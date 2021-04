La pénurie mondiale de puces signifie que Google doit obtenir sa propre puce dans les téléphones dès que possible

Le Pixel 5a est une autre victime de la pénurie mondiale de puces 765 de Qualcomm. Qu’il soit annulé, retardé ou qu’il ait une version très limitée à quelques pays, presque tous ceux qui avaient à cœur d’en acheter un devront acheter un autre des meilleurs téléphones à petit budget comme le Pixel 4a 5G à la place.

Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose pour les consommateurs. Le Pixel 5a était censé être construit sur le même chipset que le Pixel 4a 5G, qui a vu sa part de ventes et de réductions de prix. Si vous vouliez vraiment un Pixel 5a, vous pouvez obtenir essentiellement le même téléphone et économiser quelques dollars. Mais oui, je voulais aussi voir un nouveau Pixel. Eh bien, des choses comme ça arrivent.

Source: Qualcomm

Pour Google, les choses sont un peu différentes. Sur le plan financier, Google ne devrait pas être beaucoup affecté. Il ne vend pas beaucoup de téléphones en premier lieu, et tant qu’il peut garder le Pixel 4a 5G disponible – il utilise la même puce que le Pixel 5a est censé utiliser – les consommateurs peuvent toujours obtenir le téléphone économique qu’ils veulent. , juste avec un nom différent au dos. L’argent pénètre dans le tas de richesses de Google via un appareil différent.

Qualcomm a des commandes à remplir et des entreprises comme Samsung et Xiaomi viennent en premier.

Oubliez l’argent et les profits pendant un moment, cependant; cela explique ce que Google doit faire: faire passer les plans de construction de sa propre puce à la vitesse supérieure avant le lancement du Pixel 6. J’avais des doutes sur le fait que Google mettrait sa propre puce dans n’importe quel appareil en 2021 et prendrait son temps avec ce que nous voulons tous voir, mais maintenant, les choses sont différentes.

Qualcomm est tout simplement incapable de répondre à la demande de ses puissantes puces de milieu de gamme. Nous pouvons remercier un peu COVID-19, bien sûr, mais je pense qu’une partie plus importante est que de nombreuses entreprises veulent acheter une puce de téléphone bon marché qui peut tirer son poids, et la série Snapdragon 765 est cette puce. Qualcomm ne peut tout simplement pas accélérer le processus de fabrication car il ne fabrique pas ses propres puces. Des entreprises comme Xiaomi ont d’énormes contrats pour obtenir beaucoup de puces, donc une petite entreprise comme la division matérielle de Google n’a tout simplement aucune chance de les obtenir en quantité. Qualcomm doit d’abord remplir ces commandes.

Source: Hayato Huseman / Android Central

Cela laisse quelques options pour le Pixel 6: l’utilisation d’une puce MediaTek en est une, et ce ne serait pas une mauvaise idée. Google a travaillé avec MediaTek pour améliorer les performances des puces dans les appareils Android Go, et ce partenariat a bien fonctionné même si les téléphones alimentés par MediaTek ne sont pas vraiment sortis des étagères.

Google a quelques options pour le Pixel 6, et la meilleure est d’utiliser sa propre puce.

L’utilisation d’une puce Samsung est une autre bonne option, mais Samsung a ralenti les choses tout en cherchant à améliorer sa gamme de puces Exynos, qui alimentent beaucoup d’autres choses en plus des smartphones. Samsung ne serait tout simplement pas en mesure de fournir suffisamment de puces Exynos pour un lancement de téléphone, même une qui ne vendra pas 50 millions d’unités.

Google pourrait dépenser de l’argent et commander un grand nombre de puces comme le font les OEM chinois, mais il sait qu’il ne pourra jamais récupérer cet argent à moins de trouver un moyen de vendre des dizaines de millions de téléphones Pixel. Cela n’arrivera tout simplement pas.

La dernière et meilleure option consiste à demander à Samsung (et / ou TSMC) de commencer à créer des puces conçues par Google dès que possible. La pénurie de composants est toujours une chose – les usines qui fabriquent des choses comme les diodes et les transistors ont été fermées pendant des mois – mais pour un téléphone comme un Pixel 6, suffisamment de puces pourraient être lancées pour un lancement initial si Google se mettait tout de suite dans le coup .

Source: Daniel Bader / Android Central

Utiliser ses propres puces est un gros problème pour Google et qu’ils planifient depuis des années, j’en suis sûr. Je suis également à peu près sûr que la société n’avait pas l’intention d’aller très vite avec l’idée, car quelque chose comme l’utilisation d’une toute nouvelle puce nécessite beaucoup de tests et d’assurance qualité après que la première soit sortie de la ligne de fabrication. Vous ne pouvez pas simplement lancer quelque chose comme ça là-bas et “le réparer plus tard” comme Google aime le faire souvent.

Une toute nouvelle puce nécessite de nombreux tests, mais je suis sûr que cela a déjà commencé.

Que le Pixel 5a soit annulé ou qu’il ne soit tout simplement pas disponible dans la plupart des pays du monde, Google doit faire quelque chose. Je pense que l’augmentation de la production de sa propre conception de puces personnalisées et leur construction est la bonne décision, même si cela signifie que le Pixel 6 est retardé ou a une version limitée similaire.