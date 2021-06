Ma fille de 14 ans s’est rendue dans un magasin de fleurs à proximité plus tôt cette semaine pour voir si elle pouvait y travailler à temps partiel cet été. Le fleuriste avait récemment posté sur les réseaux sociaux qu’il embauchait. Son curriculum vitae en main et les cours de printemps terminés, ma fille a dit au commerçant qu’elle pouvait commencer dès que possible. Le fleuriste a dit qu’il aimerait l’embaucher, mais lorsqu’il a employé un jeune de 14 ans il y a quelques années, il a eu des ennuis avec la ville. Apparemment, les travailleurs de moins de 16 ans ne sont pas autorisés à utiliser des ciseaux tranchants ici. « Revenez dans deux ans et je vous embaucherai certainement », a-t-il dit avec enthousiasme à ma fille.

Elle rentra chez elle à pied, déçue par le travail et consternée par la folie des lois sur le travail des enfants qui empêchent les adolescents d’acquérir des compétences et une expérience professionnelles importantes.

Heureusement, la pénurie actuelle du marché du travail déclenchée par la réponse du gouvernement à la pandémie peut être une aubaine pour les adolescents.

“Pour les adolescents américains à la recherche d’un travail, c’est peut-être le meilleur été depuis des années”, a rapporté dimanche le New York Times. « Alors que les entreprises essaient de passer de peu de personnel à plein pratiquement du jour au lendemain, les adolescents semblent gagner plus que tout autre groupe démographique. »

Plus d’adolescents plus âgés travaillent ce printemps qu’à aucun autre moment depuis le sillage de la crise financière de 2008, ce qui a contribué à ralentir une tendance à la baisse de l’emploi des adolescents qui dure depuis des décennies. Selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis, la participation des adolescents au marché du travail a chuté d’un sommet de 57,9 % en 1979 à seulement 34,1 % en 2011. Une partie de cette baisse est liée à une plus grande importance accordée aux universitaires, aux activités parascolaires et à d’autres programmes structurés pour les adolescents. . Mais les politiques publiques peuvent aussi être à blâmer.

Les lois sur le salaire minimum nuisent de manière disproportionnée aux adolescents

Des lois en hausse sur le salaire minimum ont été promulguées dans de nombreuses villes et États ces dernières années, créant un prix plancher artificiel pour le travail d’entrée de gamme qui empêche souvent les adolescents de mettre le pied dans la porte.

À mesure que le prix du travail augmente en raison des salaires minimums imposés par le gouvernement, les employeurs réduisent souvent le nombre d’employés qu’ils embauchent, se tournent vers l’automatisation ou cessent complètement leurs activités. Cela limite les emplois de niveau d’entrée disponibles pour les adolescents et autres travailleurs peu qualifiés et crée des obstacles pour les travailleurs qui cherchent à acquérir une expérience professionnelle. Les adolescents sans expérience professionnelle peuvent tout simplement ne pas valoir le salaire minimum établi, et beaucoup, comme ma fille, seraient heureux de travailler pour un salaire inférieur afin d’acquérir des compétences précieuses.

Comme l’écrit le célèbre économiste Thomas Sowell dans son livre Basic Economics :

« Rendre illégal le fait de payer moins qu’un montant donné ne vaut pas la productivité d’un travailleur – et, si ce n’est pas le cas, il est peu probable que ce travailleur soit employé. Pourtant, les lois sur le salaire minimum sont presque toujours discutées politiquement en termes d’avantages qu’elles confèrent aux travailleurs recevant ces salaires. Malheureusement, le salaire minimum réel est toujours nul, quelles que soient les lois, et c’est le salaire que de nombreux travailleurs reçoivent à la suite de la création ou de l’augmentation d’un salaire minimum imposé par le gouvernement, parce qu’ils perdent leur emploi ou ne trouvent pas emplois lorsqu’ils entrent sur le marché du travail.

