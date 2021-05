La pénurie de doses de vaccination contre Covid se poursuivra jusqu’en juillet, selon Adar Poonawalla: Rapport

Covishield est également le vaccin qui a été administré à 90% du total des vaccinés en Inde.

La deuxième vague de COVID-19 paralyse jusqu’à 4 lakh par jour et le gouvernement indien a déployé la campagne de vaccination pour toutes les personnes de plus de 18 ans. À un moment comme celui-ci, il y a une pénurie de vaccins dans le pays. Le directeur général du fabricant indien de vaccins Serum Institute of India (SII), Adar Poonawalla, a déclaré que la pénurie de vaccins persistera probablement jusqu’en juillet, selon un rapport de l’Indian Express citant le Financial Times.

Poonawalla a mentionné que la production de vaccins passera à environ 100 millions en juillet de 60 à 70 millions de doses par mois. Selon lui, les autorités ne s’attendaient pas à la deuxième vague en janvier car les cas de coronavirus étaient en baisse.

Cependant, maintenant avec un tsunami de cas de COVID-19, l’Inde est confrontée à une pénurie de vaccins contre le coronavirus. Le 1er mai, la vaccination a été ouverte pour tous les adultes du pays. Poonawalla, selon le rapport, a déclaré que l’entreprise de fabrication était sous surveillance pour la pénurie de vaccins et que la raison pour laquelle la capacité n’avait pas été augmentée en premier lieu était qu’il n’y avait pas de commandes. “Nous ne pensions pas que nous devions fabriquer plus d’un milliard de doses par an”, a déclaré Poonawalla dans le rapport. Il est à noter que SII produit Covishield développé par l’Université d’Oxford et AstraZeneca. Covishield est également le vaccin qui a été administré à 90% du total des vaccinés en Inde.

Alors que le SII tombait sous l’objectif et était blâmé pour la pénurie de vaccins, le PDG de la société a déménagé au Royaume-Uni pour le moment. Dimanche, Poonawalla a déclaré que la production du vaccin battait son plein à Pune, où se trouve l’usine de SII, et qu’il réexaminerait les opérations à son retour en Inde dans quelques jours.

