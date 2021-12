La pénurie de semi-conducteurs nuit à l’industrie des smartphones

par Martin Armstrong, Armstrong Economics :

COMMENTER: Salut Martine. Merci pour votre travail. La pénurie de puces et d’approvisionnement ne s’est pas améliorée. Je vis en Amérique en dehors d’une grande ville. Mon appareil cellulaire est tombé en panne début novembre, j’ai donc commandé un appareil de remplacement directement auprès de Samsung. Best Buy et mon fournisseur de téléphonie mobile n’avaient pas tous les deux le téléphone que je cherchais et je suis allé dans environ cinq magasins. L’expédition de Samsung était censée prendre un peu plus d’une semaine, puis deux semaines, et maintenant l’ETA est en janvier. Les magasins dans lesquels je suis allé avaient des iPhones d’Apple mais pas des androïdes. Frustrant.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

RÉPLIQUE: C’est maintenant un moment malheureux pour avoir besoin d’un nouveau téléphone. De nombreux fabricants d’équipement d’origine (OEM) ont signalé ne pas avoir réussi à obtenir des pièces cruciales cette année en raison de pénuries de semi-conducteurs. Counterpoint Research a abaissé ses prévisions de livraisons mondiales de smartphones de 1,45 milliard d’unités à 1,41 milliard. Leur étude suggère en outre que les fabricants de smartphones n’ont reçu que 80% des composants essentiels dont ils ont besoin cette année pour fabriquer des téléphones au cours du second semestre.

Samsung a complètement annulé sa série Galaxy Note cette année car ils savaient qu’ils ne seraient pas en mesure d’obtenir les composants. « Samsung, Oppo, Xiaomi ont tous été touchés et nous abaissons nos prévisions. Mais Apple semble être le plus résilient et le moins touché par la situation de pénurie d’AP (processeurs d’applications) », a rapporté Tom Kang, chercheur chez Counterpoint en octobre. Les recherches de Kang n’ont pas indiqué pourquoi Apple était plus à l’abri de la pénurie de puces. De nombreuses entreprises se battent pour produire des puces très demandées, mais il faudra du temps pour que la fabrication commence.

Lire la suite @ ArmstrongEconomics.com

Lien source