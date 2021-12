La percée de Covid alors que le Royaume-Uni recrute pour l’essai d’un médicament miracle devrait réduire les hospitalisations | Sciences | Nouvelles

Selon l’enquêteur en chef de l’essai, le professeur Christ Butler, cibler Covid à un stade précoce est le plus bénéfique.

Il a déclaré: « C’est au début de la maladie, lorsque les gens sont encore soignés dans la communauté, que les traitements pour COVID-19 pourraient avoir leur plus grand avantage.

« Ce nouvel essai permettra de tester si de nouveaux traitements antiviraux passionnants et plus spécifiques au COVID-19 aident les personnes de la communauté à récupérer plus rapidement et à réduire le besoin de traitement à l’hôpital. »

Bien que des essais antérieurs aient déjà montré qu’un certain nombre de traitements antiviraux étaient sûrs et efficaces, le nouvel essai donnera aux chercheurs un nouvel aperçu de leur efficacité dans les communautés où le taux de couverture vaccinale est élevé.

Les chiffres du gouvernement publiés mercredi indiquent que plus de 119 millions de vaccins ont déjà été administrés à travers le Royaume-Uni.