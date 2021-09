La percée d’Alzheimer en tant que nouvel algorithme précis à 99 % pour identifier les changements cérébraux | Sciences | Nouvelles

Le nouveau système a terminé une analyse des images de scanner cérébral de 130 personnes, où l’algorithme nouvellement développé fonctionnait avec une précision de près de 100. Elle s’est également avérée plus précise, sensible et spécifique que toute autre méthode existante. La nouvelle méthode peut identifier les signes de déficience cognitive légère (MCI) qui est l’étape qui suit le déclin cognitif, et l’étape qui précède la maladie d’Alzheimer.

Cette méthode s’avérera importante car souvent, le MCI n’est pas diagnostiqué car il peut être asymptomatique.

Le MCI ne se transformera pas toujours nécessairement en Alzheimer, mais c’est certainement un indicateur très important qu’une personne qui présente des signes de MCI peut développer la maladie d’Alzheimer à l’avenir.

Les IRM peuvent être effectuées manuellement par des humains, mais les techniques d’apprentissage en profondeur se sont avérées une méthode beaucoup plus rapide, précise et fiable.

Les techniques d’apprentissage en profondeur utilisent des bases de données massives de données de formation et peuvent appliquer ces connaissances aux données de manière innovante.

Rytis Maskeliūnas, professeur d’informatique à l’Université de technologie de Kaunas (KTU) en Lituanie, a déclaré : « Le traitement moderne du signal permet de déléguer le traitement des images à la machine, qui peut le terminer plus rapidement et avec suffisamment de précision.

“Bien sûr, nous n’osons pas suggérer qu’un professionnel de la santé devrait s’appuyer à 100% sur un algorithme.

“Pensez à une machine comme à un robot capable d’effectuer la tâche la plus fastidieuse de trier les données et de rechercher des fonctionnalités.”

Les spécialistes travaillent avec l’IA en confirmant les cas potentiels que le logiciel informatique a identifiés.

LIRE LA SUITE : Maladie d’Alzheimer : des habitudes de vie cruciales pour éviter la maladie

“De toute évidence, des chiffres aussi élevés ne sont pas des indicateurs de performances réelles, mais nous travaillons avec des institutions médicales pour obtenir plus de données.

« Les professionnels de la santé du monde entier tentent de sensibiliser à un diagnostic précoce de la maladie d’Alzheimer, qui offre aux personnes touchées une meilleure chance de bénéficier d’un traitement. »

La maladie d’Alzheimer est la cause la plus fréquente de démence et est responsable de 70 pour cent des cas dans le monde.

À l’heure actuelle, il y a environ 850 000 personnes atteintes de démence au Royaume-Uni. Ce chiffre devrait atteindre 1,6 million d’ici 2040 en raison du vieillissement de la population.

L’étude a été publiée dans la revue Diagnostics.