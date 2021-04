La Penya, pour donner la grosse cloche à Madrid

17/04/2021 à 22:47 CEST

Avec deux victoires d’avance sur la huitième (Unicaja) et la neuvième (BAXI Manresa), Joventut tentera de réaliser ce dimanche sur le court du Real Madrid (18h30) quelque chose qui n’a été à la portée du Barça que jusqu’à présent: le battre dans son fief.

En fait, les finalistes actuels de la Copa del Rey ils n’ont perdu que ce match et tous ceux qui ont joué loin du WiZink Center comptent pour des victoires.

Malgré le départ de Facundo Campazzo en décembre, la grave blessure d’Anthony Randolph et la récente “ peur ” de Gabriel Deck, la boîte blanche reste intraitable dans la Ligue Endesa et il a scellé la première place avec sa victoire en classique contre le Barça (85-87).

L’un des responsables de ce grand moment blanc est précisément l’ancien vert-noir Nicolás Laprovittola. Maintenant que les hommes de Pablo Laso ont légèrement baissé leurs révolutions, l’Argentin est plus à l’aise et une bonne preuve en a été son panier clé au Palau (il a marqué 12 points) ou le 21 qu’il a approuvé la dernière journée à Lenovo Tenerife (84-76) .

Si les jeunes Garuba et Vukcevic brillent à Madrid, Penya n’est pas en reste. La blessure de sa référence Xabi López-Arostegui s’est ouverte propriété à Joel Parra et la perle de la carrière badalonaise répond parfaitement. Avec un contrat jusqu’en 2022, Parra a aujourd’hui devant lui une occasion en or de “ décrocher un doctorat ” dans le fief du leader imprenable du tournoi.

Contre Tomic et Walter Tavares, au premier tour

Après un départ hésitant contre Coosur Real Betis (deux points) et Valencia Basket (cinq points), l’attaquant de 21 ans a explosé dans les deux derniers avec deux performances impeccables et des chiffres étonnants, ce qui lui a valu les éloges de son entraîneur, Carles Duran.

Contre Herbalife Gran Canaria, il a été découvert avec 16 points avec plein succès dans les tirs sur le terrain (6 sur 6), alors que ce vendredi contre l’équipe de Burgos, il était à nouveau l’un des plus remarquables avec 13 points et 6/7 dans les tirs sur le terrain.

En outre, Parra apporte l’énergie qui manque à Duran dans l’ensemble de son équipe. Les verts et noirs, avec 81,9 points reçus par match cette saison, ne retrouvent pas la régularité défensive qu’exige le moment de la saison et qui met en péril leur qualification pour les «play-offs».