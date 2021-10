La Penya fait ses débuts à l’Olympique contre Hamburg Towers en Eurocup

25/10/2021 à 17h31 CEST

Joventut affrontera les tours allemandes de Hambourg ce mardi à l’Olympic (21h00). Après avoir remporté la piste de Trento le jour de l’ouverture, le look vert et noir pour le deuxième victoire consécutive en Eurocup pour rester aux avant-postes du classement.

Hambourg est une équipe qui fait ses débuts en Eurocup cette année mais fait du très bon travail en Allemagne. Avec le changement de format de l’Eurocup, le nombre de participants a augmenté et aussi la difficulté des matchs

La Penya ne pourra pas compter sur pour le duel de demain avec Brandon Paul, Ferran Bassas et Arturs Zagars qui poursuivent leur processus de récupération.

Jouer une bonne concentration

Pour le capitaine de l’équipe, Albert Ventura, ce sera un match où ils doivent être concentrés à tout moment : « Hambourg a des joueurs expérimentés en ACB. Jaylon Brown est un joueur très physique, qui aime pénétrer comme on le sait déjà depuis qu’il a joué à Bilbao. Contre le Partizan, ils ont perdu par 30 et ont continué à se battre jusqu’à la fin pour montrer à quel point cette Eurocup est exigeante. Nous ne pouvons pas nous détendre à tout moment », a-t-il déclaré.

Ventura espère que les fans les soutiendront comme ils l’ont fait jusqu’à présent pour ajouter une autre victoire aux Jeux Olympiques : « L’année dernière, nous avons fait une bonne Eurocup et cette année, nous espérons qu’avec l’aide du public, nous pourrons aller plus loin. Je pense que nous avons pris un très bon départ à domicile et nous espérons que les gens pourront continuer à venir applaudir », a déclaré Ventura.

« Nous jouons bien, avec des gens de chez nous. Hambourg est un nouvel adversaire compliqué, mais je pense qu’en jouant aux Jeux olympiques, nous devrions nous concentrer sur nous-mêmes. et pas tellement avec eux », a conclu le capitaine vert-noir.