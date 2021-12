La série iPhone 13 s’est vendue en ligne immédiatement après le début des précommandes à la mi-septembre. Depuis, Apple a du mal à répondre à la demande. Les pénuries d’iPhone 13 se sont poursuivies, les acheteurs attendant plusieurs semaines pour obtenir le modèle qu’ils souhaitent. Cela signifie que le prix de l’iPhone 13 est resté plus élevé que d’habitude deux mois après son lancement. En outre, des rapports ont indiqué que les problèmes de chaîne d’approvisionnement auront un impact sur l’approvisionnement en iPhone jusqu’en 2022. Ceci malgré le fait qu’Apple soit allé à l’extrême pour assurer un approvisionnement suffisant en iPhone 13 et améliorer les temps d’attente.

Un nouveau rapport souligne que la pénurie d’iPhone 13 a un effet secondaire inhabituel sur la demande, en particulier dans le contexte actuel. Non, les gens ne passent pas à Android pour obtenir un nouveau téléphone plus rapidement. Mais plutôt que d’attendre que l’offre de l’iPhone 13 s’améliore, certains acheteurs décident de ne pas mettre à niveau cette année. Et Apple a déjà informé les fournisseurs que la demande d’iPhone 13 avait ralenti.

Des personnes qui se sont dites familières avec l’affaire ont informé Bloomberg des conversations d’Apple avec les fournisseurs. Apple a déjà réduit ses objectifs de production d’iPhone 13 de 10 millions d’unités, selon le rapport. La société avait l’intention de produire en masse 90 millions d’unités cette année, mais un manque de pièces a changé ces plans.

L’espoir était qu’Apple rattraperait la vente perdue de l’iPhone 13 l’année prochaine. Mais Apple dit maintenant aux fournisseurs que cela pourrait ne pas se produire.

Il est à noter qu’Apple est toujours sur la bonne voie pour réaliser une saison des fêtes record, les analystes projetant un chiffre d’affaires de 117,9 milliards de dollars pour la période. C’est un bond de 6 % par rapport au trimestre de décembre 2020. Mais il n’est pas aussi élevé qu’il aurait pu l’être.

La pénurie d’iPhone 13 va continuer

Source de l’image : Christian de Looper pour .

Les pénuries de puces et les retards de livraison en cours ont eu un impact sur la disponibilité de l’iPhone 13. Lors de son dernier appel de résultats, Apple a déclaré que la pénurie de puces aurait un impact sur les revenus de plus de 6 milliards de dollars ce trimestre. C’est malgré la demande massive d’iPhone 13 qui a suivi le lancement du téléphone.

L’inflation et la variante omicron du coronavirus pourraient avoir encore aggravé le problème. Plutôt que d’attendre les livraisons de l’iPhone 13, certains acheteurs n’achètent apparemment tout simplement pas de nouveau téléphone. Certains d’entre eux pourraient choisir d’ignorer complètement la mise à niveau de l’iPhone 13 et d’attendre l’iPhone 14 l’année prochaine. C’est malgré les promotions en cours qui aident les acheteurs à économiser de l’argent sur l’achat d’un iPhone 13.

Bloomberg qualifie l’iPhone 13 de modeste mise à niveau par rapport à l’iPhone 12, malgré les diverses améliorations significatives disponibles à partir du nouvel iPhone. Les téléphones iPhone 13 présentent le même design que l’iPhone 12. Mais c’est une décision emblématique d’Apple, qui recycle les designs iPhone pendant plusieurs années avant chaque relooking. Mais les iPhones 2022 devraient apporter des changements plus importants, ce qui pourrait expliquer pourquoi certains acheteurs attendent l’iPhone 14.

Le rapport souligne également que la pénurie d’iPhone 13 s’est améliorée ces derniers temps. Plutôt que d’attendre un mois complet pour l’iPhone 13 Pro, les acheteurs américains n’ont désormais plus qu’à attendre jusqu’à deux semaines pour la livraison. C’est une indication qu’Apple est plus proche de répondre à la demande. Alors que certains acheteurs ont peut-être reporté ou annulé des plans de mise à niveau, de nombreux autres passent encore des commandes d’iPhone 13.