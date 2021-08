La pénurie de chauffeurs pourrait faire monter les prix des denrées alimentaires, avertissent les transporteurs et les supermarchés – Grocery Gazette

in

Les supermarchés et les transporteurs ont averti que les acheteurs pourraient faire face à des prix plus élevés à long terme pour les aliments en raison de changements systémiques dans la chaîne d’approvisionnement.

Les patrons de la Road Haulage Association ont déclaré que les augmentations de salaire « substantielles » offertes par les entreprises ayant besoin de nouveaux chauffeurs pourraient obliger les patrons de supermarchés à répercuter les coûts sur les clients.

Les transporteurs ont averti qu’il manquait environ 100 000 chauffeurs.

Cela est dû au départ de milliers de conducteurs européens pendant la pandémie et au non-retour, ainsi qu’au «nombre élevé» de travailleurs qui prennent leur retraite.

L’âge moyen d’un conducteur de poids lourd au Royaume-Uni est de 55 ans.

En conséquence, les supermarchés, les détaillants et les chaînes de restaurants ont été touchés par des pénuries de produits, les emballeurs de viande et d’autres fabricants étant également confrontés à d’importantes pénuries de main-d’œuvre.

Le gouvernement a introduit un programme de visa de travailleur saisonnier en décembre pour 30 000 travailleurs, principalement pour la saison estivale de cueillette des fruits, mais les transformateurs de viande ont été exclus.

Rod McKenzie, directeur général des politiques et des affaires publiques à la Road Haulage Association, a déclaré que la pénurie de chauffeurs nécessitait une “action gouvernementale urgente” et que les entreprises ont offert de meilleures incitations et des accords salariaux pour sécuriser les recrues potentielles.

« Il est certain que le salaire des chauffeurs augmente, souvent de montants assez substantiels », a-t-il déclaré.

« C’est à son tour un coût qui devra être répercuté, et étant donné les marges bénéficiaires serrées de la plupart des opérateurs de transport, cela signifie que leurs tarifs aux clients devront augmenter.

« À son tour, cela peut signifier que davantage d’entre nous paieront des prix plus élevés pour les biens, les services et les achats – y compris les prix des aliments – à l’avenir. »

Un patron de supermarché a également ajouté que l’augmentation des salaires des chauffeurs entraînerait une pression inflationniste pour les détaillants.

« Payer davantage les chauffeurs, en soi, n’est pas la solution car cela les oblige à faire des choix sur le niveau d’heures de travail et à équilibrer les heures réduites avec le travail le week-end.

« Cela créera également plus de pressions inflationnistes dans le secteur, ce dont personne ne veut clairement.

“Pour alléger la pression, nous avons besoin que le gouvernement nous permette d’accéder rapidement au marché du travail de l’UE, tandis que l’industrie doit également jouer son rôle dans l’augmentation du pool de conducteurs grâce à des programmes de conduite accélérés et des apprentissages.”

Le principal détaillant alimentaire a également averti que les problèmes d’approvisionnement alimentaire auxquels le Royaume-Uni est confronté sont désormais ancrés et ne s’amélioreront pas à moins que des mesures directes à court, moyen et long terme ne soient prises.

Il est clair que la pénurie de chauffeurs a un impact important sur l’ensemble du réseau d’approvisionnement alimentaire, mais il est tout aussi clair qu’il s’agit d’un problème systémique, qui ne peut pas être simplement résolu.

“La pingdémie n’a certainement pas aidé les choses, mais ce n’est pas le principal problème en jeu ici.”

La Road Haulage Association a ajouté que la situation “ne s’améliore pas” et a averti que la longue période nécessaire pour former de nouveaux conducteurs signifie que l’action du gouvernement est nécessaire.

“Nous avons écrit au Premier ministre il y a un mois ou deux pour souligner l’urgence de cette situation et nous n’avons rien entendu depuis”, a déclaré McKenzie.

“On a l’impression qu’ils veulent s’en sortir, mais nous voulons dire que ces problèmes vont continuer et continuer.”

Plus tôt cette semaine, le président de Tesco, John Allan, et le directeur général de l’Islande, Richard Walker, faisaient partie des patrons de la vente au détail pour avertir qu’ils avaient été touchés par une pénurie de chauffeurs de poids lourds.

Le gouvernement a promis de rationaliser le processus de qualification et encourage davantage de travailleurs à se former.

