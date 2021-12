La Penya reçoit le joueur le plus bas avec l’intention de rester fort à l’Olympic

10/12/2021 à 17:35 CET

Joventut ouvre la treizième journée de la Ligue Endesa à l’Olympique où il accueille le bas de la compétition, Coosur Real Betis (18h). L’équipe vert-noir est quatrième de l’ACB et espère continuer avec la bonne dynamique à domicile où c’est l’une des meilleures équipes de la compétition. Avec 7 victoires en 11 matchs, La Penya reçoit le Betis en bas de tableau mais qui a changé d’entraîneur et de certains joueurs ces derniers jours.

Joventut montre qu’il est l’une des meilleures équipes de la ligue et affronte un rival, le Betis, qui ne connaît pas son meilleur moment. Pour l’entraîneur de la Penya Carles Duran, la concentration de votre équipe demain doit être maximale : « Il va falloir bien faire beaucoup de choses, notamment être plus solides défensivement, jouer avec énergie et être concentré tactiquement », a déclaré l’entraîneur.

« Nous jouons contre une équipe qui a changé d’entraîneur et qui a des routines différentes. On essaie toujours de bien défendre, et quand on est solide en défense, quand on a de l’énergie, on est capable de sortir l’adversaire de son espace et de marquer facilement des points. Si nous sommes solides défensivement, c’est quelque chose d’important pour nous», a commenté Duran.

A flanc de coteau mais dangereux

Malgré le fait de jouer contre le bas, Duran met en garde contre les dangers du Coosur Real Betis : « L’équipe du Betis a des joueurs avec de l’expérience dans la ligue, ils ont un match heureux avec beaucoup de points. C’est logique qu’avec les défaites ils manquent un peu de confiance Mais ils ont changé d’entraîneurs et de joueurs, et ils leur apportent certainement une énergie positive. Le plus important est que nous devons nous concentrer sur être la meilleure équipe possible car gagner demain serait un pas en avant pour les objectifs de ce premier tour & rdquor ;.

La Penya vient de perdre en Europe et veut tourner la page rapidement. Pour le capitaine Albert Ventura, « c’est un match très important car nous sortons d’une défaite. Nous nous débrouillons bien en championnat, nous voulons continuer à être aux avant-postes. Nous savons que ce sera un match difficile et trompeur contre le dernier, nous ne pouvons donc pas faire confiance à & rdquor ;.

Au-delà des vertus du Betis, Ventura est clair que le jeu dépend de la façon dont Joventut joue : « Ils viendront pour tous, ils ont fait des changements parce qu’ils doivent gagner, mais plus que de penser à eux, nous devons penser à nous-mêmes.. Sortir très motivé, faire notre basket, défendre, bien jouer, avoir du rythme et contrôler le jeu. Et puis c’est sûr que les choses vont s’arranger & rdquor ;.