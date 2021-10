La pénurie de chauffeurs routiers voit le patron du transport défendre le référendum – “Le Brexit est une bonne chose !” | Politique | Nouvelles

Le Brexit a été défendu comme une “bonne chose” pour l’industrie britannique de la conduite de poids lourds au milieu des tentatives visant à lier le résultat du référendum de l’UE aux problèmes de chaîne d’approvisionnement et aux pénuries dans les stations-service. Andrew Eburne, directeur général de J Coates HGV Services Ltd, a déclaré à GB News que, loin que la pénurie de chauffeurs de camions soit le résultat du départ du Royaume-Uni du bloc, les Britanniques sont “incités” à postuler pour des emplois de chauffeur car les salaires ont augmenté.

M. Eburne a déclaré à GB News: “Le Brexit est une bonne chose pour l’industrie ou une bonne chose pour le pays en ce qui concerne la situation des conducteurs.

“Avant le Brexit, l’industrie dépendait d’une main-d’œuvre bon marché venant d’Europe. Cela ne fait aucun doute.

“Ce qui a ensuite empêché ou n’a pas incité les citoyens britanniques à faire ces emplois parce qu’ils pensaient que cela n’était pas assez payé.

“Maintenant, les salaires montent en flèche, nous sommes inondés d’appels téléphoniques avec des gens qui veulent être chauffeurs.”

M. Eburne a poursuivi: “Nous voyons quotidiennement de nombreux conducteurs plus âgés revenir dans l’industrie parce que les salaires augmentent.

“Ils sont partis, ont fait autre chose et sont revenus.

« Il y a des gars qui veulent juste travailler à temps partiel, ça te donne une telle variété de travail.

« Il y aura toujours un besoin de chauffeurs. »

Près de 200 militaires – dont 100 chauffeurs – ont suivi une formation sur les sites de transport et commenceront les livraisons pour aider à soulager la situation dans les stations-service, qui, selon les ministres, se stabilise.

Le gouvernement a également annoncé qu’un régime de visa temporaire pour près de 5 000 chauffeurs étrangers de transport de denrées alimentaires qui devait expirer le 24 décembre sera désormais prolongé jusqu’à fin février, à la suite de critiques concernant son attrait pour les chauffeurs.

Le chancelier du duché de Lancaster, Steve Barclay, a déclaré : « Le gouvernement a pris des mesures décisives pour lutter contre les perturbations à court terme de nos chaînes d’approvisionnement, et en particulier le flux de carburant vers les parvis.

“Nous voyons maintenant l’impact de ces interventions avec plus de carburant livré aux parvis que vendu et, si les gens continuent de revenir à leurs habitudes d’achat normales, nous verrons des files d’attente plus petites et empêcherons la fermeture des stations-service.”

Le secrétaire aux Affaires, Kwasi Kwarteng, a ajouté : « Les niveaux de stock des parvis au Royaume-Uni ont tendance à augmenter, les livraisons de carburant aux parvis sont supérieures aux niveaux normaux et la demande de carburant se stabilise.

“Il est important de souligner qu’il n’y a pas de pénurie nationale de carburant au Royaume-Uni et que les gens devraient continuer à acheter du carburant normalement.”

Le gouvernement a déclaré qu’il n’y avait pas de pénurie nationale de carburant, mais le chancelier Rishi Sunak a déclaré au Daily Mail qu’il y avait une perturbation mondiale des chaînes d’approvisionnement dans d’autres industries.

Il a déclaré au journal : “Ces pénuries sont très réelles”, ajoutant : “Nous constatons de réelles perturbations dans les chaînes d’approvisionnement dans différents secteurs, pas seulement ici mais dans le monde entier. Nous sommes déterminés à faire ce que nous pouvons pour essayer d’atténuer comme une grande partie de cela que nous pouvons. “