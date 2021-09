La pénurie de logements abordables nuit aux réfugiés afghans

Environ un quart des plus de 100 000 Afghans évacués de Kaboul en août sont déjà arrivés dans des bases militaires américaines pour un traitement ultérieur, attendant l’occasion de commencer une nouvelle vie aux États-Unis. Mais au milieu d’une crise nationale du logement abordable, leur trouver un chez-soi s’avère un obstacle majeur.

Il y a eu une pénurie de logements disponibles et abordables pour les locataires à faible revenu pendant des années, mais la pandémie a exacerbé la tendance, augmentant la pénurie à 6,8 millions d’unités à l’échelle nationale en mars 2021. Le problème est particulièrement aigu dans les États qui ont historiquement pris dans un grand nombre de réfugiés – comme la Californie, le Texas et New York – ainsi que dans les principales régions métropolitaines des États-Unis.

À New York, il y a 37 logements abordables pour 100 locataires à faible revenu. Au Texas et en Californie, il y en a moins de 30. Cette offre limitée a créé une demande massive de logements locatifs, entraînant une hausse des loyers.

La Maison Blanche tente de remédier à la pénurie. Au cours des trois prochaines années, il prévoit de construire et de vendre 100 000 logements abordables, en donnant la priorité à la fois aux acheteurs individuels et aux organisations à but non lucratif.

Le président Joe Biden a également proposé un plan de 300 milliards de dollars pour construire ou préserver 2 millions de logements abordables dans le cadre d’un ensemble d’infrastructures plus large qui a déjà été adopté par le Sénat et est actuellement examiné par la Chambre. Enfin, l’administration Biden a fait une demande de financement d’urgence de 6,4 milliards de dollars au Congrès pour soutenir la réinstallation des Afghans.

Mais ces mesures pourraient ne pas porter leurs fruits assez tôt pour les agences de réinstallation des réfugiés chargées d’aider les Afghans à trouver leur place au cours de leurs trois premiers mois aux États-Unis. Ils subissent une pression immédiate pour trouver des logements pour les quelque 65 000 Afghans qui devraient arriver d’ici la fin septembre – et les 30 000 supplémentaires prévus au cours des 12 prochains mois, un nombre qui pourrait finalement être une estimation basse.

Essentiellement, la crise du logement est sur le point de s’aggraver alors que les réfugiés afghans continuent d’arriver aux États-Unis.

« Le logement est l’élément le plus difficile à gérer pour la réinstallation », a déclaré Alicia Wrenn, directrice principale de la réinstallation et de l’intégration à l’agence de réinstallation des réfugiés HIAS. « Nos clients arrivent avec des moyens très limités, et en plus, ils n’ont pas d’antécédents ici. Donc, vous vous débattez dans un marché du logement qui est serré pour tous les Américains et vraiment serré pour les personnes à faible revenu. Selon l’endroit, c’est plus ou moins aigu, mais tout est aigu.

Les pénuries de logements et la hausse des coûts limitent les endroits où les réfugiés peuvent vivre

Les réfugiés afghans arrivent aux États-Unis par l’une des deux principales voies.

Ceux qui ont travaillé aux côtés de l’armée américaine pendant l’effort de guerre de 20 ans peuvent demander un visa spécial d’immigrant (SIV) qui leur donne accès à des services financés par le gouvernement, y compris une allocation de 1 200 $ qu’ils peuvent utiliser pour payer un loyer une fois qu’ils sont aux Etats-Unis. D’autres arrivent aux États-Unis en liberté conditionnelle humanitaire, ce qui permet aux bénéficiaires de vivre et de travailler dans le pays jusqu’à deux ans, mais ne les qualifie pas pour le même type d’aide gouvernementale. Les personnes en libération conditionnelle sont chargées de collecter elles-mêmes des fonds pour des dépenses telles que le loyer, et les agences pour les réfugiés ont augmenté le coût de leur soutien.

Quel que soit le chemin qu’ils empruntent, les Afghans arrivant aux États-Unis peuvent choisir où ils veulent finalement s’installer, qu’ils choisissent d’être proches des membres de leur famille ou qu’ils choisissent parmi la liste du département d’État des 19 villes « abordables » s’étendant de Phoenix à St. Louis. Notamment, New York, San Francisco et Washington, DC – autrefois les principales destinations pour les réfugiés – ne figuraient pas sur la liste du département.

Peu importe où ils s’installent ou quel programme les a amenés aux États-Unis, les Afghans nouvellement arrivés devront naviguer sur un marché du logement troublé – un marché qui peut rendre difficile la recherche d’un abri même avec une planification avancée, un réfugié de luxe fuyant à la hâte l’avancée rapide des talibans n’a pas .

