La pénurie mondiale de semi-conducteurs pourrait aller de mal en pis alors que les cas de Taiwan Covid-19 augmentent ⋆ 10z viral

par Steve St.Angelo, SRSRocco Report:

Une flambée des cas de Covid-19 à Taiwan pourrait aggraver la pénurie mondiale de semi-conducteurs si le pays met en œuvre des fermetures économiques pour endiguer la propagation du virus. Au cours des deux dernières semaines seulement, les cas quotidiens de Covid-19 sont passés de moins de dix à plus de 400. En fait, la flambée actuelle des cas de Covid-19 à Taiwan est près de 20 fois plus élevée que le pic de l’année dernière lors de l’épidémie de virus.

Selon l’article, La crise du COVID-19 à Taiwan pourrait aggraver la pénurie mondiale de semi-conducteurs:

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

L’apparition à la fin de l’année dernière de pénuries de puces qui ont entravé les industries de l’automobile aux jeux sur ordinateur avait semblé donner à Taipei une influence mondiale. TSMC est le premier fournisseur mondial de semi-conducteurs de pointe et détient 56% des activités dites de fonderie de fabrication de puces conçues par des clients, dont Apple et Qualcomm.

Mais Taiwan a subi un retournement soudain de fortune. La pandémie survient au moment même où une sécheresse déclenche des pannes de courant, alimentant l’incertitude économique et un effondrement de l’indice boursier le plus performant au monde au cours des quatre années précédant janvier.

Il semble que Taiwan Semiconductor (TSMC) produise un pourcentage important de semi-conducteurs de pointe pour Apple et Qualcomm. De plus, de nombreux semi-conducteurs TSMC sont fabriqués pour l’Ouest et les États-Unis. Ainsi, alors que Taïwan est maintenant confronté à une augmentation des cas de Covid-19, la situation pourrait s’aggraver car seulement 1% de la population est vaccinée.

Ainsi, il ne serait pas surprenant de voir Taiwan utiliser des semi-conducteurs comme LEVIER pour obtenir des vaccins de l’ouest, en particulier des États-Unis. Voici le graphique récent des cas de Covid-19 à Taiwan.

Laissons de côté le débat si Covid-19 est une grande conspiration de l’élite pour nous contrôler, ou une nouvelle forme d’enlèvement extraterrestre de première étape, ou l’une des douzaines d’autres théories du complot. Concentrons-nous simplement sur la flambée des cas de Covid et sur la réaction du gouvernement pour l’empêcher de se propager dans tout le pays, ce qui aura un impact négatif sur l’industrie vitale des semi-conducteurs.

C’est exactement le type de MONKEY WRENCH que j’ai mentionné dans mes vidéos qui continuera à être jeté dans une économie de la chaîne d’approvisionnement mondiale à fort effet de levier. Donc, revenir à NORMAL ne se produira probablement jamais. Déjà, Taïwan fait face à une grave sécheresse qui a eu un impact sur sa production d’électricité et son électricité pour son secteur industriel et son marché intérieur des semi-conducteurs.

Le monde se heurte à des problèmes non seulement en raison de l’approvisionnement EN HUILE BON MARCHÉ ET CHER, mais aussi parce que nous faisons fonctionner le moteur économique mondial à une VITESSE ÉLEVÉE. Pensez simplement à faire fonctionner une voiture à 110 km / h pendant des semaines sur l’autoroute, en vous arrêtant uniquement pour le carburant. Faire rouler un véhicule à cette vitesse élevée commence à STRESSER le moteur, les pneus et de nombreuses pièces.

L’économie mondiale a été conçue sur une PRODUCTION MAXIMALE sans considération apparente pour les SAUVEGARDES ou les REDONDANCES, comme mentionné par la théorie de Taleb sur l’ANTIFRAGILE. L’économie mondiale et la chaîne d’approvisionnement mondiales de haute technologie sont le contraire de l’antifragile car il est extrêmement FRAGILE, et nous commençons tout juste à en ressentir les résultats.

J’en discute dans ma présentation vidéo Gold Member ci-dessous. Si vous souhaitez le voir, cliquez sur l’image ci-dessous, mais vous devrez être membre Gold.

Donc, je me moque vraiment du débat sur Covid-19 car il y aura probablement des choses bien pires à venir. Nous devons comprendre quand les humains élèvent de la nourriture et vivent dans un système à fort effet de levier, qui est un terreau fertile pour PANDEMICS. Et, puis… ajouter en plus d’une économie mondiale fonctionnant à 110 MPH, nous avons une recette pour un VRAI MESS.

Enfin, je ne veux pas être aussi pessimiste, mais si nous regardons ces informations et ces systèmes de manière logique, nous ne devrions pas être surpris que nous ayons mis en place notre économie et nos marchés pour des ÉCHEC GRAVE. Ainsi, avec les banques centrales qui ajoutent une dette massive au moment même où le moteur mondial fonctionnant à 110 mi / h hurle pour un effondrement, il est important de posséder de l’or et de l’argent physiques.

En savoir plus @ SRSRoccoReport.com