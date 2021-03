La pénurie de semi-conducteurs vient pour Qualcomm, balaie l’industrie du téléphone

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

La pénurie de semi-conducteurs a frappé Qualcomm et le fabricant de SoC pour smartphones aurait de véritables difficultés à honorer les commandes à travers le monde. Qualcomm n’est que la dernière entreprise à être touchée par ce problème; Les processeurs, les GPU, le matériel automobile et les écrans LCD ont tous été diversement affectés au cours des derniers mois.

Qualcomm est frappé en ce moment pour trois raisons. Premièrement, une demande mondiale élevée liée à la pandémie actuelle du COVID-19. Deuxièmement, une demande accrue liée à la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Quoi que l’on pense de Huawei, il représentait l’un des rares concurrents de Qualcomm dans le mobile. Avec Huawei coupé des entreprises américaines, d’autres fabricants de téléphones se lancent sur le marché qu’il est laissé pour compte. Il s’avère que beaucoup de ces entreprises utilisent des SoC Qualcomm. Ainsi, la part de marché de Qualcomm a augmenté exactement au même moment où les gens achetaient plus de smartphones et de tablettes.

Troisièmement, il se trouve que Qualcomm construit beaucoup de matériel dans l’usine S2 de Samsung, située dans un magnifique, ensoleillé, récemment congelé Austin, TX. Trendforce rapporte que «le Qualcomm 5G RFIC, le Samsung LSI OLED DDIC et le Samsung LSI CIS Logic IC représentent 30, 20 et 15%» de la capacité de production mensuelle de S2. Qualcomm ne sera pas coincé par le temps d’arrêt avant le deuxième trimestre, et la production de smartphones 5G pourrait chuter de 30% ce trimestre. Cependant, la production globale du deuxième trimestre ne devrait chuter que de 5 pour cent. On pense que les fabricants ont suffisamment de matériel en stock pour couvrir la quasi-totalité de l’écart, et que certaines entreprises se pencheront un peu plus sur les modèles 4G qu’elles n’auraient pu le faire autrement.

On dit que les pénuries s’étendent à toute la gamme de produits de Qualcomm, jusqu’aux SoC Snapdragon 888, les produits phares. Certains clients ont sonné la pénurie d’un ton désastreux. Un vice-président du fabricant chinois Xiaomi, Lu Weibing, a écrit à propos de la crise de Weibo, en disant: « Ce n’est pas une pénurie, c’est une pénurie extrême. »

L’achat de panique, et non la demande, pourrait être à l’origine de certaines pénuries

Selon Reuters, une partie de la demande qui conduit à la rareté du marché est l’achat de panique. Les entreprises craignent que la flambée des prix des puces ne les empêche d’acheter du silicium à l’avenir, elles passent donc plus de commandes maintenant. Cela pourrait conduire à des stocks sur-gonflés et à une surabondance de l’offre à l’avenir. Il y a un risque que le boom des semi-conducteurs se transforme à l’avenir en un effondrement des semi-conducteurs, en particulier si les entreprises surconstruisent de nouvelles capacités en prévision d’une demande qui n’a jamais existé.

On ne sait pas que des pénuries liées aux puces Qualcomm auront un impact sur les lancements à venir aux États-Unis ou la disponibilité des produits, du moins pas encore.

