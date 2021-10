La pénurie de DAP menace de peser sur la production des cultures d’hiver

Environ 30% de la demande annuelle de DAP de près de 119 lakh tonne est satisfaite par la production nationale du pays tandis que le reste est importé.

Par Prabhudatta Mishra, Nanda Kasabe et Deepa Jainani

L’Inde fait face à une grave pénurie de phosphate diammonique (DAP) – un engrais clé de la saison actuelle du rabi – obligeant le Centre à réduire l’allocation pour de nombreux États. Cette décision pourrait réduire le rendement des principales cultures d’hiver telles que le blé, la moutarde et le chana.

La non-disponibilité de la quantité insuffisante d’éléments nutritifs pendant la saison des semis peut également avoir un impact sur l’objectif de production, qui risque d’être manqué. Environ 30% de la demande annuelle de DAP de près de 119 lakh tonne est satisfaite par la production nationale du pays tandis que le reste est importé. Étant donné que la consommation pendant la saison rabi est supérieure, environ 65 tonnes lakh, contre 54 tonnes lakh pendant la période kharif, l’approvisionnement en temps opportun de DAP est essentiel pour avoir une production exceptionnelle pendant la saison hivernale.

Selon des sources, le Centre n’a alloué que 67 000 tonnes de DAP au Rajasthan en octobre contre une demande de 1,5 lakh tonne ; de même, 2 tonnes lakh pour le Pendjab ont été sanctionnées contre 5,5 tonnes lakh requises pour toute la saison. Le Madhya Pradesh a une demande d’environ 4 tonnes de DAP en octobre et serait confronté à une pénurie de 30 à 40 %.

Le Maharashtra répond à la demande de DAP pour octobre à partir du stock de report de kharif car il n’y a pas eu d’allocation ce mois-ci. Il pourrait y avoir une grave pénurie le mois prochain si les approvisionnements ne sont pas augmentés en octobre, ont indiqué des sources officielles. Cependant, l’Haryana a la chance de répondre à la totalité de la demande de 1,1 lakh tonne en octobre, car l’État disposait déjà d’environ 45 000 tonnes de DAP vendredi et s’attend à recevoir 60 000 tonnes de plus ce mois-ci.

L’Uttar Pradesh, le plus grand producteur de blé, a également 5,06 tonnes lakh de stock disponibles au 1er octobre contre 4,25 tonnes lakh requises pour tout le mois.

Le 16 juin, le Centre avait annoncé une subvention supplémentaire de Rs 14 775 crore au-delà de l’estimation budgétaire (BE) car il augmentait la subvention sur DAP de 140% pour la saison kharif afin de garantir que les semis des cultures d’été ne soient pas affectés par la flambée. dans les prix mondiaux de l’engrais et le MRP de cet engrais est maintenu à Rs 1200/sac de 50 kg. Cependant, les prix du DAP ont augmenté de 16 % à environ 672 $/tonne depuis le 16 juin et de 56 % sur l’année.

On estime que l’Inde importe 46,58 lakh tonne de DAP pour répondre à la demande dans la raison actuelle du rabi, selon une estimation de l’industrie. « Après que les prix mondiaux ont encore augmenté, le Centre a demandé aux sociétés d’engrais de ne pas augmenter le prix de détail maximum du DAP pendant la saison du rabi, leur assurant d’approuver une subvention supplémentaire », a déclaré un cadre supérieur d’une société d’engrais.

Comme l’a rapporté FE le mois dernier, le gouvernement est susceptible d’allouer une subvention supplémentaire de 25 000 crores de roupies aux engrais, dont environ 8 300 crores de DAP, pour l’exercice en cours afin d’isoler les agriculteurs de la hausse des prix mondiaux.

Le gouvernement a fixé un objectif de 155,88 millions de tonnes (MT) de céréales vivrières, dont 110 MT de blé et 15,18 MT de légumineuses. L’objectif pour les oléagineux rabi a été fixé à 11,3 MT, dont 10,2 MT de moutarde. S’adressant à la conférence sur la campagne rabi 2021-2022, le ministre de l’Agriculture Narendra Singh Tomar avait demandé le mois dernier aux États de se concentrer sur l’augmentation de la production d’oléagineux et de légumineuses, car le pays dépend toujours des importations pour répondre à la demande intérieure.

Le Conseil indien de la recherche agricole (ICAR) a conseillé aux agriculteurs du Rajasthan de terminer les semis de moutarde et de chana en octobre pour obtenir le rendement optimal et le DAP est normalement appliqué avant la plantation, malgré l’avis de l’agence de préférer le super phosphate unique (SSP) à la place. de DAP pour la moutarde. L’exigence de DAP au Madhya Pradesh peut être prolongée jusqu’à la mi-novembre, date à laquelle les semis de chana et de moutarde peuvent être terminés. Au Pendjab, on s’attend à ce que certaines zones du blé soient remplacées par la moutarde après la forte augmentation des prix des huiles comestibles – actuellement 185-200 Rs/litre contre 130-140 il y a un an.