Trouver un logement abordable est un goulot d’étranglement dans le processus de réinstallation des réfugiés

Dans des circonstances normales, une agence de réinstallation reçoit généralement un préavis de quelques semaines avant qu’un réfugié ou un SIV n’arrive à sa destination finale, ce qui est généralement suffisant pour trouver un logement à long terme. Ils travaillent avec des propriétaires locaux et des complexes d’appartements pour obtenir des baux de six à 12 mois pour les réfugiés dans des unités sanitaires sûres situées à proximité des épiceries et des lignes de bus, et dans une communauté susceptible de les accueillir.

L’acquisition de ces baux implique d’expliquer au propriétaire que le réfugié est autorisé à vivre et à travailler aux États-Unis, qu’il n’a pas d’historique de crédit ou de location parce qu’il vient d’arriver, que l’agence pourrait couvrir les premiers mois de loyer, et que le locataire devienne autonome en peu de temps. Une fois que les propriétaires comprennent le type de soutien financier que les agences de réinstallation des réfugiés fournissent, la plupart sont impatients de s’associer avec eux, a déclaré Mark Hagar, directeur de la région de Dallas des services aux réfugiés du Texas.

« Il faut un certain plaidoyer, mais pas beaucoup parce que c’est un gagnant-gagnant », a-t-il déclaré.

Cependant, l’établissement de ces relations avec les partenaires du logement peut prendre du temps. Étant donné que de nombreuses agences ont été contraintes de fermer des bureaux à travers le pays lorsque l’administration Trump a réduit le nombre d’admissions de réfugiés à un niveau record et réduit leur financement fédéral, de nombreuses agences établies ont été contraintes de laisser expirer des partenariats de longue date. Avec 100 000 Afghans en attente, ils doivent maintenant rétablir d’urgence ces relations ou rechercher de nouveaux partenaires.

Pour compliquer les choses, la récente consolidation de l’industrie du logement : dans certaines parties du pays, les agences pour les réfugiés découvrent que les petits propriétaires avec lesquels ils travaillaient autrefois n’existent plus ; au lieu de cela, dans des villes comme Charlotte, en Caroline du Nord, de nombreux complexes d’appartements appartiennent désormais à des sociétés basées hors de l’État.

«Nous avons peut-être historiquement eu des relations avec des propriétaires qui connaissaient la réinstallation des réfugiés, connaissaient l’agence et savaient qu’ils parrainaient des personnes qui étaient prêtes à payer mais n’avaient pas de dossier traditionnel», a déclaré Wrenn. « Cela devient de plus en plus difficile à faire parce que personne au niveau local n’a le pouvoir de prendre des décisions. »

Il devient également plus difficile de trouver des logements abordables dans des zones à proximité immédiate des membres de la famille des réfugiés aux États-Unis, des communautés de la diaspora existantes et du personnel et de la base de bénévoles des agences de réinstallation des réfugiés.

« Idéalement, pour une stabilité à long terme, nous espérons les placer dans une communauté qui les soutient, qui pourrait être du même pays d’origine, et il devient de plus en plus difficile de trouver des endroits qui ont cette capacité de le faire. d’une manière abordable », a déclaré Garrett Pearson, directeur de l’agence de réinstallation des réfugiés World Relief North Texas, qui dessert la région entourant Fort Worth.

Ces problèmes ont été aggravés par les changements que la pandémie a apportés au marché du logement.

À Austin, l’une des villes répertoriées par le département d’État comme une destination abordable pour les réfugiés, les acheteurs potentiels dont le prix est hors du deuxième marché du logement le plus compétitif des États-Unis ont eu recours à la location, faisant passer le loyer mensuel moyen de 1 311 $ en juillet 2019 à 1 516 $ en septembre – un sommet historique et environ le double de ce que les locataires se seraient attendus à payer il y a dix ans. Notamment, il dépasse également ce que les bénéficiaires du SIV reçoivent en allocations de location de 316 $ par mois.

La pandémie a également ralenti la construction de nouveaux logements locatifs et les processus d’autorisation associés à Austin, ce qui signifie que l’offre de logements n’a pas suffisamment augmenté pour répondre aux demandes des nouveaux locataires, qui sont passées à 16 000 au cours de la dernière année, par rapport à la moyenne annuelle précédente. de 12.000.

Les prix élevés et la faiblesse de l’offre laissent les agences de réfugiés à court d’argent qui ont du mal à rivaliser et pourraient limiter la rapidité avec laquelle elles peuvent réinstaller les familles et le nombre de personnes qu’elles peuvent servir.

