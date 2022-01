La pénurie de tests est « une autre catastrophe évitable et auto-infligée par Biden »: Hannity

L’animateur de Fox News, Sean Hannity, a critiqué lundi l’administration Biden pour des promesses creuses et un manque « inexcusable » de leadership alors qu’omicron fait rage à l’échelle nationale dans son monologue d’ouverture sur « Hannity ».

« La première année de Biden en tant que président a été un désastre, un échec et presque tout ce qu’il a dit était complètement faux », a commencé Hannity. « Même tout l’argument de clôture de Joe 2020 sur la campagne électorale était un gros mensonge. Biden a juré qu’il arrêterait ce virus malgré l’héritage non pas d’un, ni de deux, mais de trois vaccins et bien sûr de traitements par anticorps monoclonaux dans un pays en voie de guérison. «

Hannity a souligné le nombre impressionnant de décès causés par le coronavirus, déclarant aux téléspectateurs que « plus d’Américains sont morts de Covid-19 sous Biden, 418 000, que sous Donald Trump en 2020 ».

Alors qu’omicron continue de se propager rapidement et que des pénuries de tests persistent dans les États du pays, Hannity s’est demandé ce qu’exactement Biden avait en tête lorsqu’il s’est engagé à plusieurs reprises à « arrêter le virus » lors de la campagne 2020.

« Quel était le grand plan de Joe pour arrêter le virus ? Eh bien, un espoir et un souhait apparemment, car juste avant Noël avec omicron, la nouvelle variante, faisant rage, Biden a finalement admis que je ne pouvais pas arrêter ce virus, il n’y a pas de solution fédérale à COVID -19. Joe, je pensais que tu avais dit que tu allais le fermer », a déclaré l’hôte.

« Où est l’opération Warp Speed ​​de Joe pour tester les Américains lorsqu’ils ont besoin d’un test ? Où est l’opération Warp Speed ​​de Joe pour les traitements thérapeutiques et les traitements par anticorps ? Où est l’opération Warp Speed ​​de Joe pour les études sur l’immunité naturelle ? Où est la vitesse de distorsion sur ces deux médicaments antiviraux qui montre-nous tellement de promesses », a déclaré Hannity.

Biden a défendu la pénurie de tests, déclarant aux Américains avant les vacances que son administration n’était pas en faute car « personne n’avait vu cela venir ».

« Joe, avez-vous manqué la variante delta comme vous avez manqué le phénomène culturel de Let’s Go Brandon ? » Hannity a riposté.

« En décembre 2020, Joe Biden a qualifié la pénurie de tests de parodie. Joe, cela rend votre échec inexcusable », a déclaré l’hôte.

Défendez-le comme il peut, l’échec des tests de Biden n’est qu’« une autre catastrophe évitable et auto-infligée de Biden, tout comme la frontière, tout comme l’énergie, tout comme l’économie, tout comme la politique étrangère », a conclu Hannity, « et à peu près tout le reste. «