Selon un rapport de juillet 2018 du Congressional Budget Office concernant une proposition de salaire minimum fédéral de 15 $, les adolescents subissent un préjudice disproportionné en augmentant le salaire minimum : « L’option de 15 $ modifierait davantage l’emploi pour certains groupes que pour d’autres. Près de 50 pour cent des nouveaux chômeurs au cours d’une semaine donnée – 600 000 sur 1,3 million – seraient des adolescents. »

L’administration Biden a fait pression pour augmenter le salaire minimum fédéral à 15 $, mais a rencontré la résistance du Congrès. Fin avril, cependant, le président a signé un décret visant à augmenter le salaire minimum fédéral des entrepreneurs à 15 $ l’heure.

Les lois sur le travail des enfants empêchent les adolescents de travailler

Les lois sur le salaire minimum, ainsi que les lois sur le travail des enfants, ont émergé en 1938 lorsque les États-Unis ont adopté la Fair Labor Standards Act (FLSA). En raison de cette législation, le gouvernement est souvent crédité d’améliorer les conditions de travail. Mais comme l’expliquent Antony Davies et James Harrigan de la FEE, les marchés, et non le gouvernement, étaient responsables de l’augmentation des salaires des travailleurs et de la réduction du travail des enfants. La révolution industrielle, ainsi que la croissance économique et la prospérité qu’elle a créées, ont permis aux parents de subvenir aux besoins de leurs enfants plutôt que de dépendre du salaire d’un enfant.

Selon l’Association d’histoire économique : « La plupart des historiens économiques concluent que cette législation n’était pas la principale raison de la réduction et de la quasi-élimination du travail des enfants entre 1880 et 1940. Au lieu de cela, ils soulignent que l’industrialisation et la croissance économique ont entraîné une augmentation des revenus, ce qui a permis aux parents le luxe de garder leurs enfants hors du marché du travail.

Les lois sur le travail des enfants se sont développées dans de nombreux États au cours des dernières décennies. Bien que peut-être bien intentionnées, ces lois infantilisent les adolescents en créant de nombreux obstacles injustifiables au travail. Ici, dans le Massachusetts, par exemple, les lois sur le travail des enfants empêchent les adolescents de moins de 16 ans d’utiliser un four à micro-ondes ou de travailler dans un parc d’attractions. Et attention à ces ciseaux !

La pénurie actuelle du marché du travail, provoquée par les allocations de chômage supplémentaires et les chèques de relance émis par le gouvernement au cours de la dernière année qui ont incité les individus à ne pas travailler, peut aider à assouplir certaines des restrictions arbitraires du travail des enfants pour les jeunes adolescents.

Selon le New York Times, les responsables de la ville de Henderson, Kentucky, avaient tellement besoin de sauveteurs pour doter leur piscine publique qu’ils ont abaissé l’âge minimum des candidats de 16 à 15 ans et augmenté le salaire de départ de 8,50 $ à 10 $ l’heure. Le résultat? “Plus d’adolescents ont postulé et la ville a commencé à interviewer des candidats pour les postes vacants”, a rapporté le Times.

C’est le moment idéal pour les adolescents de postuler pour un emploi d’été. Les employeurs augmentent les salaires d’entrée et offrent aux candidats des incitations et des primes à la signature. Certaines franchises McDonald’s, par exemple, offriraient des iPhones gratuits aux nouvelles recrues et 50 $ juste pour passer un entretien.

Le marché du travail serré signifie que les adolescents sont recherchés et auront la possibilité d’assumer plus de responsabilités et d’acquérir de nouvelles compétences. Au seuil de l’âge adulte, les adolescents sont trop souvent choyés et contrôlés. Les politiques publiques, telles que les lois sur le salaire minimum et les lois restrictives sur le travail des enfants, empêchent les adolescents d’exercer leur libre arbitre et leur autonomie, et peuvent les empêcher d’acquérir des compétences qui les aideront dans leur choix de carrière. La réponse du gouvernement au coronavirus a créé une ouverture pour les adolescents afin de saisir un moment privilégié de formation et de développement professionnel précoces.

Quant à ma fille ? Elle continuera à gérer sa propre entreprise de boulangerie jusqu’à ce qu’elle soit en âge d’utiliser des ciseaux.

Vous aimez cette histoire ? Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter LiberatED et recevez des nouvelles et des analyses sur l’éducation comme celle-ci de la part de Kerry McDonald, Senior Education Fellow, dans votre boîte de réception chaque semaine.