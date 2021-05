La pénurie de puces offre une opportunité d’achat dans Nio Stock

Cela n’a pas été une bonne année jusqu’à présent depuis Nio (NYSE:NIO) Stock. En baisse de 35% depuis le début de l’année, le cours de son action s’est échangé entre 30 $ et 45 $ pour la plupart des deux derniers mois.

Au moment où j’écris ceci, il se situe dans le bas de la fourchette, en dessous de 32 $. Si vous avez acheté des actions Nio il y a un an, vous avez augmenté de près de 770%. Vous voudrez peut-être prendre des bénéfices. Cependant, si vous n’avez jamais possédé le stock, mais croyez que l’électrification des véhicules de tourisme est la vraie affaire, ce serait le moment idéal pour envisager de prendre position.

Voici pourquoi je ressens cela.

Stock NIO proche d’un plus bas depuis six mois

Avant que Nio n’entre dans son dernier funk, il ne s’était pas échangé en dessous de 40 $ depuis novembre 2020, atteignant un sommet de 52 semaines à 66,99 $ à la mi-janvier avant de se faner. Il a définitivement connu des jours meilleurs.

La dernière fois que j’ai écrit sur Nio le 8 avril, j’ai dit que même si Nio ne reviendra probablement pas à 60 $ à court terme, un achat dans les 30 $ a du sens. Un mois plus tard, il semble que la pénurie de semi-conducteurs à l’échelle de l’industrie pourrait avoir plus d’effet sur les constructeurs automobiles qu’on ne le pensait à l’origine.

Gué (NYSE:F) Le PDG Jim Farley a fait des déclarations catastrophiques à la fin du mois d’avril au sujet de la pénurie.

«Il y a plus de moments d’eau vive à venir pour nous que nous devons naviguer. La pénurie de semi-conducteurs et l’impact sur la production s’aggraveront avant de s’améliorer. En fait, nous pensons que notre deuxième trimestre sera le creux de cette année », a déclaré Farley aux analystes lors de sa conférence téléphonique du premier trimestre.

Farley pense que la pénurie réduira de moitié la production de l’entreprise et ne sera pas entièrement résolue avant 2022. Nio pourrait avoir un excellent groupe de véhicules à vendre, mais il ne pourra pas éviter le même sort.

C’est pourquoi le stock est bloqué en deuxième vitesse depuis deux mois.

Derniers résultats de Nio

Lorsque Nio a publié ses résultats du premier trimestre 2021 le 29 avril, il a généré des revenus de 8 milliards de yuans chinois (1,25 milliard de dollars) contre un consensus des analystes de 7,5 milliards de yuans (1,17 milliard de dollars). Les livraisons ont manqué l’estimation de 10 véhicules, atteignant 20 060. Cela ne vaut pas la peine de s’inquiéter.

Cependant, la perte signalée de 3,14 yuans (48 cents par action) était considérablement plus élevée que l’estimation de 72 yuans (11 cents) pour le trimestre, ce qui inquiète les investisseurs du T2 2021 et au-delà.

Chez Ford, il a réduit son EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) pour l’année complète à entre 5,5 milliards de dollars et 6,5 milliards de dollars en raison de la pénurie de puces. C’est en baisse par rapport à ses prévisions initiales pour 2021, comprises entre 8 et 9 milliards de dollars.

Il ne fait aucun doute que le résultat net de Nio sera affecté par la pénurie de puces.

Cependant, il s’attend toujours à des augmentations séquentielles saines pour les deux livraisons de véhicules – une augmentation de 5 à 10% par rapport au premier trimestre 2021 – tandis que le chiffre d’affaires total devrait augmenter de 2,1% à 6,5% par rapport au premier trimestre 2021.

Lorsque vous considérez que la perte d’exploitation ajustée de Nio au premier trimestre était de 54,1 millions de dollars, 79% de moins que le premier trimestre 2020 et 73% de moins qu’au quatrième trimestre de 2020, je ne pense pas que les investisseurs doivent s’inquiéter du fait que la société va retournez à l’ancien temps où elle pouvait à peine se permettre de payer l’électricité pour maintenir les lumières allumées.

Toute faiblesse de son rapport sur les résultats en juillet pourrait offrir aux investisseurs une excellente opportunité d’achat.

La ligne de fond

Vandita Jadeja d’InvestorPlace a récemment qualifié Nio de la meilleure action de véhicules électriques (EV) du marché avec des fondamentaux solides et une gamme de produits impressionnante à vendre à des clients du monde entier et pas seulement en Chine.

Mon collègue mentionne le fait que Nio est prêt à entrer sur le marché européen au second semestre de l’année, rejoignant son rival chinois des VE Xpeng (NYSE:XPEV) qui est déjà là.

Pour paraphraser Warren Buffett, si l’action Nio devait rester dans les 30 $ les plus bas ou tomber dans les 20 $ les plus élevés en raison des incertitudes liées à la pénurie de puces, vous devriez être très heureux de la possibilité d’acheter Nio à la moitié de son plus haut historique. .

Comme mon collègue l’a déclaré, l’action NIO est un excellent ajout à votre portefeuille à long terme.

