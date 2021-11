La pénurie de main-d’œuvre et la hausse des prix des aliments obligent le couple de Vanceboro à fermer un restaurant

par Ramon Tomey, Natural News :

L’industrie de la restauration fait partie des nombreuses industries durement touchées par la pandémie de coronavirus de Wuhan (COVID-19). Un restaurant de Vanceboro, en Caroline du Nord, qui a fermé à peine un mois après son ouverture, a été la dernière victime des pénuries de main-d’œuvre et de la hausse des prix des denrées alimentaires.

Clinton et Zena Dawson ont fermé leur restaurant Mary Lee’s Kitchen le 24 octobre, moins d’un mois après son ouverture officielle le 1er octobre.

La fermeture du restaurant a été une leçon difficile pour le couple Dawson. Ils ont cité la pénurie de main-d’œuvre et l’augmentation des prix des denrées alimentaires – deux effets de la pandémie de COVID-19 en cours – comme facteurs ayant contribué à leur décision.

Selon Zena Dawson, elle et son mari ont sauté sur la foi lorsqu’ils ont ouvert Mary Lee’s Kitchen. « Nous avons essayé et les choses n’ont pas fonctionné comme nous l’avions prévu. Ne sachant pas que tant de changements allaient continuer à nous frapper à chaque seconde de la journée, c’était une histoire sans fin », a-t-elle déclaré.

Un rapport du 19 septembre du New Bern Sun Journal (NBSJ) parlait de l’ouverture du restaurant. Mary Lee’s Kitchen a servi du poulet frit et cuit au four, de la dinde et du porc BBQ, des viandes étouffées avec de la sauce, du chou vert, des macaronis au fromage, des ignames et des andouilles de porc – avec des fruits de mer le vendredi.

Clinton Dawson a déclaré au journal qu’il pensait qu’un restaurant de soul food était ce dont Vanceboro avait besoin. « Même si je sentais que c’était nécessaire, je voulais voir ce que les autres pensaient. Je suis allé sur les réseaux sociaux et je me suis engagé avec d’autres à propos de mon idée. Les commentaires ont été incroyables, alors j’ai avancé », a-t-il déclaré. Il a ajouté que le restaurant tenait son nom de sa mère.

Pénurie de main-d’œuvre affectant les restaurants, grands et petits

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, plusieurs entreprises ont dû fermer leurs portes. Le propriétaire de l’entreprise, Greg Collins, en a attesté, affirmant que la plupart des autres établissements sont confrontés aux mêmes problèmes que les Dawson. Collins est propriétaire de Ghent Sandwich Shop à New Bern, en Caroline du Nord, qui existe depuis 1947.

« Si vous pouvez même amener les gens à se présenter à l’entretien, ils ne se présenteront pas le premier jour de travail. La chaîne d’approvisionnement est tout aussi mauvaise. Une semaine, vous pouvez obtenir du poulet, la semaine suivante, vous ne pouvez pas. Il est plus difficile de faire des affaires maintenant qu’il ne l’a jamais été », a-t-il déclaré. (Connexe: personne ne veut travailler: la pénurie de main-d’œuvre freine l’industrie de la restauration alors que les États assouplissent les restrictions en cas de pandémie.)

La pénurie de main-d’œuvre qui sévit dans l’industrie de la restauration a affecté les établissements, grands et petits. Le directeur de McDonald’s, James Meadowcraft, qui gère une succursale de la chaîne de restauration rapide à Tampa, en Floride, a annoncé son intention de verser une prime de 50 $ aux personnes qui se présentent à un entretien d’embauche en avril 2021. « J’ai essayé de faire un peu de bruit », a-t-il déclaré au New York Post.

Meadowcraft a fait signe que les entretiens seraient menés les après-midi de la semaine, les personnes interrogées devant recevoir la prime de 50 $. Cependant, il a finalement retiré le panneau après deux semaines car il n’a attiré aucun candidat. « Personne n’a répondu. Je n’ai même pas eu quelqu’un qui a essayé de nous arnaquer », a déclaré le directeur de McDonald’s. (Connexe: Florida McDonald’s est obligée de payer 50 $ aux candidats juste pour se présenter à un entretien, car les allocations de chômage sont plus lucratives.)

Pendant ce temps, le chef turc et personnalité d’Internet Nusret Gokce a publié des offres d’emploi pour son steak house de Londres en octobre 2021. Nusret, plus connu sous le nom de « Salt Bae », a déclaré que son restaurant au Royaume-Uni avait besoin de « serveurs, coureurs, barmans, bar backs, Porteurs de cuisine [and] les préposés aux toilettes. L’offre d’emploi a ajouté que « des opportunités internationales » et « la croissance et le développement » attendent les candidats qui s’inscrivent pour travailler dans l’établissement de Gokce.

Mais selon le Sun, personne ne s’est présenté pour postuler à des ouvertures. Même la présence de Gokce lui-même n’a pas réussi à attirer des recrues potentielles. Un membre du personnel a déclaré au tabloïd britannique: « Nous n’avons encore reçu personne, mais nous avons des candidatures en ligne. »

