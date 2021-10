La Penya succombe à l’intensité offensive de Gran Canaria

10/03/2021 à 20:02 CEST

Herbalife Gran Canaria se consolide dans la zone noble de l’ACB après avoir remporté un Joventut de Badalona qui est venu dominer le choc en première mi-temps, grâce à son succès initial dans le triple, mais a finalement succombé à l’intensité offensive dont ont fait preuve les jaunes (84-71).

GCA

JOV

Grande Canarie (14 + 19 + 26 + 25)

Saved (7), AJ Slaughter (14), Pustovyi (9), Shurna (4) et Ennis (12) -le quintette de départ-; Kramer (2), Albicy (16), Brussino (3), I. Diop (-), K. Diop (10) et Stevic (7).

Jeunes (18 + 15 + 21 + 17)

Brodziansky (10), Ventura (-), Vives (20), Parra (14) et Tomic (14) –quintette initial- ; Paul (8), Ribas (1), Busquets (-), Feliz (-), Willis (2), Birgander (2) et Maronka (-).

Arbitres

Luis Miguel Castillo, Sergio Manuel et Cristóbal Sánchez. Sans éliminé.

Incidents

Arène de Grande Canarie. 2 582 spectateurs.

La base française André Albicy Il est devenu le principal catalyseur de la victoire avec ses 16 points et 6 passes décisives (26 PIR), secondé par un AJ Slaughter qui a fini par signer 14 points, tous en seconde période. Pour les visiteurs, Guillem Vives était le principal point d’échappée avec ses 20 points et 6/8 en triple.

Les Catalans ont mis le direct dès le départ avec un 0-9 partiel, avec Vives comme stiletto principal (5 points dans les premières mesures), alors que l’équipe de l’île n’a pas réussi à voir le ring dans les quatre premières minutes, après un panier sur la planche de Stevic. Déjà avec le 2-13 dans l’électronique, le technicien local Porfi Fisac ​​a demandé le premier temps mort pour tenter d’arrêter la marée noire.

À partir de là, l’équipe clarétaine a augmenté l’intensité dans les deux anneaux, réduisant progressivement la distance de la peinture et de la ligne du personnel, clôturant le quart d’ouverture avec un 14-18 plus serré.

Dans le deuxième acte, la polyvalence de Brodziansky a permis aux Badalonese de rester aux avant-postes avec un avantage de 6 points (19-25), mais l’entrée de Pustovyi et le retour de Stevic ont entraîné le retour, à feu doux, d’un Gran Canaria qui a misé tout son arsenal à l’intérieur (26-26 à 2h43 à la pause).

Les fautes et les lancers francs ont pris un rôle particulier dans ce quart. Les insulares ont déjà accumulé 16 tirs de la ligne 4,60, et bien que Joventut ait réussi à prendre de l’oxygène avec le succès de Tomic et Paul (28-33), deux lancers francs de Salvo et un triple subséquent d’Ennis ont mis les épées dans tout le haut à repos (33-33).

A la reprise, les hommes de Fisac ​​prennent pour la première fois l’initiative au tableau d’affichage, avec Pustovyi s’installant dans la surface, bien épaulé par Salvo et Albicy (44-41), jusqu’à ce qu’une technique décrétée sur l’Ukrainien permette de reprendre le relais du match contre Joventut, avec un coup franc de Ribas et un 2+ 1 de Parra (44-45).

Cela s’est avéré être un mirage, alors qu’Ennis et Albicy ont commencé à peaufiner leurs poignets sur le périmètre, même si l’échange de paniers s’est intensifié dans les deux paniers (59-54).

Les rôles ont tourné, et après les dunks de Khalifa Diop et Pustovyi, les triples de Slaughter et surtout Ennis sont arrivés., qui a rafistolé son départ discret avec un authentique récital de l’étranger pour porter l’écart à 14 points (75-61) au milieu du dernier quart-temps.

Les techniques ont fait des ravages sur Gran Canaria. L’Ukrainien Pustovyi s’est rapidement rendu sur le banc pour être à la lisière du cinquième, tandis qu’un autre décrété à Albicy a fait revenir Joventut dans la rencontre, avec les points de Tomic et Vives (79-71). Mais cela n’a servi à rien, car le lancer de 8 mètres de Slaughter a fini par dissiper tous les doutes.

Au terme du triomphe des Gran Canaria, qui se placent dans la zone supérieure avec un bilan de 3-1 en Ligue ACB, tandis que Joventut reste au milieu du tableau avec 2 victoires et 2 défaites.