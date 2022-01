La percée d’Alzheimer alors qu’un traitement révolutionnaire sans médicament frappe la Grande-Bretagne | Sciences | Des nouvelles

La clinique Alzheimer de Harley Street à Londres proposera la stimulation transcrânienne du pouls (TPS). Le TPS fonctionne en faisant passer des ondes acoustiques courtes et indolores à travers la tête d’un patient pour stimuler les régions cérébrales profondes du cerveau avec une précision millimétrique. Les ondes stimulent ensuite les facteurs de croissance neuronale, ce qui contribue au développement et à la survie des cellules nerveuses.

Cela favorise également la formation de nouveaux vaisseaux sanguins et une meilleure circulation sanguine.

Des études menées par des chercheurs de l’Université de Vienne ont indiqué que seulement six traitements de 30 minutes sur deux semaines peuvent améliorer la maladie d’Alzheimer légère à modérée jusqu’à 10 points sur l’échelle CERAD.

Il s’agit d’une mesure de la progression des symptômes de la maladie d’Alzheimer.

Les patients et les proches qui ont reçu le traitement dans le cadre de l’étude ont signalé des améliorations notables de la mémoire et de la communication verbale.

Cela a également conduit à une augmentation des interactions sociales.

Certains patients ont en outre signalé une amélioration du sens de l’orientation qui leur a permis d’effectuer leurs tâches quotidiennes de manière indépendante.

Certains ont également pu rentrer chez eux en toute sécurité par la suite.

Le chercheur principal, le Dr Roland Beisteiner, déclare : « Pour la première fois au monde, le TPS nous permet de pénétrer dans toutes les zones du cerveau au moyen d’une impulsion ultrasonore délivrée directement au crâne au cours d’une procédure non invasive et indolore, au cours de laquelle le le patient est pleinement conscient, et de cibler spécifiquement des zones particulières du cerveau et de les stimuler.

La procédure a été décrite comme indolore et non invasive.

Le nouveau traitement étant désormais disponible dans une clinique de Londres, il est également prévu de le déployer dans les cliniques de Leeds et du Hampshire au cours des prochains mois.

Des recherches menées en 2019 montrent qu’il y avait plus de 850 000 personnes atteintes de démence au Royaume-Uni, selon la Société Alzheimer.

Cela représente un quart de la population âgée de 65 ans et plus. En 2040, il y aura plus de 1,5 million de personnes atteintes de démence au Royaume-Uni, au taux de prévalence actuel.

Le nombre de personnes atteintes de démence au Royaume-Uni devrait passer à plus de deux millions d’ici 2051.

La maladie d’Alzheimer est le type de démence le plus courant, touchant entre 50 et 75 pour cent des personnes diagnostiquées.

Et 209 600 personnes développeront une démence cette année, soit une toutes les trois minutes.