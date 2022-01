La Penya, pour la direction du groupe face au Lokomotiv Kuban

01/11/2022 à 18:17 CET

Le Club Joventut Badalona affronte le Lokomotiv Kuban ce mercredi (21h) dans un match qui clôture le premier tour de la phase de groupes de l’Eurocup. La Penya et les Russes entrent dans le duel avec 6 victoires et 2 défaites, dans un match où deux des meilleures équipes de la compétition s’affronteront.

La Penya veut poursuivre la bonne dynamique de résultats en Eurocup et rester invaincue à l’Olympique en compétition européenne. Après des journées difficiles, Carlos Duran a pu travailler avec toute l’équipe.

L’entraîneur de La Penya est confiant de voir une belle version de son équipe : « Aujourd’hui, nous allons bien. Nous sommes à nouveau tous ensemble et voulons jouer et essayer de gagner.

« On connaît la difficulté du jeu, c’est la meilleure attaque de l’Eurocup, avec un très bon potentiel et avec beaucoup d’Américains. C’est un bon challenge pour nous et nous espérons pouvoir jouer plus de minutes avec continuité car contre des équipes très importantes, si on n’est pas constant pendant 40 minutes, c’est plus difficile & rdquor ;.

Un calendrier serré

Le calendrier comporte de nombreux matchs en quelques jours mais Duran reconnaît qu’ils sont très concentrés sur l’équipe russe: « Maintenant, nous n’avons nos têtes que dans le Lokomotiv Kuban. Nous voulons continuer en tête de notre groupe et ce serait une excellente nouvelle de terminer premier du groupe en remportant le premier tour à domicile.

« L’Olympique de l’autre jour était spectaculaire, c’est dommage qu’ils n’aient pas pu rentrer chez eux avec une victoire. Nous sommes très heureux de l’impact que les gens ont sur nous, nous étions très excités et nous aimerions voir l’Olympic comme ça à chaque match.

Pour Ferran Bassas, « Ce sera un match très difficile. Le Lokomotiv est une super équipe, avec un très bon effectif, aussi un super budget, et qu’il fait partie des grands favoris pour remporter l’Eurocup & rdquor ;.

Le gardien de Penya espère qu’il y aura une bonne ambiance à l’Olympique et considère les fans comme un point clé dans la grande performance que l’équipe vert-noir réalise à domicile.

« Pour nous, il est très important que l’Olympic soit plein, qu’il nous soutienne comme l’autre jour. Je pense que pendant la saison où ils le font, ils remplissent de plus en plus le pavillon et cela nous donne beaucoup de force et d’énergie dans les moments importants et les matchs difficiles & rdquor ;.