La pénurie de puces pourrait durer jusqu’en 2023, prévient le géant de l’électronique Flex

Les pénuries mondiales de puces pourraient durer beaucoup plus longtemps que prévu, se poursuivant au moins jusqu’au milieu de l’année prochaine, et peut-être jusqu’en 2023. L’avertissement a été donné par le géant de la fabrication sous contrat Flex…

Les rapports du Financial Times.

Les prévisions de Flex, le troisième fabricant mondial de ce type, sont parmi les plus sombres à ce jour pour une crise qui oblige les groupes automobiles et d’électronique grand public à réexaminer leurs chaînes d’approvisionnement mondiales. […] Lynn Torrel, responsable des achats et de la chaîne d’approvisionnement de Flex, a déclaré que les fabricants sur lesquels elle s’appuie pour les semi-conducteurs ont repoussé leurs prévisions quant à la fin de la pénurie. «Avec une demande aussi forte, les attentes sont du milieu à la fin de 2022 selon le produit. Certains attendent [shortages to continue] en 2023 », a-t-elle déclaré.

Cela fait suite à un autre avertissement d’un fournisseur d’Apple à Taïwan selon lequel la production de puces là-bas sera affectée à moins que le pays ne puisse obtenir un meilleur approvisionnement en vaccins.

La pandémie a contraint de nombreuses usines de fabrication de puces à fermer ou à réduire leur capacité pendant une période, et il est difficile de rattraper leur retard par la suite en raison des longs délais nécessaires à la construction de nouvelles usines et à leur mise en ligne. Il faut généralement environ deux ans entre le début des travaux et les premiers copeaux qui sortent de la chaîne de production.

Apple a été mieux isolé que la plupart des entreprises technologiques du fait que TSMC fabrique ses propres puces de série A et M1, et que la taille de l’entreprise lui permet de négocier des approvisionnements prioritaires auprès d’autres fabricants de puces. Même ainsi, l’entreprise peut encore avoir du mal à obtenir suffisamment de puces plus génériques, comme les pilotes d’affichage.

En avril, Apple a indiqué qu’il s’attendait à ce que les pénuries d’approvisionnement affectent à la fois la production d’iPad et de Mac.

Apple a largement réussi à sécuriser toute la production de puces 5 nm dont il a besoin, mais le problème réside dans la production d’autres composants. Comme l’a noté l’analyste Ben Bajarin, les problèmes de production de nœuds hérités affectent une variété d’entreprises et de composants. Par exemple, un rapport de Nikkei le mois dernier a indiqué que l’assemblage de l’iPad est bloqué par une pénurie de composants d’affichage. Pendant ce temps, les fournisseurs de MacBook seraient bloqués à un goulot d’étranglement clé : le processus de montage des composants sur les circuits imprimés.

