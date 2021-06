La pénurie de graines de soja fait grimper les prix

in

L’Inde a besoin de 12 à 13 tonnes de lakh de graines de soja chaque année.

Avant la saison kharif, les agriculteurs du Maharashtra et d’autres grandes régions productrices de soja sont préoccupés par la disponibilité des semences et ont signalé une pénurie de semences de qualité.

Les agriculteurs du Maharashtra exigent des semences de l’organisme public Mahabeej, qui sont disponibles entre 2 100 et 2 200 Rs pour un paquet de 30 kg, par rapport aux semences de soja d’entreprises privées qui coûtent 3 200 à 3 500 Rs. Le Madhya Pradesh (MP), qui est le plus grand État producteur de graines de soja, avait signalé des dommages causés par la pluie à sa récolte l’année dernière.

L’Inde a besoin de 12 à 13 tonnes de lakh de graines de soja chaque année. La majorité des entreprises de fabrication de semences sont basées dans le Madhya Pradesh et les agriculteurs du Maharashtra étant leurs plus gros acheteurs, tout dommage dans la récolte du MP affecte les agriculteurs du Maharashtra.

Environ 80% des besoins en semences du Maharashtra proviennent de MP. Le Maharashtra cultive du soja sur environ 40 lakh d’hectares. L’État exige au moins 32 lakh quintal de soja à des fins de semences chaque année. Le secteur privé représente plus de 80 % des semences vendues et une grande majorité des agriculteurs s’engagent dans des activités de production de semences dans le Madhya Pradesh.

La saison 2020-21 a été historique pour le soja car les agriculteurs ont reçu de gros revenus. Les prix du soja ont franchi 6 500 Rs le quintal à 7 000 Rs le quintal sur les marchés clés du Maharashtra et d’autres États. Les prix du soja ont été à la hausse cette année en raison d’une récolte réduite causée par des précipitations excessives.

Le programme de production de semences de Mahabeej a également été affecté cette année en raison des pluies, ont déclaré de hauts responsables. Mahabeej avait mis à disposition plus de 2,5 lakh quintal. Le Maharashtra avait signalé un échec majeur de la germination des graines de soja au cours de la saison kharif de 2020-21 avec plus de 1,60 lakh de plaintes enregistrées par les agriculteurs de tout l’État. Le Maharashtra Agriculture Commissionerate a annulé les licences de 11 sociétés semencières pour leur rôle présumé dans la fourniture de semences de soja de qualité inférieure aux agriculteurs, ce qui a entraîné un échec de la germination.

