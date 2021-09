La pénurie mondiale de puces aura un impact sur le matériel jusqu’à l’année prochaine

in

Des employés de Jiejie Semiconductor Company à Nantong, en Chine, fabriquaient des puces en mars dernier.

Photo : STR/. (.)

Plus tôt cette année, Kotaku a signalé que la pénurie mondiale de puces – qui affecte tout, des cartes graphiques à la PS5 – devenait une “crise”. Maintenant, Toshiba prévient que la pénurie se poursuivra pendant une autre année.

Selon Bloomberg, la forte demande et les pénuries de matériaux empêchent Toshiba de remplir ses commandes. “L’offre de puces restera très limitée jusqu’en septembre au moins l’année prochaine”, a déclaré Takeshi Kamebuchi, l’un des directeurs de Toshiba en charge des semi-conducteurs. « Dans certains cas, il se peut que certains clients ne soient pas pleinement servis avant 2023. »

Seule une poignée d’entreprises sont capables de fabriquer ces puces, explique le Wall Street Journal. Les fonderies sont astronomiquement coûteuses à mettre en place et les commandes doivent être passées longtemps à l’avance. Une augmentation des cas de Covid-19, des catastrophes naturelles comme des sécheresses ou une augmentation des tensions politiques, comme entre les États-Unis et la Chine, peuvent tous avoir un impact sur la chaîne d’approvisionnement mondiale des puces.

Les pénuries ont un impact sur les entreprises à tous les niveaux. GM va réduire la production de véhicules en raison des problèmes, rapporte CNBC, et selon le cabinet de conseil en recherche sur les télécommunications basé à Londres STL Partners (via Telecom TV), les pénuries de puces pourraient également avoir un impact sur les télécommunications, se poursuivant jusqu’en 2023.

Mais qu’est-ce que cela signifie pour les consoles de jeux ?

Alors que Sony a déclaré pouvoir vendre plus de 14,8 millions d’unités PlayStation 5, Bloomberg souligne que la production de la PS5 cette année est en retard par rapport à celle de la PS4. Nintendo a également du mal à répondre à la demande pour la Nintendo Switch. Le 8 octobre, Nintendo publiera une version OLED du Switch, qui pourrait rencontrer des problèmes de pénurie après le lancement. “Si vous envisagez d’acheter le modèle Switch OLED, assurez-vous d’obtenir le premier lot”, a écrit Takashi Mochizuki de Bloomberg. Pas de doute, de bons conseils. Nous devrions tous nous attendre à ce qu’il soit toujours difficile d’obtenir du nouveau matériel de jeu.

« Nous considérons quel client est confronté à la situation la plus grave, telle que le risque d’arrêt de toute la chaîne de production ou de destruction de l’entreprise sans fourniture de puces », a déclaré Kamebuchi de Toshiba. « Les fabricants de consoles de jeux font partie des clients les plus exigeants, et je suis sincèrement désolé pour leur frustration car aucun d’entre eux n’est satisfait à 100 %. »