La pénurie de puces a durement frappé au troisième trimestre 2021, mais les marques de smartphones l’ont toujours inventée

Counterpoint Research et Canalys ont publié leurs rapports sur les parts de marché des smartphones du troisième trimestre 2021. Les deux rapports révèlent une baisse annuelle de 6 % des expéditions. Les revenus auraient augmenté de 12% d’une année sur l’autre en raison de l’accent mis sur les appareils de milieu de gamme et premium.

La pénurie mondiale de puces existe depuis un certain temps maintenant, ce qui fait que les entreprises de smartphones ne sont pas en mesure de répondre tout à fait à la demande. Aujourd’hui, Canalys et Counterpoint Research ont dévoilé leurs rapports sur les parts de marché mondiales pour le troisième trimestre 2021, et il est clair que la pénurie a affecté les ventes.

Les deux sociétés de recherche ont signalé une baisse annuelle de 6% des expéditions au cours du troisième trimestre 2020, confirmant que la pénurie de puces était à blâmer. Samsung est resté en tête du classement selon les deux rapports, mais Apple a dépassé Xiaomi pour la deuxième place. Sinon, Xiaomi occupait la troisième place, suivi par Oppo et Vivo.

Les deux sociétés de recherche ont également révélé qu’Apple, Oppo et Vivo étaient les seules entreprises du top cinq à connaître une croissance annuelle. Canalys a en particulier noté que Samsung avait des difficultés avec l’approvisionnement des téléphones de la série Galaxy A et que les bonnes performances de Xiaomi au deuxième trimestre 2021 ont entraîné une pénurie de stock pour le troisième trimestre.

Canalys a également noté que les bonnes performances d’Apple étaient dues à la sortie de la série iPhone 13 ainsi qu’à des remises sur la gamme iPhone 12. Oppo et Vivo rebondiraient après que COVID a affecté les marchés sud-asiatiques au deuxième trimestre.

Pendant ce temps, Counterpoint Research a également révélé que malgré la baisse des expéditions, l’industrie a enregistré un chiffre d’affaires record de plus de 100 milliards de dollars au troisième trimestre (en hausse de 12% d’une année sur l’autre). La société de suivi a noté que la pénurie de puces avait entraîné une augmentation des prix des composants, certains téléphones connaissant des augmentations de prix en conséquence. Cela a apparemment affecté le segment bas de gamme le plus.

« En conséquence, la demande du marché a été satisfaite par les smartphones de milieu à haut de gamme qui ont contribué à générer un chiffre d’affaires record pour le trimestre, même avec la baisse des expéditions », a expliqué Counterpoint.

En d’autres termes, même si les fabricants ne sont pas en mesure d’offrir autant de volume qu’il y a un an, ils rapportent plus d’argent en raison de la vente d’appareils plus chers.