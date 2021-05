La Penya bat Andorre et insiste pour terminer sixième

20/05/2021 à 21:22 CEST

Joventut a battu MoraBanc Andorra 99-92 ce jeudi et de cette façon il maintient ses options pour terminer sixième pour les barrages, toujours au détriment de ce que fait l’Hereda San Pablo Burgos dans les deux matchs qui restent afin d’éviter un duel contre le septième qui sera le Barça sauf ‘miracle’.

JOV

ET

JEUNE, 99

(22 + 22 + 33 + 22): Ferran Bassas (12), Pau Ribas (14), Conor Morgan (7), Albert Ventura (15), Simon Birgander (10) -partant cinq-, ‘Neno’Dimitrijevic (10 ), Shawn Dawson (6), Vladimir Brodziansly (15), Ante Tomic (8), Joel Parra (2) et Arnau Parrado.

MORABANC ANDORRE, 92 ANS

(15 + 21 + 29 + 27): Clevin Hannah (9), Oriol Paulí (12), David Jelinek (13), Bandja Sy (14), Artsiom Parakhouski (9) -partant cinq-, Malik Dime (10), Sergi García (15), Saulius Kulvietis (3), Guillem Colom (2) et Jeremy Senglin (5).

ARBITRES

Antonio Conde, Arnau Padrós et Alfonso Olivares. Ils ont éliminé par cinq fautes Shawn Dawson (29:39), de Joventut; et Oriol Paulí (39:52), de MoraBanc Andorra.

INCIDENTS

Match correspondant à la 37e journée de la ligue masculine de basket-ball d’Endesa disputé à huis clos au Palau Olímpic (Badalona).

L’équipe vert-noir a réussi à s’imposer avec une performance chorale dans laquelle Vladimir Brodziansky et Albert Ventura se sont démarqués, contre un adversaire qui a fait preuve de caractère quand, après avoir perdu par vingt-trois points (88-65, min. 33), il est arrivé à cinq (97-92) avec une demi-minute à faire.

La Penya a eu une meilleure mise en scène avec un partiel de 11-3 (min.5) qui lui a permis de dominer le tableau de bord à tout moment, atteignant une différence maximale de quatorze points (44-30, min.19) après un triple de Pau Ribas, qui continue de couvrir le perte très importante due à la blessure de Xabi López-Arostegui.

Avec plus de rythme que l’Andorran et les supérieurs dans le match intérieur, l’équipe badalonaise a dépassé une avance de dix points sur Brodziansky et Tomic en deuxième période (30-18 min. 14). Oriol Paulí et Clevin Hannah ont contenu la séquence locale avec leurs points (35-27, min.17), mais avec le rebond dominé dans les deux anneaux, Joventut a donné une autre accélération avec Dawson et Ribas pour maintenir la différence de huit points à la mi-temps (44-36).

L’ex-Blue Tomic, avec des points et des passes décisives, et Ribas, avec deux triples, a relancé La Penya au troisième quart (65-53, min. 26), tandis que MoraBanc Andorra a répondu avec les triplets de Sy, Senglin et Jelinek. Cependant, cela ne lui a pas permis de se rapprocher des locaux, qui ont terminé le quatrième huit (77-65).

Dimitrijevic passe par un grand moment de jeu

Joventut a semblé terminer définitivement le match avec une course de 11-0 au début du dernier quart-temps qui l’a amené à sa différence maximale (88-65, min. 33), mais il a commis une erreur en terminant le match tôt.

L’équipe andorrane a joué sept dernières minutes sensationnelles et a approuvé Penya une course de 9-27 qui lui a valu 97-92 à une demi-minute de la fin après deux triples de Sergi García, qui avait un troisième pour rapprocher son équipe et qui a échoué, les options vert-noir pour terminer sixième sont donc bien réelles.