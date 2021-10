La pénurie de puces à semi-conducteurs pourrait se prolonger jusqu’en 2022 : PDG de Marvell

in

La pénurie de puces semi-conductrices qui entrave la production de produits allant des voitures et des ordinateurs aux appareils électroménagers et aux brosses à dents se prolongera jusqu’en 2022 et potentiellement au-delà, a déclaré le PDG de la société de semi-conducteurs Marvell Technology.

“À l’heure actuelle, chaque marché final des semi-conducteurs est en hausse simultanément ; je suis dans cette industrie depuis 27 ans, je n’ai jamais vu cela se produire”, a déclaré le PDG de Marvell, Matt Murphy, lors d’un événement du Conseil exécutif de la technologie CNBC jeudi. “Si ça continue comme d’habitude, et que tout va bien, cela va être une période très douloureuse, y compris en 2022 pour la durée de l’année.”

Alors que plusieurs producteurs de puces ont annoncé leur intention d’étendre la capacité de l’usine, Murphy, qui a noté que son entreprise était sans usine et travaillait avec des fabricants sous contrat sur ses conceptions, a déclaré “cela ne commencera pas avant 2023 et 2024 – il y a donc cette période douloureuse”.

C’est un point de vue plus pessimiste que certains des pairs de l’industrie des puces de Murphy, qui ont récemment déclaré qu’ils s’attendaient à ce que la pénurie diminue l’année prochaine avec l’ouverture de nouvelles usines.

“Nous avons toujours traversé des cycles de hauts et de bas, où la demande a dépassé l’offre ou vice versa”, a déclaré lundi la PDG d’AMD, Lisa Su, lors de la conférence Code à Beverly Hills, en Californie. « Cette fois, c’est différent.

Su a déclaré que même si elle s’attend à ce que le premier semestre de 2022 soit “probablement serré”, le second semestre sera moins sévère à mesure que la capacité de fabrication s’ouvrira.

“Cela peut prendre, vous savez, de 18 à 24 mois pour installer une nouvelle usine, et dans certains cas même plus longtemps que cela”, a déclaré Su. “Ces investissements ont commencé il y a peut-être un an.”

Le rival d’AMD Intel est l’une des sociétés qui a cherché à doubler sa production, annonçant en mars qu’elle investirait 20 milliards de dollars dans deux nouvelles usines de puces en Arizona.

TSMC, qui est le plus grand fabricant de semi-conducteurs sous contrat et travaille avec des entreprises comme Marvell, construit également une usine de 12 milliards de dollars en Arizona. La société a annoncé en avril qu’elle investirait 100 milliards de dollars au cours des trois prochaines années pour augmenter la capacité de l’usine.

“Des poches massives d’inventaire”

Murphy a déclaré que la pénurie pourrait être résolue car la demande pour certains produits utilisant des puces chute enfin.

“Je pense qu’il n’y a aucun moyen, de mon point de vue, que chaque segment de l’industrie électronique reste en place et à droite, déchirant la demande pendant encore 12 mois; cela n’a aucun sens”, a déclaré Murphy. “Je pense que quelque chose doit donner. Et quand cela donne, cela devrait libérer la capacité globale pour le reste de l’industrie d’aller consommer et finalement de l’aligner sur la vraie demande.”

Le ralentissement de la demande pourrait provenir de domaines tels que le marché des ordinateurs personnels, a déclaré Murphy, citant les prévisions de ventes plus faibles que prévu de Micron Technology pour son prochain trimestre.

Le PDG de Micron Technology, Sanjay Mehrotra, a déclaré mercredi sur “Mad Money” de CNBC que, bien que la demande des utilisateurs finaux de PC soit forte, “certains clients de PC ne sont pas en mesure de répondre à leur demande car ils n’obtiennent pas suffisamment tous les composants nécessaires pour construire les PC.”

Plus de 300 millions d’ordinateurs personnels ont été vendus en 2020, selon la société d’intelligence de marché IDC, contre 268 millions en 2019.

Cela a conduit certains analystes à projeter plus de 400 millions de ventes de PC dans les années à venir, mais c’est une trajectoire de vente sur laquelle Murphy a exprimé des doutes lors de l’événement CNBC TEC.

Finalement, Murphy a déclaré qu’il s’attend à ce qu’il y ait “d’énormes poches de surinventaire lorsque tout cela sera terminé”.

“Si vous regardez le nombre de masques, de désinfectants pour les mains ou de papier toilette qui circulent, il y a eu une panique, et il y a un achat de panique sur les semi-conducteurs en ce moment”, a-t-il déclaré. “À un moment donné, vous commandez une commande et cela se passe dans l’autre sens.”

L’industrie automobile toujours durement touchée

Tout allégement des stocks de puces serait bien accueilli par l’industrie automobile, qui a peut-être été la plus durement touchée par le manque de semi-conducteurs.

General Motors a déclaré vendredi que les ventes de véhicules aux États-Unis au cours du troisième trimestre avaient chuté de plus de 30% en glissement annuel, la pénurie de puces ayant interrompu la production et réduit les stocks disponibles chez les concessionnaires.

Le mois dernier, le constructeur automobile a de nouveau arrêté la production dans la plupart de ses usines nord-américaines en raison d’un manque de puces semi-conductrices. Cette pénurie a forcé General Motors à déplacer ses puces disponibles uniquement vers ses véhicules les plus populaires et les plus rentables, tels que les camionnettes.

Dans l’ensemble, les ventes d’automobiles aux États-Unis devraient chuter d’au moins 13% au troisième trimestre en raison d’une production perturbée liée à la pénurie de puces, selon les estimations de l’industrie.

Pourtant, plusieurs constructeurs automobiles ont suggéré que ces problèmes pourraient être résolus bientôt.

“Les interruptions d’approvisionnement en semi-conducteurs qui ont affecté nos livraisons en gros et à la clientèle au troisième trimestre s’améliorent”, a déclaré Steve Carlisle, président de GM pour l’Amérique du Nord, dans un communiqué. “Alors que nous nous tournons vers le quatrième trimestre, un flux constant de véhicules détenus dans les usines continuera d’être distribué aux concessionnaires, nous redémarrons la production dans les principales usines de crossover et de voitures, et nous attendons avec impatience un environnement d’exploitation plus stable jusqu’à l’automne. “

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a récemment qualifié la pénurie de puces semi-conductrices de problème “à court terme”, affirmant qu'”il y a beaucoup d’usines de fabrication de puces en construction et je pense que nous aurons une bonne capacité d’ici l’année prochaine”.

Recentrer la chaîne d’approvisionnement

Murphy a déclaré que la pénurie de semi-conducteurs avait modifié une partie de la réflexion en ce qui concerne la chaîne d’approvisionnement.

« Même avant que la pandémie ne frappe, il y avait un resserrement qui se produisait », a-t-il déclaré. “Les fabricants de puces doivent en fait adopter une vision différente maintenant de l’entrée de l’approvisionnement, c’est un impératif stratégique en termes de planification de votre capacité, de vos relations avec vos fournisseurs.”

Les acheteurs sont plus disposés à payer la capacité à l’avance ou à signer des accords d’achat ferme, ce qui signifierait que l’entreprise prendrait le produit du fournisseur ou paierait une pénalité, a déclaré Murphy.

“Nous considérons cela comme un changement stratégique vers une capacité stratégique, pas seulement une réflexion après coup”, a-t-il déclaré.