Tous ces problèmes sont exacerbés par le fait que les agences travaillent sur un calendrier abrégé. La nature chaotique des efforts d’évacuation et de traitement signifie que les agences pourraient n’obtenir un préavis que de quelques jours avant l’arrivée des « sans rendez-vous » afghans, les laissant se démener pour trouver un logement. En guise de palliatif, ils ont dû héberger des réfugiés pendant quelques jours ou semaines dans des logements temporaires.

Bien que les agences pour les réfugiés disent avoir reçu de nombreuses offres de membres de la communauté locale qui souhaitent accueillir des réfugiés, ce n’est pas une option sur laquelle elles ont tendance à s’appuyer, en partie parce qu’elle met les réfugiés et les familles d’accueil dans une situation potentiellement difficile. Ils ont principalement placé des réfugiés dans des hôtels et des maisons contrôlées sur Airbnb, qui s’est engagé à financer des logements temporaires pour 20 000 réfugiés afghans dans le monde. Ces types d’hébergement ont été particulièrement utiles au milieu de la pandémie au cas où les réfugiés auraient dû être mis en quarantaine.

Mais les réfugiés ne peuvent pas vivre dans ces endroits pour toujours. Et si le logement n’est pas disponible, il est possible que certains Afghans aient besoin de rester sur des bases militaires pendant plus de quelques semaines avant d’être transférés vers leur destination finale.

« Le logement est quelque chose qui est nécessaire dès le début », a déclaré Pearson. “Cela a certainement le potentiel où nous pouvons être facilement submergés par une grande vague de walk-ins.”

Les agences de réinstallation demandent au gouvernement fédéral plus de soutien pour trouver un logement pour les réfugiés afghans

Les agences de réinstallation des réfugiés reçoivent des fonds du gouvernement fédéral pour fournir des services tels que des logements temporaires, mais pendant la crise actuelle, elles demandent plus de soutien, à la fois financier et administratif.

Étant donné qu’ils sont actuellement confrontés au coût de la recherche d’un logement et de fournir d’autres services aux Afghans venant aux États-Unis sur la libération conditionnelle humanitaire, les agences de réinstallation ont soutenu la législation récemment introduite par Rep. Seth Moulton (D-MA) et Rep. Don Bacon (R -NE), ce qui rendrait ces libérés conditionnels admissibles à la même aide fédérale que les réfugiés.

L’avantage de la libération conditionnelle est que le processus permet aux États-Unis de mettre rapidement en sécurité les Afghans vulnérables et de leur donner une autorisation de travail, plutôt que d’attendre des mois pour traiter leurs demandes de SIV ou de statut de réfugié à l’étranger en raison d’un arriéré important. Mais encore une fois, le type de ressources garanties aux libérés conditionnels est limité, laissant le coût de leur financement entre les mains des agences. Si les libérés conditionnels avaient accès à la même allocation que les bénéficiaires du SIV et les réfugiés, cela épuiserait les ressources de ces agences, leur permettant de servir autant de personnes que possible.

« Le système actuel de libération conditionnelle, bien qu’un palliatif nécessaire, est … insuffisant pour répondre aux besoins continus des individus et des familles qui ont été contraints de tout laisser derrière eux », Krish O’Mara Vignarajah, président et chef de la direction de Lutheran Immigration et le Service des réfugiés, a déclaré dans un communiqué.

Wrenn a déclaré que les neuf agences de réinstallation des réfugiés à l’échelle nationale, partenaires du gouvernement américain, avaient poussé les agences fédérales à aider à coordonner les placements de logements pour les réfugiés avant même le déclenchement de la crise afghane, arguant que la formalisation du processus de placement au niveau national le rendrait plus efficace.

“Ce sont des gens qui paient et qui sont prêts à recommencer et à donner le meilleur d’eux-mêmes, ce ne sont donc pas des clients à haut risque”, a déclaré Wrenn. «Mais vous devez faire valoir ce cas à chaque fois, et c’est donc ardu. C’est trop difficile d’y aller un par un. Il doit y avoir plus de soutien appliqué au niveau national.

Contrairement à d’autres domaines de la politique d’immigration, il y a eu une mobilisation politique bipartite autour de la réinstallation des Afghans aux États-Unis, il est donc possible que certaines de ces propositions d’action fédérale deviennent une réalité. Et le Congrès devrait répondre à la demande de Biden pour davantage de fonds de réinstallation à son retour fin septembre. Mais en attendant, les agences de réinstallation des réfugiés sont autonomes.