La percée de Covid alors qu’un nouveau vaccin révolutionnaire pourrait aider à sauver des millions de personnes dans les pays pauvres | Sciences | Nouvelles

Actuellement, les vaccins COVID-19 qui ont été fabriqués doivent être stockés à des températures froides et nécessitent une capacité de fabrication sophistiquée. Cela rend difficile leur production et leur distribution dans les pays les plus pauvres, dont beaucoup ne disposent pas de la technologie requise pour stocker les vaccins. Mais maintenant, un nouveau type de vaccin qui pourrait être beaucoup plus facile à produire et n’aurait pas besoin de réfrigération est en cours de développement.

La technologie pourrait réduire la disparité d’égalité des vaccins et combler les lacunes et que la même technologie pourrait même être utilisée pour des vaccins qui luttent contre différentes maladies.

Des chercheurs du Boston Children’s Hospital ont mené une étude sur des souris, où le vaccin a donné de fortes réponses immunitaires contre le SRAS-CoV-2 et ses variantes.

Le vaccin a été lyophilisé avec succès puis reformé sans perte d’efficacité.

Il est resté à la fois stable et puissant pendant au moins sept jours à température ambiante.

Différent des vaccins COVID-19 actuellement utilisés, la nouvelle conception est entièrement à base de protéines.

Cela rend beaucoup plus facile pour plus d’installations de le fabriquer.

Le vaccin a deux composants : des anticorps dérivés d’alpagas, appelés nanobodies, et la partie de la protéine de pointe du virus qui se lie aux récepteurs des cellules humaines.

Novalia Pishesha, l’un des auteurs de l’étude, a déclaré: «Nous pourrions également attacher la protéine de pointe entière ou d’autres parties du virus.

« Et nous pouvons changer le vaccin pour les variantes du SRAS-CoV-2 rapidement et facilement. »

Les nanobodies sont une partie cruciale de la technologie du nouveau vaccin.

Ils sont spécialement conçus pour cibler les cellules présentatrices d’antigènes, des cellules critiques du système immunitaire, en se référant aux antigènes du complexe majeur d’histocompatibilité (CMH) de classe II à la surface des cellules.

Ils ont développé des anticorps neutralisants contre le fragment de protéine de pointe.

Le vaccin a également produit une forte immunité cellulaire, stimulant les cellules T auxiliaires qui mobilisent d’autres défenses immunitaires.

Contrairement aux vaccins Pfizer et Moderna qui utilisent la technologie de l’ARN messager, ce vaccin est une protéine, ce qui signifie qu’il est plus facile de le produire à une échelle beaucoup plus grande.

Thibault Harmand, un autre auteur de l’étude, a déclaré : « Nous n’avons pas besoin de beaucoup de la technologie sophistiquée et de l’expertise dont vous avez besoin pour fabriquer un vaccin à ARNm.

« Les travailleurs qualifiés constituent actuellement un goulot d’étranglement pour la production du vaccin Covid, alors que la biopharmaceutique a beaucoup d’expérience dans la production de thérapies à base de protéines à grande échelle. »

Cela signifie que le vaccin pourrait être produit sur des sites du monde entier et en fait plus proches de l’endroit où il serait utilisé, ce qui signifie que moins de pays devraient compter sur l’importation de lots de vaccin et pourraient probablement le déployer à un rythme beaucoup plus rapide que nous. voir actuellement avec les vaccins existants.

Le rapport des chercheurs du Boston Children’s Hospital a été publié dans le numéro du 2 novembre de PNAS.