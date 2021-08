La percée de la fusion et le drame Artemis de la NASA sont en tête de l’actualité scientifique de cette semaine

Cette semaine a été dominée par l’actualité spatiale, à commencer par Blue Origin poursuivant la NASA pour avoir attribué le contrat d’atterrisseur lunaire Artemis à SpaceX et se terminant par le retard officiel de la NASA sur le programme pour traiter la plainte de la société spatiale de Jeff Bezos.

Entre tout cela, nous avons vu un travail incroyable de l’hélicoptère Mars Ingenuity de la NASA alors que sa mission en cours sur Mars évolue bien au-delà de ses objectifs initiaux. Nous avons également vu des travaux brillants effectués par des scientifiques de Caltech qui ont utilisé des ondulations dans les anneaux de Saturne pour sonder l’intérieur de la planète.

Il y avait aussi le rapport du Lawrence Livermore National Laboratory en Californie d’une percée dans la fusion nucléaire qui nous met sur le point d’une fusion nucléaire artificielle soutenue, la clé pour débloquer une énergie bon marché, propre et presque illimitée.

(Crédit image: Blue Origin)

Blue Origin de Jeff Bezos poursuit la NASA pour le contrat d’atterrisseur lunaire Artemis, retardant la mission Artemis jusqu’en 2025

La semaine a commencé avec un procès Blue Origin contre la NASA devant un tribunal fédéral, accusant l’agence spatiale américaine d’attribuer sa mission d’atterrisseur lunaire Artemis à SpaceX en avril était inapproprié et le processus d’appel d’offres devait être refait.

Blue Origin fait valoir que, puisque l’annonce initiale de l’appel d’offres indiquait que plusieurs offres seraient sélectionnées, la NASA n’aurait pas dû attribuer le contrat à une seule entreprise, SpaceX. La NASA et le Government Accountability Office des États-Unis ont rejeté cet argument, affirmant que plusieurs récompenses étaient une possibilité, mais n’étaient jamais garanties.

Pourtant, le procès oblige la NASA à arrêter tout travail avec SpaceX sur Artemis pendant qu’il règle le procès, avec des arguments devant le tribunal à la mi-octobre et une décision potentielle dans un sens ou dans l’autre le 1er novembre.

Le délai de 10 semaines garantit pratiquement que la NASA manquera son objectif de 2024 pour le retour des astronautes sur la Lune, et si le procès de Blue Origin aboutit, alors l’ensemble du processus d’appel d’offres devra être exécuté à nouveau, ce qui entraînera un retard encore plus important dans l’obtention d’Artemis. du sol.

Essai de fusion nucléaire au National Ignition Facility du Lawrence Livermore National Laboratory en 2016 (Crédit image : NIF)

La percée de la fusion nucléaire met l’humanité au bord de l’allumage d’énergie illimitée

La fusion nucléaire est le genre de chose qui chevauche la fantaisie et la physique. L’idée d’une énergie presque illimitée sans émissions de carbone, déchets nucléaires ou autres polluants est si transformatrice dans sa nature que pendant des décennies après les premiers essais atomiques dans les années 1940, elle était largement considérée comme impossible.

Mais nous savons que c’est possible ; nous le voyons tous les jours, littéralement. Le Soleil est alimenté par un four nucléaire où il fusionne deux atomes d’hydrogène pour former de l’hélium, et l’énergie libérée dans le processus est ce qui lui donne – et nous – de l’énergie.

Nous avons déjà réalisé une fusion artificielle dans divers laboratoires à travers le monde, mais ces réactions de fusion étaient infiniment courtes et éphémères, et elles n’ont pas réussi à se rapprocher de ce que l’on appelle le seuil d’allumage de la fusion nucléaire.

