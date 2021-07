La “pénurie” de vaccins accusée d’avoir tardé à offrir des vaccins aux enfants – Pfizer et Moderna mettent en garde | Royaume-Uni | Nouvelles

Vaccin AstraZeneca: le Dr Green partage ce qu’il y a dans le jab d’Oxford

Et le professeur Anthony Costello a également émis un avertissement sur le risque que le Covid dit long fait courir aux jeunes. Le NHS se prépare à déployer le vaccin pour les 12 à 15 ans souffrant de problèmes de santé sous-jacents et ceux vivant avec des adultes vulnérables.

Les jeunes devraient se voir proposer le vaccin Pfizer, qui a été approuvé pour une utilisation chez les enfants de ce groupe d’âge par l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé le mois dernier à la suite d’un “examen rigoureux”.

Le vaccin Moderna n’est actuellement pas recommandé pour une utilisation chez les enfants – mais l’UE décidera probablement d’accorder ou non l’approbation la semaine prochaine.

Le jab d’AstraZeneca, qui est largement utilisé au Royaume-Uni, n’est actuellement pas recommandé pour les enfants de moins de 18 ans.

S’exprimant lors du briefing de vendredi par Independent SAGE, le professeur Costello, ancien professeur de santé internationale de l’enfant et directeur de l’Institute for Global Health à l’University College de Londres, a déclaré : « L’histoire de la vaccination des enfants est intéressante.

« Parce que même s’ils tardent et disent qu’ils ne sont pas sûrs et que ce n’est pas vraiment un gros problème, je pense en fait que la vraie raison est qu’ils n’ont pas de fournitures adéquates chez Pfizer et Moderna.

“Et je pense que nous avons un problème d’approvisionnement en ce moment, c’est pourquoi ils n’approuvent pas les jeunes enfants.”

S’exprimant à un moment où l’on s’inquiète de plus en plus de l’impact potentiel de la variante dite bêta dont les scientifiques craignent qu’elle ne soit immunisée contre les vaccins existants, le professeur Costello a également exprimé ses inquiétudes quant à toute approche potentielle d’immunité collective que le gouvernement pourrait adopter, ce qui impliquerait la maladie à « déchirer la population ».

Le professeur Costello, qui a également été directeur de la santé maternelle, infantile et adolescente à l’Organisation mondiale de la santé entre 2015 et 2018, a averti : « Si vous regardez le long Covid, nous savons que parmi les enfants du groupe d’âge du secondaire, environ 14%, soit environ un sur huit presque, des enfants auront de longs symptômes de Covid.

« Nous ne savons pas quels sont les effets à long terme – long Covid est vraiment méchant, vous obtenez toutes sortes de symptômes, cela peut durer longtemps. »

S’exprimant un jour avant qu’il ne soit confirmé que le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, avait été testé positif bien qu’il ait été complètement vacciné, le professeur Costello a ajouté : « Les personnes âgées qui ont été doublement vaccinées, contractent des infections révolutionnaires.

«Je suis un exemple – j’ai eu Covid il y a trois semaines, j’ai encore des symptômes, et c’était une percée, même si j’étais doublement vacciné.

«Et enfin, si tout le monde contracte une infection, l’immunité que vous obtenez de l’infection est environ la moitié de celle que vous obtenez de la vaccination.

« Donc, le principe utilitaire serait de garder les infections communautaires sous contrôle, de faire vacciner toutes les personnes, y compris les enfants jusqu’à 12 ans, et vous pourrez alors obtenir un bien meilleur résultat au sens utilitaire. »

Un porte-parole du ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré à Express.co.uk : « Le gouvernement continuera d’être guidé par les conseils du JCVI et aucune décision n’a été prise par les ministres quant à savoir si les personnes âgées de 12 à 17 ans devraient se voir proposer systématiquement COVID- 19 vaccins.

L’organisme indépendant de réglementation des médicaments, l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé, a approuvé le vaccin Pfizer/BioNTech pour les personnes âgées de 12 ans et plus, car il répond à leurs normes strictes de sécurité, d’efficacité et de qualité.

Le gouvernement est convaincu qu’il dispose de suffisamment de vaccins – mais le vaccin d’AstraZeneca, qui est largement utilisé au Royaume-Uni, n’est actuellement pas recommandé pour les enfants de moins de 18 ans.

S’exprimant hier, le professeur Sarah Gilbert, l’une des scientifiques à l’origine du vaccin Oxford-AstraZeneca, a insisté sur le fait que les avantages de la vaccination des enfants étaient “beaucoup plus faibles et plus faibles” que ceux de la vaccination des adultes.

Elle a ajouté: “Avec un nombre encore limité de doses disponibles pour vacciner le monde, nous devrions utiliser ces doses pour les travailleurs de la santé et pour les personnes âgées dans les pays qui n’ont pas encore de vaccin.”

Express.co.uk comprend que le Royaume-Uni a pris une décision « risque-bénéfice » sur la protection des enfants plutôt que d’un calcul tenant compte des fournitures excédentaires qui pourraient être expédiées à l’étranger pour une utilisation chez les adultes.

Le Royaume-Uni a administré jusqu’à présent 80 millions de doses de vaccin, avec plus de 87 pour cent de la population ayant reçu au moins un vaccin.