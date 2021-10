La pénurie de jus de fruits affecte les magasins à travers les États-Unis

Les boîtes à jus sont une nouvelle victime surprenante des problèmes de chaîne d’approvisionnement qui affectent les supermarchés américains de New York ont ​​commencé à manquer de la boîte à lunch nécessaire cette semaine, grâce à un mélange de récolte de pommes plus petite que prévu et de pénurie de bouteilles et de boîtes de jus. Comme presque tous les autres aspects de la vie, la chaîne d’approvisionnement mondiale a été fortement touchée par la pandémie de coronavirus.

« Comme de nombreux détaillants, nous constatons des pénuries de boîtes de jus et de bouteilles de jus car les fournisseurs rencontrent des problèmes de main-d’œuvre, de logistique et d’emballage en raison de COVID-19 », a déclaré la porte-parole de Stop & Shop, Maura O’Brien, au New York Post. « De plus, les fournisseurs de jus ont noté que les récoltes volatiles de la dernière saison ont en partie créé une pénurie de concentré de pomme. »

Certaines des entreprises à l’origine des boîtes de jus que les enfants adorent se concentrent désormais sur certaines saveurs qui pourraient être moins populaires car elles peuvent être préparées facilement, a déclaré O’Brien. « Les jus et cocktails à base de canneberges ne signalent aucun problème d’approvisionnement en récoltes ou en produits », a-t-elle déclaré au Post. Capri-Sun et Kool-Aid reprendront bientôt la production de certaines de leurs boissons, a-t-elle déclaré.

La production de boissons Carpi-Sun a été affectée par une pénurie de jus de pomme et de poire, et de pailles, qui sont généralement attachées aux sachets de boisson, a déclaré à Newsday la porte-parole de Kraft Heinz, Stephanie Peterson. Pourtant, les ventes des boissons ont bondi de 30% en 2021, et la société investit 25 millions de dollars pour augmenter la production, a déclaré Peterson.

Moins de 67% des produits de jus de fruits étaient disponibles dans les magasins la semaine dernière, contre 89% l’année dernière, a déclaré à Newsday Krishnakumar S. Davey, président de l’analyse stratégique chez IRI. Le stock global de produits à base de jus dans les magasins était de 82% la semaine dernière, a expliqué Davey. Malheureusement, la demande a bondi de 20 % depuis que plus d’enfants sont de retour à l’école.

Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement mondiale ont commencé au début de l’année dernière, au début de la pandémie, note le New York Times. À l’époque, les pays où se trouve une grande partie de la fabrication mondiale – comme la Chine, la Corée du Sud, Taïwan et le Vietnam – ont été les plus durement touchés par le coronavirus. De nombreuses usines ont été fermées alors que les employés étaient malades, ce qui a conduit les compagnies maritimes à réduire leurs horaires d’expédition. Ils ont parié qu’il y aurait une baisse de la demande de biens, mais ils se sont trompés. La perturbation de la chaîne d’approvisionnement pourrait se poursuivre jusqu’en 2022.