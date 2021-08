La pénurie d’iPhone 13 pourrait rendre difficile la recherche du nouveau téléphone d’Apple cet automne

in

Apple était l’une des nombreuses entreprises qui ont dû ajuster leur calendrier de publication l’année dernière en raison de la pandémie. En règle générale, le dernier iPhone fait ses débuts en septembre. En 2020, il a fallu attendre octobre pour l’événement de révélation. Et puis l’iPhone 12 mini et l’iPhone 12 Pro Max n’ont pas atteint les étagères des magasins avant novembre. Le pire de la pandémie est maintenant derrière nous, et Apple a suggéré que la production est de retour sur les rails pour 2021. Mais avec le taux d’infection à nouveau en hausse en Asie, une pénurie d’iPhone 13 semble soudainement être une possibilité distincte.

Selon ., le fabricant d’iPhone Foxconn a fait état d’un bond de 30% de ses bénéfices au cours du deuxième trimestre 2021. Dans le même temps, le fabricant a également lancé un avertissement aux investisseurs. Foxconn doit « attendre et voir » si la résurgence de COVID-19 en Asie affectera sa chaîne d’approvisionnement.

“La situation épidémique semble s’aggraver en Asie”, a déclaré jeudi le président de Foxconn, Liu Young-way, lors d’un appel. « Parce que l’Asie est la plaque tournante mondiale clé pour les composants TIC, il faut surveiller de près si l’épidémie aura un impact sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. »

Aussi réussi que le T2 pour Foxconn, les perspectives sont beaucoup moins certaines pour le T3. Le fabricant prévoit une augmentation de 3 à 15% du chiffre d’affaires global pour le troisième trimestre 2021. C’est un large éventail de résultats possibles, comme le note ., soulignant l’incertitude que les mois à venir apporteront.

La production de l’iPhone 13 impactée par la pénurie de puces

La pénurie de puces en cours allait avoir un impact sur la production d’appareils électroniques cet automne de toute façon. Si le taux d’infection continue d’évoluer dans la mauvaise direction, cela ne fera qu’exacerber le problème. Cela pourrait entraîner des pénuries de composants avant le lancement de l’iPhone 13 en septembre.

Apple a clairement indiqué que le prochain iPhone était sur le point de sortir à temps cette année. À ce stade, il semble peu probable que les nouveaux téléphones soient retardés. Mais il pourrait être difficile de mettre la main sur un iPhone 13 au lancement. Fin juillet, Apple a déclaré que “la pénurie mondiale de puces qui a réduit sa capacité à vendre des Mac et des iPad commencera à affecter la production d’iPhone”. Les effets ont été “moins sévères qu’on ne le craignait” au troisième trimestre, mais Apple s’attendait à ce que la situation s’aggrave au trimestre suivant.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a fait la déclaration suivante à propos de l’iPhone : essayez de les obtenir.

