’ont causé. »

De nombreux lecteurs ont fait valoir que la faute du manque de chauffeurs de camion ne devrait pas être imputée à l’exode des chauffeurs étrangers en raison du Brexit, mais plutôt au passage facile des frontières que l’appartenance à l’UE a permis en premier lieu.

Certains disent que si le Royaume-Uni ne faisait jamais partie de l’UE, le pays ne serait pas confronté à des pénuries car les grandes entreprises auraient été obligées d’employer des chauffeurs britanniques à des tarifs équitables.

Un électeur a fait valoir : « Une pénurie de 90 000 chauffeurs routiers causée par le retour de 15 000 chauffeurs européens chez eux… vraiment ?

“Le problème a été causé par l’arrivée de chauffeurs européens et la baisse des salaires dans l’ensemble du secteur.”

Mais le mouvement sans frontières est-il à blâmer, ou les employeurs auraient-ils dû prendre leurs responsabilités et faire le choix moral de payer plus pour les conducteurs britanniques ?

Un lecteur a déclaré : « Les entreprises de transport avides qui n’ont pas investi dans des talents locaux et ont plutôt employé des chauffeurs européens moins chers sont à blâmer.

« Il y a des milliers de jeunes hommes et femmes qui aimeraient avoir un permis poids lourds. »

En fait, l’année dernière, 40 000 tests de poids lourds ont été annulés par la DVLA en raison de la pandémie de Covid-19, créant un énorme arriéré de Britanniques attendant d’obtenir leur licence et de rejoindre l’industrie.

Donc, -McDonald’s n’a plus de milk-shakes

-Nando n’a plus de poulet

-Les exportations de produits alimentaires et de boissons de l’UE en baisse de 2 milliards de livres sterling au premier trimestre

-90k postes vacants de chauffeurs routiers

-Transformation de la volaille 7k postes vacants

-Les aliments pourrissent dans les champs “La Grande-Bretagne prospérera puissamment après le Brexit” – Boris Johnson – Paul Johnson (@paul__johnson) 24 août 2021

Certaines grandes entreprises, comme les supermarchés, ont commencé à offrir des incitations, car les transformateurs de viande ont déjà six semaines de retard dans la préparation des stocks de Noël et la situation devient de plus en plus désespérée de semaine en semaine.

Tesco offre aux conducteurs une prime d’adhésion de 1 000 £, tout comme Waitrose, en plus d’une augmentation de salaire d’environ 2 £ de l’heure, et Aldi a augmenté les salaires des conducteurs pour qu’ils gagnent jusqu’à 18,41 £ par heure.

Les chauffeurs de poids lourds embauchés par le biais d’agences sont passés de 350 £ par jour à 800 £, et certains offrent même des incitations à rejoindre jusqu’à 5 000 £.

Craig Stevens, directeur général de la grande entreprise de logistique STD Developments Ltd, a déclaré : « Les chauffeurs peuvent gagner plus d’argent – la rentabilité de l’industrie du transport est très faible dans des circonstances normales et cela signifie que nous devrons augmenter les prix pour nos clients. »

Un de nos lecteurs en convient : « Augmenter la rémunération des chauffeurs augmenterait sans doute le nombre de chauffeurs mais cela augmenterait aussi les coûts et donc les prix.

« Un excellent moyen d’amorcer une spirale inflationniste des salaires. »