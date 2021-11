La pénurie de puces électroniques fait baisser la production automobile espagnole

23/11/2021 à 12h29 CET

Alex Soler

La production espagnole de Véhicules est tombé le mois dernier, selon les données de l’Association espagnole des constructeurs d’automobiles et de camions (Anfac), 37,9% en atteignant un total de 165 003 unités. La pénurie mondiale de puces électroniques Cela a affecté les usines nationales à un point tel que, dans le cumul de l’année, la production est déjà inférieure à celle de 2020. Concrètement, la baisse par rapport à l’année dernière a atteint 2,5%. Rappelons qu’entre les mois de mars et mai de l’année dernière, la production espagnole s’est pratiquement arrêtée à cause du Covid-19. Par rapport à 2019, la baisse est de 26,7%.

Anfac pointe vers l’escasez semi-conducteur comme cause principale, bien qu’il invoque également comme raisons une faible demande sur les principaux marchés espagnols d’importation de voitures ou des difficultés d’approvisionnement en matières premières et de livraison dans la chaîne logistique. L’association espère que la situation des puces ne se réglera pas avant fin 2022 ou début 2023.

Par type de véhicule, Le mois dernier, 111 829 voitures particulières et SUV ont été assemblés en Espagne, 41,1% de moins qu’en octobre 2020, alors qu’il y avait 30 894 véhicules commerciaux et industriels produits dans le pays, soit 24,5% de moins. Rompant avec la tendance haussière des derniers mois, les véhicules alternatifs (zéro émission et éco) n’ont pas non plus progressé en octobre, enregistrant une baisse de 24,3 % avec un total de 20 597 unités produites. Cependant, elle a augmenté son quota de production à 12,5 %. Dans le cumul de l’année, ce type de véhicules s’est amélioré de 55,8 % de plus avec 201 949 unités, portant le quota de production à 11,5 %.

Exportations

En ligne avec la production, les exportations ont subi une baisse significative de 38,2 % en octobre à 142 723 expéditions. Entre janvier et octobre, le chiffre est également déjà négatif, avec une baisse de 1,6% à 1 523 745 unités. L’Anfac juge préoccupant le contexte actuel, dans lequele la pénurie de puces provoque une baisse générale des ventes sur les principaux marchés automobiles espagnols et, en outre, il ne permet pas aux usines nationales de répondre à la demande de ces pays.

En octobre, le marché allemand chutait de 34,9%, le marché français de 20,7% et l’italien de 35,7%. Le marché espagnol, quant à lui, a cédé 20,5%. En conséquence, les ventes sur les marchés européens, vers lesquels sont destinés 65 % des exportations, ont baissé de 45,2 %. Seuls le marché turc et les pays africains se sont améliorés, de 271% et 0,5%, respectivement, par rapport à octobre 2020. Sur les exportations totales, 111 829 unités étaient des voitures et des SUV, 41,1% de moins, tandis que 30 894 étaient des véhicules commerciaux et industriels, 24,5%. moins.

José López-Tafall, directeur d’Anfac, prévient dans un communiqué que ces chiffres « devraient servir d’alerte pour montrer la situation compliquée du secteur, à la fois dans la fabrication et sur le marché ». López-Tafall affirme qu' »il est temps d’agir et de le faire immédiatement ». « Nous avons une opportunité dans les fonds du plan de relance, mais ce n’est pas seulement une question de fonds, mais de mettre en place des mesures agiles et de grande envergure qui favorisent la transformation. » Le directeur de l’Anfac conclut en affirmant que « la capacité de réponse et la rapidité avec laquelle nous agissons nous permettront de conduire ou de nous positionner dans la file de la transformation vers la nouvelle mobilité ».