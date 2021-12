La percée de Barcelone avec l’accord de 55 millions d’euros avec Man City est enfin « terminée »

Barcelone a trouvé une percée majeure dans sa poursuite de Ferran Torres après avoir finalement conclu un accord avec Manchester City pour signer l’attaquant, affirme-t-on.

Torres est récemment devenu la principale cible de Barcelone pour la fenêtre de transfert de janvier. Les géants de la Liga cherchent à remplacer l’ancien attaquant de City Sergio Aguero après sa retraite. Ramener Torres en Liga a été leur option préférée pendant un certain temps.

Le défi a été de trouver des frais que la Ville jugerait acceptables. La valeur de Torres a augmenté depuis son transfert de Valence en 2020. Les difficultés financières de Barcelone ne leur ont pas permis de trouver facilement un compromis.

Il y a eu un écart entre les offres du Barça et les demandes de City. Un responsable Blaugrana a récemment admis ils ont travaillé pas à pas sur le transfert. Maintenant, selon plusieurs rapports, les deux clubs sont enfin parvenus à un accord.

Sport a annoncé la nouvelle avant qu’elle ne soit également confirmée par The Times, Goal et Fabrizio Romano.

Le journaliste affirme que Barcelone paiera 55 millions d’euros d’avance pour Torres et un potentiel de 10 millions d’euros en compléments. Il dit que l’accord a été « conclu ».

Torres mettra ensuite la plume sur papier sur un contrat de cinq ans après déjà s’entendre sur des conditions personnelles avec le club catalan. Sa signature arrivera « dans les prochaines heures ».

Il ne serait pas éligible pour jouer pour le Barça avant l’ouverture de la fenêtre de transfert de janvier. Une annonce concernant le transfert pourrait cependant arriver avant cette date.

Reste à savoir si City signera un remplaçant. Ils ont travaillé sans Torres pendant un certain temps en raison d’une blessure. Avant cela, il avait marqué trois buts en sept apparitions cette saison.

Son contrat à l’Etihad Stadium devrait durer jusqu’en 2025, mais il semble maintenant certain que son temps avec le club se terminera le mois prochain.

Le record global de Torres pour City est de 43 apparitions, 16 buts et quatre passes décisives.

Les coéquipiers de Ferran Torres vont signer de nouveaux accords

Alors que Ferran Torres est en train de sortir, City s’efforce de garder deux de ses autres artistes impressionnants.

Il y a à peine quelques mois, il semblait que Bernardo Silva se dirigerait vers la porte de sortie de Manchester City. La signature du record britannique de Jack Grealish semblait pouvoir forcer Silva à quitter le club.

Cependant, il est resté sur place et les fans de Man City lui seront reconnaissants de l’avoir fait.

En effet, Pep Guardiola a gardé confiance dans le Portugais et l’a beaucoup utilisé jusqu’à présent cette saison. Seuls Ederson et Ruben Dias ont joué plus de minutes pour City dans la campagne en cours.

Silva a rendu la confiance de Guardiola en lui et a joué à un niveau exceptionnel.

Le milieu de terrain a déjà égalé son meilleur total de buts en Premier League cette saison en seulement 17 matchs.

Silva est déjà sous contrat jusqu’en 2025. Cependant, le club veut clouer la star encore plus longtemps, ainsi que le récompenser avec une énorme augmentation de salaire, selon The Sun.

Le rapport indique que le salaire de Silva devrait doubler dans son nouveau contrat. De plus, il rejoindra Kevin De Bruyne et Raheem Sterling en tant que joueurs les mieux payés du club.

Joao Cancelo est une autre star de City au sommet de son art. En tant que tel, City cherche également à le récompenser avec un nouveau contrat.

La polyvalence de Cancelo le rend d’autant plus précieux pour City, et ils voudront s’assurer qu’il reste au club dans un avenir prévisible.

En tant que tel, son salaire devrait augmenter de 100 000 £ par semaine, selon le Daily Star.

