La pénurie mondiale de puces durera quelques années

Si vous pensiez que la grande pénurie mondiale de puces n’était qu’un petit problème dans la chaîne d’approvisionnement mondiale, Intel est là pour vous apporter de mauvaises nouvelles. Selon le PDG de la société, Pat Gelsinger, le manque à gagner pourrait se poursuivre pendant « quelques années » alors que les fonderies peinent à répondre à la demande (h/t .).

La pénurie a touché presque toutes les poches de l’industrie technologique, des voitures aux smartphones et ordinateurs portables. Intel n’est pas non plus la seule entreprise à lutter pour répondre à la demande. En mars, Qualcomm a révélé que les chipsets de téléphone étaient également concernés. La société espérait également que la pénurie diminuerait d’ici la fin de 2021. Un mois plus tard, Black Shark a annoncé que sa série phare était en rupture de stock, principalement en raison du manque de chipsets.

D’autres grandes entreprises sont également concernées. Des rapports de mai ont laissé entendre que les offres de pain et de beurre de Samsung étaient également victimes de la pénurie. Deux modèles Galaxy A, alimentés par les Qualcomm Snapdragon 750G et 720G, faisaient face à des lancements retardés sur des marchés clés.

Au-delà des smartphones, la Xbox Series X/S, la PlayStation 5 et les derniers GPU de Nvidia restent extrêmement difficiles à trouver en stock. Lorsqu’ils sont disponibles, ils sont généralement coûteux.

La Maison Blanche a annoncé en février son intention de résoudre les problèmes de chipset, notamment par le biais d’un décret. Intel prévoit également de nouvelles usines en Arizona pour augmenter la capacité. Les dernières révélations d’Intel suggèrent que les perspectives restent assez sombres pour les clients et les entreprises pour les années à venir malgré les interventions.