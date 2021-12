La penya de Buggys, rend hommage au pilote Jordi Cuixart

02/12/2021 à 17:16 CET

Sport.es

La « Penya de Buggys « formé de 16 membres a fait un cher hommage à l’un des membres de la Penya, à pilote Jordi Cuixart.

Cet hommage est dû à son implication dans toutes sortes d’activités liées aux soins et respect de l’environnement, ainsi que la conduite et la sécurité, en respectant toujours les règles de conduite dans ce type de véhicule et de terrain.

La base de Club « La Penya de Buggys » Il est situé à La Cerdagne et son traversées Ils ont des itinéraires variés comme dans le Pyrénées, Désert de Monegros, et même des parcours aussi spectaculaires que le désert du maroc.

Ses activités sportives et de loisirs se déroulent tout au long de l’année avec différents véhicules tels que VTT, UTV et Quad.