C’est le point où la réaction de fusion nucléaire produit plus d’énergie qu’elle n’en absorbe, ce qui crée une réaction de fusion auto-entretenue qui continue à fusionner l’hydrogène même après avoir retiré la source d’énergie qui l’a enflammé. Si nous pouvons atteindre l’allumage par fusion nucléaire, alors l’énergie presque illimitée de la fusion nucléaire pourrait être utilisée pour alimenter notre monde à la place de littéralement tous les autres combustibles sur Terre.

C’est ce que les chercheurs du laboratoire national d’allumage du Lawrence Livermore National Laboratory en Californie ont failli réaliser. Dans leur dernier test, ils ont produit une réaction de fusion nucléaire qui a libéré 10 quadrillions de watts de puissance, soit environ 10 % de l’énergie contenue dans toute la lumière du soleil qui frappe la Terre à un moment donné.

Cela équivalait à environ 70 % de l’énergie que les chercheurs devaient appliquer pour déclencher la réaction de fusion, bien plus que toute tentative précédente. À leur rythme de progression actuel, les chercheurs pensent qu’ils pourraient atteindre le seuil d’inflammation de la fusion nucléaire d’ici une décennie. Grand, si vrai.

(Crédit image : NASA, ESA, A. Simon (Goddard Space Flight Center), MH Wong (Université de Californie, Berkeley) et l’équipe OPAL)

“Ringquake” révèle que le noyau de Saturne n’est pas solide, mais une soupe massive et floue d’hydrogène et de débris

Les scientifiques de Caltech ont publié cette semaine une étude révélant que le noyau de Saturne n’est pas un solide comme on le croyait auparavant, mais plutôt un mélange d’hydrogène liquide et de matériau rocheux qui vacille à l’intérieur de la planète comme Jello.

Ils ont pu le découvrir en examinant les données de la sonde spatiale Cassini de la NASA collectées en 2013 qui ont révélé de mystérieuses ondulations dans l’anneau en D le plus interne de la géante gazeuse. Les chercheurs ont pensé que ces ondulations pourraient être interprétées comme une forme de sismographe où le matériau de l’anneau en D réagissait aux changements du champ gravitationnel de la planète.

Avec cela, ils ont pu utiliser ces ondulations comme guide de l’intérieur de la planète, tout comme les géologues ici sur Terre le font avec les données sismographiques des tremblements de terre. Ces données les ont amenés à la conclusion que seul un noyau bancal ressemblant à une soupe, d’environ 60% du diamètre de la planète, aurait pu produire les ondulations qu’ils ont trouvées dans l’anneau de la planète.

(Crédit image : NASA/JPL-Caltech)

L’hélicoptère Mars Ingenuity de la NASA continue d’impressionner à mesure que sa mission évolue

L’hélicoptère Mars Ingenuity de la NASA a volé pour la 12e fois sur la planète rouge, effectuant sa mission la plus difficile à ce jour et bien au-delà de ses paramètres de mission d’origine.

À l’origine, Ingenuity était conçu comme un test de preuve de concept pour voir si les humains pouvaient piloter à distance un drone aérien sur une autre planète. Ses quatre premières missions étaient des tests importants de l’équipement de vol et de communication du drone et il a passé ces tests avec brio plus tôt cette année.

Depuis lors, les ingénieurs de la NASA ont cherché des choses pour Ingenuity car cela fonctionne toujours très bien et il est déjà sur Mars, alors ils pourraient aussi bien l’utiliser. Les vols précédents ont été des tests plus approfondis des capacités d’Ingenuity, mais ce 12e vol a été productif d’une toute nouvelle manière.

Le rover Mars Perseverance de la NASA s’est avéré vide lors de certains de ses premiers tests de sol qu’il devait effectuer sur Mars et les scientifiques pensent que la zone où le rover a atterri pourrait ne pas être la mieux adaptée à ces tests. Ils ont donc utilisé Ingenuity pour survoler un site potentiel pour Persévérance afin d’étudier et de repérer les dangers potentiels dans la zone et d’avoir une meilleure vue d’ensemble de la zone pour évaluer sa valeur.